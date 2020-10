0 eurové bankovky nevytvorili len pre zberateľov. Pre koho vznikli?

0 eurové bankovky, ktoré sa tak preslávili v podstate už po celom svete medzi cestovateľmi a zberateľmi mincí a bankoviek, zaujali neraz aj médiá. Predaj nejednej bankovky sa totiž stretol so záujmom vysokého počtu ľudí. Na určitý čas tak ľudia dokážu vytvoriť nárazovo efekt, ktorý je súčasťou poslania tohto konceptu, hoci nie tak celkom. Hlavným cieľom bankoviek je však už od samotného počiatku formovať cestovný ruch. Myšlienka 0 eurových bankoviek pritom v základoch počíta s tým, že na cestovný ruch bude pôsobiť dlhodobo a nie v jediný deň. Aj preto sa s 0 eurovými bankovkami spája mnoho nepochopenia, pripomienok, útokov a názorov zberateľov, či verejnosti. Pre nich totiž môžu niektoré opatrenia, prípadne i čokoľvek zdanlivo pozitívne, znamenať problém a dôvod na nespokojnosť.

0 eurová bankovka ako koncept pre posilnenie turizmu

Bankovky vytvárané s podobizňou konkrétneho miesta, kde sa aj exkluzívne predávajú, vznikli pred niekoľkými rokmi vo Francúzsku. V tom čase po celej Európe existovalo množstvo podobných suvenírových konceptov. Tento konkrétny získal na popularite pre jedinečný grafický dizajn, zachovanú farebnosť, prvky a kvalitu.

Sériovo tlačené s podobnými ochrannými prvkami a na podobnom bavlnenom papieri ako skutočné europlatidlá si získali svojich priaznivcov v rodnom Francúzsku. Ako dostupný suvenír aj pre zahraničných návštevníkov sa tak dostával do rúk nemeckých, rakúskych, talianskych a aj španielskych cestovateľov. Aj preto začal koncept bankoviek expandovať. Čoraz viac zahŕňal kultúrnohistorické objekty, atrakcie, sochy, slávne fontány, prírodné úkazy, či archeologické lokality, kaštiele, zámky a múzeá.

Cieľ sa podaril. Turizmus sa podarilo ovplyvniť

Bankovkám sa to podarilo. Aj preto návštevník, ktorý prichádza do Paríža a vidí Eiffelovu vežu z diaľky, bude chcieť prísť bližšie. Hoci vie, že sa na Eiffelovu vežu nedostane, prichádza a odstojí si čas v pokladni, alebo v informačnej kancelárií. Ak je zberateľ 0 eurových bankoviek zo slávnych miest, či miest podľa svojho gusta, rád si zakúpi bankovku aj tu. Vôbec nevadí, že bude mať sériové číslo 0042333. Možno ste plánovali Louvre, Notre Dame, no keď sa dozviete o viacerých ďalších vydaniach, uvažujete a miesta hľadáte. Vaše kroky odrazu vedú aj do ďalších múzeí, galérií, na slávne ulice a aj na miesta o ktorých ste ani len netušili, že existujú. 0 eurová bankovka pritiahne záujem návštevníka.

foto: ak vás na cestách po Európe poteší zaujímavé miesto a zároveň si všimnete v ponuke suvenírov zberateľskú bankovku, je to skutočná zberateľská radosť. Je celkom jedno, že má sériové číslo 14737. Predajné miesto nemalo dôvod nepokračovať s predajom ďalšieho nákladu. Zahraničné atrakcie pravdepodobne nemajú také skúsenosti a reakcie, aké na Slovensku. Ich význam totiž u nás nemusí byť stále správne pochopený.

Podobne je to na mnohých miestach Belgicka, kde si môžete zakúpiť bankovku k mnohým atrakciám s číslom začínajúcim na 30 tisíc. Nemecko nijako nezaostáva. V niektorých rokoch boli desiatky miest takmer v rovnakom čase na rôznych miestach krajiny tými, ktoré mohli privítať nový koncept a prilákať tak návštevníkov. Je ťažko predstaviteľné, že by sa v Nemecku našli zberatelia zvierajci konkrétne nízke čísla a pre každé jedno by merali cestu po krajine. 0 eurové bankovky neboli vytvárané len pre zberateľov. Sú pre zberateľov, návštevníkov a záujemcov o zaujímavý a pekný suvenír.

