Výbuch kanalizácie a vystrelenie poklopu? Nehádžte petardy do kanála - ZN.SK

Explózia v kanáloch a vystrelenie kanálového poklopu je neobvyklý, ale stále vo svete registrovaný jav. Kanály, v ktorých sa môže tvoriť metán zo splaškov, nemusia tento metán úspešne odvetrávať cez prieduchy preč. Preto sa tento výbušný horľavý plyn hromadí. Nuž a práve to je jeden zásadný problém.

Ak sa totiž nájde spôsob, ako tento plyn zapáliť, majú problém všetky blízke poklopy, ľudia v blízkosti nich, ľudia v trase padajúceho poklopu, ale tiež všetci s kanalizačnou prípojkou v okolí. Sú známe tieto prípady a sú známe aj prípady ľudskej hlúposti, kedy niekto vloží do poklopu zápalku, alebo rovno celú zapálenú petardu. Nakoniec, kto normálny ešte strieľa petardy a ešte k tomu mimo silvestrovské oslavy? Článok je v sekcii Videá, ktoré patria do zábavy. Hoci pri výbuchu nejde o žiadnu zábavu, ide nakoniec o video. No nijako inšpiratívne, dúfajme.

Výbuch kanalizácie a vystrelenie poklopu

Skôr sú to bezpečnostné kamery, ktoré zaznamenajú výbuch kanalizácie. Bežne totiž nie je záruka, že ľudskú hlúposť zaznamenanú na kamere aj naozaj ozvláštni prítomnosť dostatočného množstva metánu. Toto video pochádza zo záznamu bezpečnostnej kamery. Zobrazuje veľmi malé deti, ktoré sú svedkom správania sa poklopu rovnako, akoby šlo o nášľapnú mínu. Spôsob, akým malý nespratník hádžuci petardu do kanála letí a aký dopadne sa podobá na ten, ktorý by zažil pri nášľapnej míne.

O tom, že v Číne musia mať poriadny problém s metánom, svedčí aj video, na ktorom sila výbuchu odpálila s poklopom aj poriadne kusy asfaltu z jeho okolia. A opäť sú to veľmi malé deti, ktoré sa rozhodli zabaviť sa so zápalkami a petardou.

Čím je čínsky kanál iný od našich? Hromadia viac metánu, alebo majú viac bezpečnostných kamier?

Tento prípad je príkladom na rovnakú nerozvážnosť, kedy sa mladík rozhodol hodiť petardu do kanála. Poklop mu vyrazil rovno vedľa neho.

A ďalší taký



Na tomto videu sa napríklad hrajú deti. Petárd odpália oveľa viac, no až tá, ktorú jeden z nich hodí do kanalizácie, spôsobí tlakovú vlnu. Tá vyrazí hneď oba poklopy vedľa seba a keďže má svoju silu so schopnosťou vyraziť ťažký železobetónový poklop, je jasné, že musí spôsobiť aj neželané ťažkosti v toaletách, odtokoch a celkovo v kanalizácii najbližších domov. S niečím takým deti nerátajú a nechcú rátať.

A podobné problémy majú aj v iných krajinách, i keď tam za vznietenie mohol aj iný vinník. Často je to New York a jeho centrum. Toto video za všetky.