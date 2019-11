17. novembra 1989 sa na oblohe objavila polárna žiara - ZN.SK

Až neuveriteľná symbolika a náhoda. 17. novembra 1989 sa v Čechách a na Slovensku odohrávali udalosti meniace spoločnosť a aj históriu oboch národov. Hovoríme im zjednodušene Nežná revolúcia. Nie každý však upieral zrak na oblohu. Miestami mrazivé sychravé počasie, inde naopak jasno a podmienky ideálne na sledovanie nočnej oblohy. Lenže dianie na pódiách, vo vysielaní, či dianie pri krčmových stoloch, obavy aj očakávania, to všetko nútilo oči pozerať väčšiny obyvateľov inam. Nie na oblohu. Chýbala však aj vzdelanosť a povedomie o zaujímavostiach nad nami, keďže médiá a sociálne siete neexistovali ako dnes. Nad hlavami nám svietila Polárna žiara, úkaz, ktorý je v arktických oblastiach bežný, no v našich končinách skôr vzácny. A to nebolo všetko.

foto: upravená ilustračná snímka

Polárna žiara nad Československom

Mesiac, teraz nie ten kalendárny, ale vesmírny, 17. augusta skoro ráno vstúpil do tieňa Zeme. Keďže Mesiac vtedy osvetľujú len slabé prieniky slnečného svetla prenikajúce najdlhšími trasami našej atmosféry, zdanlivo “po jej povrchu” až opäť do vesmíru, získa Mesiac hnedú, až červenú farbu. Už táto nebeská udalosť priniesla poverčivým Nemcom a rovnako poverčivým a pozornejším Čechoslovákom nádej na zmeny. Aj keď pre mnohých to bola symbolika príchodu niečoho zlého. Nakoniec, ako pre koho.

Mimoriadne aktívne však boli aj slnečné erupcie. Už na jar boli zaznamenané tak silné erupcie, že prepísali dovtedajšie poznatky. No stále ľudia netušili, že v konkrétny deň bude na oblohe divadlo ktoré si všimne menšia časť národa. Práve vďaka činnosti Slnka, ktorá už v jeseni síce slabla, no neskončila, sa na večernej oblohe objavila polárna žiara sýtočervenej farby. Výdatne menila svoj tvar aj objem. V niektorých okamihoch získavala žlté až fialové odtiene.

Málo snímkov

Z tej doby sa nám zachovalo niekoľko snímkov, nie však tak veľa, ako by sme ich mali dnes. Najmä pre to, že fotografovaniu sa nevenoval toľko ľudí, koľko dnes. Vlastníctvo fotoaparátu v tej dobe vyvolávalo pochybnosti a jeho verejné používanie vzbudzovalo podozrievavosť úradov. Záležalo, na akom mieste ho používate. Fotografovanie nočnej oblohy je komplikovanejšie, než bežné fotografovanie. Vyžaduje si skúsenosti s úpravou svetla, dĺžkou expozície a fotoaparát bez živého displeja a elektroniky necháva výsledok úsilia až na zistenia v tmavej komore.

Všetci tí, ktorí nesledovali udalosti na námestiach, ľudia z vidieka, nadšenci pre fotografiu, astronómovia amatéri aj profesionáli, či nadšenci pre hviezdy, v ten deň sledovali polárnu žiaru a mnohí jej prisudzovali symboliku. Či spojitosť so Sovietskou vlajkou, ktorá mala plakať. Najmä v prvé momenty existovali aj obavy u tých, čo nikdy nič podobné nevideli a nepoznali, či nejde o oheň, dielo prichádzajúcej vojny. Fotografie z tej doby prístupné pre magazín ako sme my sme dosiaľ nenašli.

Aj preto používame v článku len ilustračnú snímku.