Na Slovensku odštartoval záujem o zbieranie 8. mája 2018

Kým v zahraničí sú len ťažko predstaviteľné zástupy ľudí, agresivita a nenávisť na internete v súvislosti so spustením predaja nového predajného miesta a spustením predaja nového vizuálu, Slovensko je iné. Už spustenie predaja prvej 0 eurovej bankovky v Múzeu SNP v Banskej Bystrici zaujalo verejnosť. Vydaná bola 8. mája 2018 v Deň víťazstva nad fašizmom. Svoju bankovku si vtedy túžilo získať niekoľko tisíc Slovákov a neváhali niekoľko hodín stáť v rade. Zakúpili si ju mnohí len zo zábavy, pritom dodnes mnohí netušia, že si kúpili jeden z najvzácnejších kúskov na Slovensku vôbec.

Na malom území sa odštartovalo niečo mimoriadne. Nebolo nutné vycestovať na obrovskú vzdialenosť ako vo Francúzsku, či v Nemecku a Španielsku. Slovensko je malé a tak relatívne ľahko dostupná Banská Bystrica hostila mnohých návštevníkov. Tí pricestovali, po nákupe sa rozpŕchli v centre Banskej Bystrice, navštívili múzeum, alebo iné atrakcie po okolí. V tento deň dokonca niekoľko ľudí po prvý krát videlo vojenské vozidlá, či vôbec slávnu budovu Múzea SNP. Nič iné dovtedy nebolo dôvodom pre ich návštevu. Aj v tomto prípade sa tak dalo hovoriť o formovaní cestovného ruchu. Svoj účinok má každé vydanie ktorejkoľvek bankovky a na záujemcov zapôsobilo aj niekoľko ďalších bankoviek ponúkaných v Banskej Bystrici v nasledovných rokoch.

Za úspešné môžeme považovať aj bratislavské vydania. Keď sa podarilo vydať bankovku s bratislavským hradom aj s tlačovou chybou, nenávistné a výsmešné reakcie okamžite plnili médiá. Práve tieto reakcie ale nakoniec spôsobili ešte vyšší záujem o bankovku, ktorú sa podarilo na Zberateľských dňoch v Bratislave vypredať ešte v prvý deň. Bankovka s chybou je dodnes cenná a žiadaná. Hejting a múdrosti namierené voči bankovkám im neublížili. Už vôbec nie názory a komentáre upozorňujúce na chybu niekoho iného, schopné napísať 28 gramatických chýb v dvoch vetách. Záujem však zostal veľký aj v prípade vydania už opravenej verzie. Pravdou zostáva, že platidlá obehové, či suvenírové s tlačovou chybou mali vždy vysokú hodnotu. Rovnako ako pri poštových známkach a minciach.

Na Slovensku vládne zbytočná agresivita a nepochopenie

Za dva roky prítomnosti tejto zaujímavosti na viacerých miestach, strediskách turizmu, objektoch turistického záujmu, aj miestach významných z iných dôvodov, vznikla silná komunita zberateľov. Tých odhodlaných, partie priateľov, špekulanti a obchodníci, ako aj ľudia so sporadickým záujmom. Zväčša sú to cestovatelia a príležitostní zberatelia. Ich túžba cestovať, spoznávať miesta a popritom siahnuť po bankovke, ak je v ponuke, sú v rovnováhe. Nedostupnosť jedného neovplyvňuje záujem o to druhé. Presne títo návštevníci sú tí, pre ktorých bol koncept vytvorený. Účelom 0 eurovej bankovky malo byť ponúknuť zaujímavý a žiadaný suvenír v ponuke bežných suvenírov. Aj preto ide o produkt, ktorý mnoho zahraničných miest má vo svojej ponuke dlhodobo, už niekoľko rokov. Ich cieľom nie je ich vypredať, ale ponúkať.

