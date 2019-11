Mladé baťovské mesto Svit má 85 rokov a čoskoro svoju 0 eur bankovku

Mesto Svit v Prešovskom kraji sa staršej generácií spája najmä s jeho mladou históriou. Priemyselné mesto vzniklo na vysušenej močaristej pôde. Významný český priemyselník, Tomáš Baťa, pred viac ako 85 rokmi hľadal lokalitu ideálnu na vybudovanie fabriky. No jeho pôvodné plány naplnil až brat Jan Antonín Baťa. Nebolo by to po prvý krát, čo by Baťovci založili priemyselné mesto. Mimo dnešné Partizánske, pôvodne Baťovany, to bol aj Svit, kde mimo mimo fabriku postavili aj sídlisko, ulice a celé zázemie.

Zdroj foto: https://www.svit.sk

Niet dôvodov na čudovanie sa, prečo sú Baťovci považovaní za priekopníkov a vzor aj po takmer storočí. V mnohom im záležalo na spokojnosti zamestnancov, zamestnávateľa, aj zákazníkov. Práve to sa dodnes nedokázali naučiť mnohí vedúci pracovníci slovenských aj zahraničných firiem.

Typické Baťovské domčeky stoja dodnes

Všade tam, kde pôsobil Tomáš Baťa a jeho rodina a zameriaval sa na výstavbu, sa súčasne s budovaním fabrík budovalo aj zázemie pre život osobný, duchovný, aj sociálny. Vznikali školy priamo na mieste a zabezpečovalo sa technické vzdelanie pre starších žiakov tak, aby mal podnik kvalifikovanú pracovnú silu. Je až neuveriteľné, koľko toho zničil nástup socializmu. Ale vráťme sa k Baťovcom. Stavali pre zamestnancov, robotníkov, vedúcich, pre všetkých. Na viacerých miestach boli tieto kroky veľmi podobné. Spájala ich podobná architektúra a aj preto sú “baťovské” domčeky tak charakteristické a nezameniteľné dodnes. Mesto vzniklo v roku 1934 a počet obyvateľov prudko rástol.

Zdroj foto: https://www.svit.sk

Aj napriek tomu baťovskí stavitelia dokázali zabezpečiť veľmi rýchlo výstavbu celých ulíc, ubytovní aj murovaných domov. Tie sú dodnes charakteristické typickou tehlovou fasádou. Nezameniteľné červené domy mali dômyselnú architektúru, ktorá na dobu výstavby prekonávala okolité obce. Dodnes pôsobia odlišne, než iné stavby stavané v rovnakom čase bežným spôsobom a tradičnými spôsobmi. Napriek dômyselnosti, nemajú také izolačné vlastnosti, aké sú dnes štandardom. Aj preto charakteristickú červenú fasádu už na mnohých domoch zakrylo zateplenie a nová omietka.

Zaujímavosti:

História mesta vznikla vďaka zámeru postaviť novú fabriku na umelý hodváb v Batizovciach. Obec Veľká súhlasila v roku 1934 s odpredaním obecných pozemkov vhodných na výstavbu fabriky práve firme Baťa. Pôvodne sa preto označovala táto lokalita ako Obec Veľká – osada Svit.. Od roku 1935 napredovala výstavba a spustenie celej fabriky, ktorá ešte nejaký čas niesla názov Batizovce.

Od roku 1937 sa však už používa samostatný názov Svit. Mesto sa tak rozrástlo, že v súčasnosti leží na pôvodných pozemkoch priľahlých obcí ako Lučivná, Batizovce, alebo Spišská Teplica.

Názov SVIT je skratkou označenia továrne ako: Slovenské viskózne továrne (S-VI-T)

Erb mesta pozostáva z modrej a bielej, sú na ňom vyobrazené Tatry a pod nimi stuha skrútená do písmena S.

Baťovské domy sa v realitkách predávajú ako vyslovene baťovské. Niektoré domy ich opravujú so zachovaním štýlu, rozširujú, prípadne aj novšie stavby v meste sa inšpirujú ich prvkami.

Populárna 0 EUR bankovka aj pre Svit od decembra

Populárny zberateľský koncept 0 eurových suvenírových bankoviek zavíta aj do mesta Svit. Každé vydanie týchto bankoviek je v súčasnosti veľkou udalosťou pre zberateľov, no rovnako tak teší aj samotných organizátorov podujatí, alebo správcov zariadení. Vydanie bankovky je totiž spojené vždy s konkrétnym miestom. Aj v tomto prípade si budú musieť záujemcovia o bankovku naplánovať návštevu mesta Svit osobne. Predaj bankovky je naplánovaný na 14. decembra a miestom predaja bude Mestský úrad mesta Svit.

Séria bankoviek EECL bude mať náklad 10 000 kusov a cena jednej bude 3 EURÁ. Ide o pomerne veľký náklad, takže je vysoká pravdepodobnosť, že sa ujde postupne aj bežným turistom navštevujúcim mladé mesto pod Tatrami. 0 eurová bankovka zobrazuje Jana Antonína Baťu, erb mesta Svit a súčasne jeden zo symbolov mesta, budovu železničnej stanice.