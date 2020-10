Black Friday v roku 2020 má dátum 27. novembra. Čo nám prinesie?

Black Friday je vo svete vnímaný rôzne. Pre jedných je prehnaným oslavovaním nákupov. V amerických médiách sú lákavé zábery na pár predajní, ktoré tak veľmi radi hodnotíme doma na Slovensku. Tlačové agentúry radi preberú nahrávky ľudí, ktorí čakajú na otvorenie brán nákupných centier. Televízory, elektronika, či rôzny iný tvar vychádza mimoriadne lacno a preto nie je núdza o konflikty pri obmedzenej zásobe konkrétneho tovaru. Hoci Slováci krútia hlavou, rovnako sa chová akýkoľvek národ, pretože zľava robí s ľuďmi divy. Black Friday je v americkej domovine populárny deň.

Je súčasťou tradícií, ktoré však nie sú ani tak o tom, čo z pár predajní zaujme médiá, ale sú akousi dohodou medzi predajcami a zákazníkmi. Obe strany vedia, akú príležitosť dostanú. To len niektorí slovenskí predajcovia prestrelili a akýkoľvek výpredaj nazvú tak, ako je to lákavé. V skutočnosti vychádza na štvrtý piatok v novembri a preto je deň podľa roku rôzny. Koná sa vždy po dni Vďakyvzdania, kedy sa môžu začať prípravy na Vianoce a teda aj zháňanie darčekov. O tomto dni vedia všetci. Aj obchodníci, aj zákazníci. Otázne je len to, ako s tým naložia.

Black Friday je čoraz viac zneužívané

Eshopy a aj klasické obchody sa dokážu pripraviť na konkrétny deň. Vedia, že bude zvýšený záujem o tovar a zľavy. Heslo Black Friday je vždy prehnané a mnoho obchodov ho vie zneužiť aj na výpredaj, ktorý nie je výpredajom. Ľahko sa to stane pri elektronike, kde neexistuje odporúčaná maloobchodná cena ako pri knihách, kde si základnú cenu predajca vymyslieť nemôže. Obchody známych mien si to dovolia menej. Pre opakovanie „Black Friday“ dokonca významu tohto dňa nemusia Slováci rozumieť. To, čo spôsobila Alza, je toho príkladom. Ako je možné dôverovať „sviatku“ s týmto názvom, ak nás Alza bombarduje od leta každým veľkým výpredajom so zeleným ufónom a sloganom „Blek Frajdej…“? Necítia žiadne výčitky, alebo im dosiaľ nikto nepovedal, že Black Friday – onen konkrétny piatok, je len raz v roku.

Dôvera vo význam tohto pojmu sa celkom stráca…

Už počas septembra pri zadaní hesla mohli používatelia internetu naraziť na množstvo obchodov, ktoré si slovo kúpili a nalákali ním do aktuálnych akcií. Počas októbra na slovné spojenie lákajú prevádzky známe pod názvami Notino, Dedoles, Okaj, Hej, Andreashop, Datart ako aj mnoho iných značiek. Hoci by malo ísť o jesennú akciu, predvianočný výpredaj, stále je lepšie a lákavejšie nazývať konkrétnu ponuku, či dokonca viac ponúk čiernym piatkom. Google sa totiž stará o úspech. So slovom sa zahrávajú aj rôzne letákové portály a kupónové stránky, ktoré sa v rôznych podobách zahrávajú s výsledkami vyhľadávania a spájajú slogan aj s obchodmi, kde žiaden Čierny piatok nevyužívajú.

Black Friday je však aj naďalej veľkou príležitosťou

Za príležitosť ho pokladáme pre mnoho dôvodov. Predajcovia sa už v období jesene pripravujú na to, že v konkrétny deň prinesú niečo viac. Nejeden z nich to potiahne aj cez víkend do najbližšieho pondelka, tzv. Cyber Monday. Zásielky vo zvýhodnenej cene tak predajcovia potiahnu cez víkend, kedy si v pokoji môžu zákazníci vyberať. V čase korona-obmedzení je o to viac pravdepodobnejšie, že nás skôr oslovia výpredaje na internete, než v kamenných predajniach. Ich situácia je neistá a najmä v kľúčovom období prichádzajú o tržby. Na internet sa tak presúvajú aj tí, ktorí nikdy nenakupovali, alebo nakupovali s nedôverou a sporadicky.

Black Friday je pre nás zárukou, že si každý niečo nájde. Hľadať chladničku, nový mobil, prípadne nejaké DVD môže práve v ten konkrétny deň znamenať nájsť čo hľadáte, alebo len, ako je zvykom, nájsť niečo celkom iné.

Kde áno a kde určite nie

Tradične Black Friday pripravuje MALL.SK, ktorý ho ťahá dlhšie obdobie aj pre nákladnejší marketing. V rámci kníhkupectiev sa môžeme tešiť na nejaké ponuky, ktoré si Martinus, Bux.sk, či Panta Rhei pravdepodobne nenechajú ujsť. Počas Black Friday je výborná príležitosť na zakúpenie členstva v rôznych kluboch, programoch, v online aplikáciách. Predajcovia výpočtovej techniky, originálneho software, antivírusov a rôznych online služieb nespia. Neodporúčame hľadať pod heslom Black Friday priamo v Googli, ale skôr siahnuť po obľúbených eshopoch. Na ich stránkach nahliadnuť na aktuálne ponuky, hlavné pútače. Pod heslom Black Friday sa totiž vo vyhľadávaní každoročne ukrýva nemálo obchodov, ktoré reálne žiadne výrazné zľavy neponúkajú. Skúste to teda vo svojich obľúbených obchodoch najskôr.