Slovensko však tento koncept pochopilo inak. Viac miest, ktoré sú v jednom roku vyobrazené a spúšťajú svoj predaj v rovnakom čase, sa stretáva s kritikou a nenávistnými prejavmi. Najmä tých, ktorí nestíhajú križovať Slovensko a vystávať rady. V Nemecku tento trend až tak nepoznajú. Malá krajina ako je Slovensko však umožnila skôr vzniknúť skupine silných horlivých zberateľov, ale aj špekulantov. Malý trh dokonca oveľa lepšie sprístupnil takzvané ročníkové sériové čísla. Bankovky s číslami 1943 a vyššie sú ľahko dohľadateľné pre rôzne komunity a Facebook skupiny. Niektorí zberatelia neváhajú platiť vysoké sumy za žiadané bankovky a svoje čísla. Sú ďalší, ktorí neváhajú predávať svoje bankovky pri dobrej ponuke. Nespokojnosť, neprístupnosť čísiel, ale tiež pôsobenie špekulantov, ktorí nakupujú bankovky vo väčšom počte len za účelom predaja, narúšajú pokojné prostredie.

Obmedzenia, ktoré majú znížiť mieru zneužitia, sa nie každému páčia

Masový záujem pri otvorení prístupných miest sa taktiež stretáva s konfliktami. Predajcovia sa tak náhle musia pasovať s nutnými opatreniami a obmedzeniami. Pre nárazovosť niektoré z nich nedokáže poňať toľko návštevníkov, kým iní ani neprišli spoznávať, ale len po bankovku. Opäť sú to špekulanti, ktorí sa pokúšajú opatrenia obchádzať, predaj ovplyvňovať a tým zasahovať do hodnoty bankoviek a férovosti. Negatívne sú dokonca brané záujmy a plány zo strany samotných atrakcií a múzeí. Ak plánujú vydať bankovku na rozdielnych miestach Slovenska v približnom čase, vyslúžia si kritiku tých, ktorí chcú získať prvé čísla a musia merať cestu na dané miesto. Je to zvláštne, pretože takéto správanie v iných veľkých krajinách sa neobjavovalo.

Práve konkrétne miesta, ktoré chcú prilákať turistov na svoju ponuku a zároveň chcú ponúknuť tento suvenír, prejavujú záujem a aj podľa ich možností sa nastavuje termín predaja. O čase rozhodujú samotné miesta a je ťažko predstaviteľné, že by sa mali riadiť iným múzeom. Niektoré miesta sa tak stávajú terčom emailov, kritiky a nadávok len preto, že sú ďaleko od domu konkrétneho zberateľa. Prípadne sú dôvodom nespokojnosti obmedzenia na počet kusov pre jedného zákazníka. Menej sa už pozerá na záujem daného miesta poskytnúť príležitosť všetkým. Záujemca o kúpu dvadsiatich bankoviek len výnimočne túži o bankovky pre seba. Dôkazom je rozsiahla ponuka okamžitých inzerátov, ba dokonca aj ponuky na predaj bankoviek na inzertných portáloch skôr, ako sa k nim predajca dostane.

Prítomnosť špekulujúcich priekupníkov, partií stojacich v rade plánovane pre následný predaj, narúša čaro zberateľstva. Vytvára agresivitu medzi čakajúcimi a vytvára obláčik nedôvery voči miestu, ktoré nemá ako zasiahnuť a nemá nástroje a rozoznávanie pravých úmyslov zberateľov. Poškodzuje však aj imidž samotných bankoviek.

Foto: podobné fotografie si spraví nejeden zberateľ. Táto pochádza z Kežmarku.

Vzdialené miesta majú rovnako svoje práva

Hoci rok 2020 zostal výrazne oslabený pre mnohé obmedzenia spojené s koronavírusom, mohli sme sa dozvedieť o mnohých zaujímavých pripravovaných vydaniach. Tie, ktoré sa týkali cieľov v menej prístupných regiónoch, alebo horských chát takmer okamžite vyvolali nesúhlas a kritiku. Starší zberatelia vnímajú osobne, že sa predaj bankovky s vyobrazením horskej chaty, koná, prekvapivo – na danej horskej chate. Negatívne je vnímané, že aj takéto miesta sa chcú zapojiť a osloviť návštevníkov.

