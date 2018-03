Vianočný ostrov a migrácia červených krabov: návrat mláďatá ako povodeň

Vianočný ostrov je každoročne poznamenaný neobvyklým prírodným úkazom. Takmer v rovnakom období od decembra do februára sa na miestnych plážach objavia húfy drobných červených krabov. Ich telá tak následne vo veľkom počte zafarbia piesok a skaly do červena. Keďže červené kraby (Gecarcoidea natalis) majú namierené do vnútrozemia, na plážach sa preskupujú a naberajú nové sily po púti na morskom dne. Rovnaké prírodné divadlo sa odohráva aj na Kokosových ostrovoch.

Prečo toto krabie divadlo?

Červený krab je suchozemský tvor, no vajíčka kladie do vody. Drobní krabíci skôr, než získajú svoju úplnú krabiu podobu majú po vyliahnutí len žiabre. Biologicky len ťažko vysvetliteľné neuveriteľné pudy potom ženú malé jedince z Indického oceána na pobrežie ostrova a následne do vnútrozemia k svojim rodičom. Je ťažko uveriteľné, či konkrétne mláďatá naozaj nájdu pri takom množstve svojich rodičov, ale verme, že je to pokojne možné.

Takto vyzerá ich zoskupenie a príprava na „inváziu“

Unikát, ktorý ovplyvnil život na ostrove

Krabíci putujúci do vnútrozemia sú unikátnym zážitkom pre biológov aj fotografov. Sú preto odborníci aj turisti, ktorí sa sem vydajú len kvôli nim a čakajú na obdobie ideálne pre ich sledovanie. Samotné presuny krabov ovplyvnili život na ostrove. Nevnímajú ich ako hrozbu, ba práve naopak. Jedinečnosť, ktorá ostrov preslávila viac než čokoľvek iné mimo svojej histórie.

Preto existujú na ostrove cestné uzávery. Na frekventovaných cestách majú vybudované prechodové tunely a rôzne odbočky, aby sa dostali v bezpečí tam, kde potrebujú. V dobe, keď sa vydávajú do vnútrozemia, sa môžu ocitnúť absolútne kdekoľvek. Znamená to aj to, že ich mnoho uhynie skôr, ako sa dostane do cieľa. Ostrovania sa preto snažia urobiť maximum preto, aby bolo mŕtvych telíčok čo najmenej.

Takto to vyzerá, keď sa rozhodnú rodičia vyraziť naklásť vajíčka do oceánu.