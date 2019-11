Stolová hra Susedia na cestách, zahrali sme si TV seriál v hernej podobe

Úspešný markizácky seriál má aj svoju hernú podobu. Televízni Susedia sú už na obrazovke niekoľko sezón a stále s úspechom. Nejaký ten merch sme už síce čakali dávnejšie, no prichádza v zaujímavej podobe. Ako stolová rodinná hra. Čiže hra, ktorá nepotrebuje napájanie, prináša nevyčerpateľnú príležitosť pre hru a poteší napríklad aj zberateľov stolných hier, akých je, ako postupne zisťujeme, medzi nami skrytých naozaj veľa. Aj my sami máme slušnú zbierku a nejaký čas sa im venujeme aj tu na zn.sk.

Prvé zoznámenie s hrou Susedia na cestách

Televízni susedia sa nám predstavujú v hernej podobe ako štyri postavičky, ktoré samostatne vyrážajú z Bratislavy na Balaton. Každá za seba na svojom vlastnom aute, aby sa nepohádali. Čo postava, to hráč. Máte tak na výber, či sa do hry zapoja štyria, traja, alebo len dvaja hráči. Jej cieľom je dosiahnuť Balaton ako prvý.

László Komárom, Oldikó Komárom, František Stromokocúr a Zuzana Stromokocúrová, hlavné seriálové postavy majú vo svojej hernej podobe vlastnú tvár. Ide o kartónové postavičky, nie figúrky, čo je škoda, no o to viac sú skladnejšie. Najmä postavičky si sami postavíte, keďže ide o malú rýchlu skladačku. Rozhodujúca je kocka a na nej číslica, ktorá určuje o koľko políčok sa posúvate so svojou postavičkou vpred. Ak prídete postavičkou na červené políčko, ťaháte jednu zo 40 kartičiek a plníte úlohu svojej postavy. Cestu do cieľa môžu spomaliť alebo urýchliť rôzne značky na hracom pláne či úlohy z kartičiek, ale v zásade nejde o žiadne komplikované pravidlá. Princíp fungovania hry zvládnu samostatne aj školopovinné deti.

To, čím sa hra líši od iných, je niekoľko skratiek a podrazov, ktoré môžete robiť ostatným hráčom. Ak pristávate na konkrétnych poliach, ťaháte si kartičku v ktorej je napísaná úloha. Nie vždy príjemná, no vždy sa týka hracieho poľa a umiestnenia niektorých postavičiek. Kartička je síce jedna, no vždy konkrétna činnosť záleží od toho, kto si kartičku potiahol. Občas je to činnosť rovnaká pre všetkých, inokedy je odlišná práve pre vášho hráča. Myslím, že práve toto je najzábavnejšia časť hry, keďže drobné úlohy môžete počas jednej hry prejsť len niektoré. Dá sa hrať opäť a nenatrafíte na rovnaké. Skúsili sme po tretí krát hrať a ani vtedy sme nezažili až na pár výnimiek, podobné úlohy pri rovnakom hráčovi.

Hodnotenie

Celá stolová hra je v pevnej škatuli, ktorá nám už vydržala tlak viacerých kníh, rovnako ako prenášanie v kufri auta. Ide tak o balenie, aké od stolovej hry očakávate a považujeme ju za samozrejmosť pre každú dobrú hru, ktorá má vydržať. Hracie pole skladateľné z tvrdých kartónových dosiek, ktoré držia, pretože ide o prekladanú skladačku. Škatuľa je štvrtinová veľkosť plochy celej hry.

Pribalené kartičky ani nemusíte veľmi miešať, pretože je ich dostatok a pre každého prinášajú rôzne úlohy. Pri rýchlej hre s dobrými číslami si nemusíte dokonca ani prejsť všetky. Napríklad, ak hráte dvaja, či traja. Niektoré scénky, situácie a javy majú spojenie so seriálom.

Ponúkne zábavu, ktorá nemá komplikované pravidlá a dokáže potešiť klasického hráča hier, pri ktorých sa zapájajú aj priatelia. Hru si zahrajú dvaja, traja, aj štyria. Vzhľadom na názov sa dá pri posedení so susedmi prehodiť téma aj na „vyskúšanie“ stolovej hry možno o niečo ľahšie, než by ste sa o to pokúsili pri inej stolovej hre. Oficiálne sa veková dostupnosť uvádza od 12 rokov, ale reálne sme si ju zahrali s deväťročným, bez akejkoľvek ujmy, či znudenia.

Dostupnosť:

Predaj hry je uvádzaný v každom dobrom kníhkupectve. Online si ju môžete objednať, rovnako ako aj viacero iných darčekových predmetov, merchov, hrnčekov, tričiek rôznym ďalším seriálom, Hornej Dolnej, či s tematikou seriálových Oteckov, na shop.markiza.sk.