Motivovať ich vyraziť na túru. Osobne to berú tí zberatelia, ktorí sa necítia na náročné šliapanie. Pritom práve presne to je myšlienkou celého konceptu. Osloviť, motivovať, ale najmä prinútiť sa vydať na cestu. Bankovka je tak odmenou za to, že záujemca o ňu splnil tú jednoduchú základnú podmienku a dôvod existencie celej 0 eurovej bankovky – vyrazil na cestu. Žiarska chata, ktorá svoje vydanie bankovky len pripravuje, neumožňuje príchod na vlastnom aute pre stupeň ochrany a obmedzenia pre motorové vozidlá neubytovaným hosťom. Záujemca o bankovku tak musí byť zároveň záujemca o turistiku.

Pre vyšší náklad pritom nemusí byť nutnosť vyraziť v konkrétny jeden deň. Ide o miesto, ktoré bude možné navštíviť aj neskôr. Potešiť tak bude môcť niektorou bankovkou, pokojne s vysokým číslom. Práve fakt, že nikde inde nebude bankovka k dispozícií a pre jej získanie bude nutné merať cestu, zvyšuje jej hodnotu a význam. To zvýši jej hodnotu aj medzi zberateľmi a záujemca o ňu, ktorý sám nevycestuje, má možnosť len dobrého priateľa a iných predajcov. Sme však opäť na začiatku, keďže môže ísť o príležitosť pre špekulantov.

Foto: jeden z výnimočných prípadov, ktoré ovplyvnila korona-kríza. Bankovka z Pevnosti v Komárne, ktorú bolo možné objednať online. Súčasťou zásielky bola aj zľava na vstupné na prehliadku.

Pre koho boli vytvorené 0 eurové bankovky?

Nepochopiteľná až absurdná agresia, pripomienky a nespokojnosť smeruje k predajcom, do jednotlivých atrakcií, aj k vydavateľovi bankoviek. Mnohé slovenské múzeá dostávajú také reakcie a emaily, že po vypredaní prvého nákladu nechcú mať s bankovkami a zberateľmi nič spoločné. Lenže môžu chápať zberateľov v rámci akejsi kolektívnej viny. Práve pisatelia podobných emailov a komentárov nie sú onými zberateľmi – návštevníkmi, pre ktorých bol koncept vytvorený. Sú tak vlastne nevítanými hosťami vo svete, v ktorom sa s nimi nepočítalo.

Počítalo sa s tými, pre ktorých je zbieranie vášňou a zábavou. Keď im nezostane bankovka, nepotrebujú rozbiť vstupnú bránu a zverejniť status o strašnej krivde, ktorá sa stala. Jeho primárnym, alebo rovnocenným cieľom nebola atrakcia, chuť spoznávať krajinu a zaujímať sa o konkrétne miesto. Bola to bankovka. Dôležitou súčasťou konceptu 0 eurovej bankovky je zberateľ – návštevník. Dokáže rozlíšiť koníček a cestovanie od pretekania sa a lovu. Dokáže sa radovať, ak má šťastie na akékoľvek sériové číslo. Nepozerá na jeho výšku, ale na to, že navštívil miesto jeho predaja. Má ďalšiu pomyselnú čiarku na mape, nesedí doma, ale objavuje.

Tento zberateľ skôr navštívi atrakciu, nazrie do hradu, alebo k pamiatke. Urobí si snímku a povie o mieste ďalej. Toto je ten návštevník, pre ktorého bol koncept vytvorený a ktorému sa vo svete predáva. Sú však aj tí, pre ktorých je to výzva, boj. Bojové pole, obchodná príležitosť a vstup do atrakcie je len plytvaním času. Jeho vášňou je niečo celkom iné a jeho vplyv na turistický ruch začal a aj skončil na pumpe keď tankoval.

