Z kohútika im na celej ulici tečie pivo a rum. Žiaden sen, ale pohroma!

Niekoľkým rodinám a domácnostiam tiekla namiesto vody z kohútika zmes piva a rumu. Nič vábne po chuti ani po vôni. Zvláštna žltá tekutina, ktorá koniec koncov nie je ani pivo a ani rum, však nebola žiadnym darom z nebies, ale pohromou.

Nešlo ani prepnuté rúrky z liehovaru a pivovaru medzi sebou ale nerozvážny čin neďalekého hotela, ktorý sa zbavoval starých zásob liehovín vo svojom sklade. Následky v bytovom dome na ulici Solomon’s Avenue v indickom meste Chalakudy v štáte Kerala budú trápiť ešte dlho.

Studňa poznačená alkoholom

Ťažko uveriteľných niekoľko tisíc litrov liehovín ktorých zásoby sa zbavoval neďaleký hotel. Po záručnej dobe nič nerozpredali, ani nezrecyklovali. V prípade rumu pochybujeme, či vôbec šlo o kvalitný rum. Na ten sa záručná doba až tak neviaže, ak šlo o nedávno nakúpené zásoby. Hotel sa rozhodol zmazať zásoby alkoholu tým, že ich vyleje do… do vykopanej jamy v zemi. Nečakali, že sa tak zásoba dostane do podzemných vôd a aj do studne, ktorá zásobuje vodou blízke ulice. Obyvatelia, ktorí sa len ťažko môžu sprchovať, umývať riad, alebo variť zo smradľavej hnedej tekutiny, sú tak odkázaní na zásobovanie pitnou vodou.

Source: https://edition.cnn.com