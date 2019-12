9 vecí zo seriálu Oteckovia, ktoré sú v skutočnom živote celkom inak

Televízny seriál Oteckovia priniesol na obrazovky formát, ktorí si pozrie akýkoľvek člen domácnosti. Najmä ak práve nestojí o akciou nabitý filmový výkon, ale chce vypnúť v kruhu svojich detí po celodennej práci. Tesne pred správami sa vo veľa rodinách ani nevyhnete, aby ste si nepozreli úspešný seriál. K nemu vznikla aj kniha a teraz aj diár na ktorýkoľvek rok, keďže rok neuvádza. Má množstvo fanúšikov, prezentuje nám, že slovenské rodiny a domácnosti môžu vyzerať aj pekne, čisto, bez väčších problémov… aj keď niektoré veci už sú iné ako realita.

zdroj: https://oteckovia.markiza.sk/

Veterinár z Bratislavy

Najsmiešnejšie zamestnanie zo všetkých zamestnaní v seriáli je to v podaní Mareka Fašianga. Hrá veterinára. Nemysliteľné. Ide však o veľmi zlého veterinára, ktorý zrejme má svoju prax na čierno a ľudia majú pochybnosti ho navštíviť. Reálny veterinár v Bratislave a v širokom okolí má asistenta, plné ruky práce, prácu až do zotmenia, stále je pri psoch, nevie čo skôr, každú chvíľu stojí pri pokladni a blokuje liečivá, trápi sa účtovníctvom a nemá pokoja, ak si nezohnal dobrých ľudí na zástup svojich činností. Veterinár funguje a vyzerá inak. Skutočný veterinár má občas nejakého psíka u seba na pozorovaní, alebo rieši aj nepríjemné veci, odvozy, labáky, kuriérov, dodávateľov, šialené papierovačky.

Jeho seriálových 5 prípadov za rok je úsmevných. Zamestnanie vykresľuje ako zábavné a jednoduché, ale žiaľ, vieme o ňom oveľa viac, akoby sa zdalo. Najmä pestrosť prípadov, ktoré rieši a čas, ktorý musí práci venovať, by z neho nerobilo postavu, aká je v seriáli.

Vzdialenosti

Jasné, že je zvláštne, ak sa pozeráte na seriál a nesedia vám niektoré vzdialenosti, že asi musíte byť strašným detailistom. Lenže bije do očí, že údajná Devínska Nová Ves je tak prístupná k priamemu centru Bratislavy, kde má mať byt a kanceláriu právnik Alex. Aj Emin nastávajúci sa náhle len tak náhodou objaví v Pizzerii v rámci obednej prestávky, a všetko len náhodou. Devínska Nová Ves počas pracovného dňa na skok od centra Bratislavy? Ale no ták.

Aké majú byť postavy naozaj?

Scenár trochu zabúda, aké chcel vytvoriť postavy. Občas sa zmenia. Raz má byť postava v seriáli príliš sporivá, neznášajúca tanec, alebo neznášajúca spoločnosť. Neskôr sa na to zabudne a nemá problém s míňaním, tancom, či spoločnosťou. Postava v podaní Moniky Hilmerovej je inokedy normálna, inokedy šialená a prepína jej podľa toho, ako sa hodí scenáristkom. Vlastne celý tím tvoria len ženy. To je kameň úrazu ďalšieho bodu. Zvláštne je sledovať, ako chcú mať v scenári niektoré postavy na chvíľu tvrdé a potom uvoľnia uzdu, aby to nebol problém na niekoľko epizód. Takéto občasné stvrdnutie potom vyvoláva počudovanie. Čo Kristína Turjanová a jej náhle nároky na syna a iné prepínanie? Len aby bola v nejakej epizóde zahrnutá téma, ktorá sa zrejme v inej domácnosti dotýka dieťaťa celých 365 dní v roku.

Oteckovia nerozmýšľajú ako Oteckovia

Seriál Oteckovia je jednu veľkou iróniou. Vidíme víziu toho, ako sa majú správať Oteckovia, no scenár nepíšu muži, ktorí by vôbec niekedy boli oteckami. Píšu ho ženy, ktoré si myslia, že tak uvažujú Oteckovia, ako to vidíme v seriáli. Potom si seriál pozrú oteckovia ozajstní a nestačia sa čudovať, aké názory, nápady, riešenia a hlúposti občas vypotia. V záujme pobavenia rodiny a detí pred televízorom možno. No niektoré riešenia a myšlienkové pochody sú tak neuveriteľne ženské, že okolo muža ani neprešli. To už môžu hercom obliecť ženské šaty a nechať …. vlastne mužov obliekli do ženských šiat už toľko krát, že im skončila akákoľvek dôstojnosť. Ten balet v pôrodnici bol opäť scenárom v podaní ženy. Trvanie na tom, aby sa obliekli do kostýmov vyzeralo tiež na ženský výmysel. Že by pomsta mužom? Mužskí herci nemajú čo povedať do toho, ako by sa naozaj zachoval chlap?

