Cyklotrasy a spoločné rodinné výlety: aké výhody a prínos majú?

Pre začiatočníkov a deti je ideálne voliť trasy s dĺžkou okolo do 15, postupne 15-30 km za deň. Počítame pritom aj trasu návratovú. Preto ak je trasa rovnaká A-B-A, deľte na dve. Nepreháňajte, pretože priveľa môže demotivovať a neprinesie toľko radosti, ako postup. Skrátka aby si postupne zvykali na dlhší pobyt na bicykli (deti, aj netrénovaný rodič). Pre dospelých so strednou kondíciou je vhodných 40-60 km za deň, kým trénovaní cyklisti bez problémov zvládnu aj vyše 80 km.

Rodinné cyklistické výlety predstavujú ideálnu kombináciu pohybu, turistiky a spoločného trávenia času. Nie je to len o fyzickej aktivite, ale aj o budovaní vzťahov a spolupráce v skupine. Rodina, ktorá spoločne vyrazí bicyklom za nejakým cieľom , zažíva spoločné zážitky. Spolu objavuje nové miesta a upevňuje si zmysel pre organizovanosť a vzájomnú pomoc. Pri cyklistike nie je priestor pre jednotlivcov, ktorí by sa oddelili a opustili skupinu. Predsa len, ako by to vyzeralo. Udržiavanie tempa a prispôsobovanie sa rodine je štandard.

Hľadáte dôvod, prečo sa pustiť do bicyklovania? Deti vyrástli a chcete s nimi vyraziť na rodinnú cyklistiku? Vyraziť samému je komplikovanejšie. Ste od rodiny, nemáte dohľad nad deťmi a možno by celý čas strávili na mobile. Cyklistika má množstvo výhod a zásadných predností, pre ktoré sa oplatí premýšľať nad tým, čo nám vlastne prináša a čím v našich životoch môže byť.

