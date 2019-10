Svet v plameňoch, nový seriál BBC na Epic Drama od 10. novembra

Predstavte si, že by sme sa ocitli vo vojnovom konflikte. Zrazu by nás obsadilo vojsko inej krajiny a nárokovali si na územie, na ktorom žijete, na byt, v ktorom bývate, na chalupu, kde oddychujete. Váš život by sa v sekunde otočil o 360 stupňov . a zrazu z každodenných radosti a starostí by ste museli začať riešiť základné potreby života – či budete mať čo jesť, mať kde spať alebo či prežijete ďalší deň. Čo by ste v tejto situácii robili? Pustili by ste sa do bojov či už za svoju rodinu, známych, krajinu alebo majetok? Prispôsobili by ste sa, lebo by ste sa báli o svoj holý život? Alebo by ste sa snažili opustiť krajinu, hľadali útočisko inde a zanechali všetko za sebou?

Okolnosti, ktoré si asi nikto nevie predstaviť, pretože akosi každý z nás berie to, že žijeme v mieri automaticky a pritom nie je to tak dávno, kedy sa v takejto situácii ocitli naši starí rodičia. Tento rok uplynulo 80 rokov od najväčšieho vojnového konfliktu v dejinách ľudstva – vypuknutia druhej svetovej vojny a hoci sa to mnohým zdá ako dávna minulosť, nikde nie je napísané, že sa udalosti z roku 1939 opäť nemôžu zopakovať. Vojna sa nikdy nedotýkala len vojakov a politikov. Jej ničivý rozsah mal vždy dopad na bežných občanov.

Pohľad do života obyčajných ľudí, ich utrpenie a zmeny, ktorými si museli prejsť po vypuknutí druhej svetovej vojny nám približuje najnovší seriál Svet v plameňoch. Jedinečnosť tohto seriálu spočíva v tom, že prerozpráva príbehy ľudí z rôznych prostredí, z rôznych krajín a teda aj príbehy rodín, ktoré neboli na strane spojencov. Príkladom je nemecká rodina Rosslerových z Berlína, ktorá nesúhlasí s fašistickým režimom, ich syn je na fronte a dcérka trpí epilepsiou. Ich utrpenie nie je o nič menšie ako utrpenie poľskej rodiny z Varšavy, ktorá je rozdelená po invázii nemeckých vojsk.

Tak ako nie je svet čierny ani biely, tak aj seriál Svet v plameňoch podáva viac perspektív na vojnu a zobrazuje situácie, v ktorých sa postavy ocitli. Jedinečný uhol pohľadu Petra Bowkera, tvorcu a scenáristu seriálu Svet v plameňoch, prináša emócie, ktoré sú blízke nám, obyčajným ľuďom. Dej sa dostáva pod kožu diváka práve vykreslením príbehov bežných ľudí, preto sa v seriáli Svet v plameňoch nájde staršia aj mladšia generácia.

Peter Bowker priniesol osudy ľudí, z ktorých sa mnohé zakladajú na pravdivých príbehoch z diárov a vojenských listov pochádzajúcich z anglického kráľovského vojnového múzea, ale zároveň mnohé postavy v seriáli vykresľujú zážitky príbuzných samotného Petra Bowkera.

V seriáli Svet v plameňoch si zahrali aj viaceré slávne osobnosti. Oskarová herečka Helen Hunt stvárni silnú, racionálne zmýšľajúcu americkú reportérku Nancy Campbell. Postava Nancy predstavuje reálnu anglickú reportérku Clare Hollingworth, ktorá bola vyslaná do Varšavy, aby zmapovala situáciu v Poľsku v roku 1939. Nancy sa sama vydá na hranice Poľska, kde na vlastné oči uvidí nemecké vojská v príprave na poľskú inváziu. Ďalším skvelým hercom, laureátom cien EMMY a BAFTA je Sean Bean, ktorého mnohí poznajú najmä z Hier o tróny ako Neda Starka alebo ako Boromira z Pána prsteňov. Sean vystúpi v seriáli ako Douglas Bennett, bývalý vojak z prvej svetovej vojny trpiaci posttraumatickou stresovou poruchou. Tvorca seriálu Peter Bowker vychádzal opäť z reálnej postavy, a to priamo zo skúseností svojho starého otca, ktorý prežil zákopovú vojnu počas prvej svetovej vojny a trpel rovnakou poruchou.