Škôlka a škola

Zvláštnosť, že Max chodí od prvého dielu do škôlky do Devínskej Novej Vsi, ak býva v centre Bratislavy a aj otec pracuje v centre Bratislavy. Zvyšok detí už toto nezmyselné dochádzanie nerieši, lebo sú zväčša z blízkosti. Lenže čo ten zázrak, že v Devínske Novej Vsi majú škôlku s tak málo žiakmi, potom sa z nej stane základná škola a spôsob vyučovania, ktorý tam vidíme je tak benevolentný, že ide zrejme o osnovy z roku 2088 po zlyhaní úplne všetkého. Je nám to v podstate jedno ako prebieha seriálová výučba. Len ako sa má na to pozerať dieťa, ktoré v reálnej škole vidí iné vzťahy, iné správanie učiteľa, iné zadania a učebné osnovy, nároky na žiaka a správania… tá seriálová škola je skrátka radosť pozerať. Ideálne, ak sa tam mieša reklama na Kuniboo.

Sisa nie je reálna

Postava Sisy ako pomocníčky v právnej kancelárii je… uf. Ťažko uveriteľná v právnickej kancelárii. Ide o komediálny seriál. Nie rodinný. Stačí sa pozrieť na jej vystupovanie, ktoré by reálne odradilo všetkých záujemcov o vážne zastupovanie vo vážnych veciach. Na druhej strane, herectvo herečky Kavaschovej je unikátne. Zahrať postavu ktorá niečo predstiera, nevie, fabuluje, tvári sa, že varila a pritom nevarila, alebo niečo vie a pritom nevie, jej ide v skutku nádherne. Nie každý herec vie tak klamať, že divák vidí klamstvo hranej postavy a celé herecké umenie tak parádne sedí do toho, čo chce herečka predviesť. No ako postava je tiež hlučná a nespoľahlivá. Ideálny zamestnanec na takéto miesto?

Podnikateľ nepodnikateľ

Filip Tůma má predstavovať podnikateľa v gastronómii. Prezentuje postavu flegmatika… inokedy aj niekoho iného, ako sa to hodí. Najmä je prekvapením, ako sa podľa scenára má správať k zákazníkom. V skutočnom svete nič podobné neexistuje. Na záberoch má letnú vonkajšiu terasu, z vnútra ľudí surovo vyhadzuje keď potrebuje priestor na tanec, nestará sa rajón a my máme mať pocit, že aj takto fungujú podniky. Žiaľ, asi len tie v komediálnych seriáloch. Už sme sa starali o podnik a základom je neformálna komunikácia, ktorá vytvára imidž a reklamu. Do tohto seriálového podniku by už reálne nemal nikto chodiť. Iba ak so zapnutým telefónom (foto a video) na zásobovanie Nového času hlúposťami.

Trend len na chvíľu

Trendy, ktoré majú v nejakom období zasiahnuť mládež, či rodičov, sa až príliš okato vždy objavia aj v seriáli. Na jednu či dve epizódy. Aj rôzne mánie, novinky, štýly, vegánstvo, selfie… aj hľadanie nového bývania bolo odrazu otázkou, ktorú riešilo viacero ľudí naraz nezávisle od seba. Naposledy to je trend, kedy sa spomína nové auto a vuála, partnerom seriálu je Peugeot, alebo ako počujeme v pár dieloch seriálu „krásny pežotík“. Už o pár dní o ňom nebudeme počuť a nebude ani na obraze. Mánie a trendy sú na chvíľu. Pominú a už sa k nim nijako aktívne nevraciame. Zdržujú scenár. Nabaľujú príliš jednotlivým postavám vlastnosti, ktoré si musia držať a tak sa scenáristky zbavujú noviniek, nálepiek a ponechávajú pôvodné postavy.

Predvídateľný

Seriál je rodinný a tým pádom nie je veľmi zložitý. Mnoho situácií ani poriadne nezačne a my presne vieme, ako budú prebiehať a končiť. Že niekto niečo sľúbi a nesplní, je jasné už na začiatku. Scenár je postavený na jednotlivé postavy podľa ich spoľahlivosti a vlastností a vždy všetko sedí, až na niekoľko zvláštnych vychýlení. Keď niekto zaklame, vždy prídu následky, pretože má seriál učiť, že klamať sa nemá. Ak niekto spraví chybu, zväčša v tom zajtrajšom diely budeme počuť ospravedlnenie. Ak nastáva situácia, kedy by nebolo vhodné, aby sa na scéne objavil XY, objaví sa XY. Ak daná situácia vyznie ako EF, čo je najhoršia možná možnosť, vyznie ako EF. Keď podozrievavá slečna zazrie niekoho mobil na stole, je viac než isté, že doň nazrie. Keď Sisa povie, že niečo ovláda, je stopercentné, že ju uvidíme, ako neovláda absolútne nič. Keď Luky povie, že sa o niečo postaral a bude to bez následkov, je stopercentné, že všetko zlyhá a následky prídu hneď po tom. Chýbajú prekvapenia o ktorých je reálny život.

Nedostatky seriálu nie sú dôvodom ho nepozerať. Len ak chápať, že je super, ak je formát vhodný pre celú rodinu. Keď sa mladí rozprávajú o sexe a rozumejú im len mladí, či keď sa deti rozprávajú o detskom svete a rozumejú im opäť deti. Je to len seriál. Viac pokojný ako nepokojný, človeka vie upokojiť viac ako KRIMI noviny na konkurenčnej TV, kde človeku stúpa tlak.