Voľba do NR SR zo zahraničia je fajn, cena za poslanie hlasu už nie

Voľba zo zahraničia pre Slovákov žijúcich za hranicami Slovenska, umožňuje prostredníctvom jedinečných hlasovacích hárkov zapojiť sa do volieb do Národnej rady SR aj na diaľku. Po niekoľký krát využívame hlasovací preukaz u tých, ktorí sa v čase volieb zdržujú na inom mieste na Slovensku, ako na mieste s volebnou príslušnosťou. Hlasovanie zo zahraničia je tak ďalším z nástrojov hlasovania mimo domova. Slováci v cudzine sa po získaní hlasovacieho lístka stretávajú s jedným zásadným problémom. Ten je teraz rozhodujúci pri tom, či poslať, alebo neposlať nakoniec svoj hlas.

Cena za poštovné je…. drsná

List z Českej republiky na Slovensko nie je taký problém. Niekoľko Slovákov poslalo späť svoj hlas už pri niektorej zo svojich posledných ciest na Slovensko práve zo Slovenska. Podobne to nevyriešia Slováci žijúci v Austrálii, USA, či v Argentíne. Prípadne delegáti a pracovníci v cestovnom ruchu žijúci na ostrovoch v Tichom oceáne. Vzhľadom na rýchlosť pošty sa museli poponáhľať. Klasická obálka mohla byť už odoslaná, no ak samým dorazila obálka z úradu až teraz, majú čo robiť, aby ju stihli odoslať a zásielka doraziť na Slovensko. Niektorí poslanie lístka na Slovensko vzdávajú svoju voľbu pri pohľade na cenu poštovného.

Bežná pošta už dnes neprichádza do úvahy, preto v týchto dňoch viacerí váhajú. Obálka poslaná z USA stojí od 62 USD, vyššie. V prípade zrýchlenej prioritnej zásielky ide o 150 USD za zásielku s hlasovacím lístkom, ktorý poputuje na Slovensko rýchlejšie a s istotou, že aj dorazí. Z Kanady si za prioritný list zaplatíte až 90 kanadských dolárov, kým bežný doporučený list stojí 26 dolárov, no doručenie nie je tak rýchle, aby voľby zaručene stihlo. Austrálska pošta ponúkne cenu 39 austrálskych dolárov za expresné doručenie približne za 4 dni, alebo 17 dolárov za doručenie sledovateľnej zásielky v priebehu dvoch týždňov.

ilustračné foto: pošta z niektorých dedín na Aljaške putuje + ešte pár dní navyše než z miest ako New York, či Los Angeles.

Expresná zásielka malého listu z Nového Zélandu do Európy stojí 87 novozélandských dolárov. Doporučený list do 250g stojí 42 dolárov, ťažší 45 dolárov. Bežný list putuje trochu dlhšie, než len pár dní a jeho cena je okolo 4 dolárov. Lenže, bežná zásielka sa ľahko stratí a ľudia chcú mať záruku a možnosť sledovania putovania zásielky. Nový Zéland je schopný veľakrát list doručiť do 6 dní, no mnoho krajín už také šťastie nemá. V horúcom čase približujúcich sa volieb môžu byť zárukou pre rýchle a isté doručenie aj kuriérske spoločnosti. No uvedené vysoké ceny sú v ich prípadoch rovnaké, alebo ešte vyššie.

Slováci sú aj v zahraničí a voliť chcú

Pokiaľ ide o politiku, Slováci nepoznajú brata. Téma, ktorá rozháda azda všetkých, nie len politikov medzi sebou, mobilizuje ľudí k voľbám. Aspoň podľa energie, ktorú vkladajú mnohí do boja proti jednému táboru, kým iný proti názorovému táboru inému. Mnoho Slovákov žijúcich v zahraničí vníma politickú situáciu len prostredníctvom rozprávania svojich blízkych a prostredníctvom médií, ktoré prenikajú aj do zahraničia. Prevažne internet. Vnímanie skutočnej politiky tak môže byť do určitej miery skreslené.

Na druhej strane, nie vždy je dôvodom cesty do zahraničia len zvedavosť a láska k iným kultúram. Občas je to aj chuť žiť inak, nájsť uplatnenie, ktoré doma nebolo. Chuť voliť u týchto ľudí tak má svoje opodstatnenie. Naráža však na poriadne veľkú prekážku, ktorú však nepripravili politici a ani konkrétne politické strany, ako by sa pri všetkých náladách spojiť chcelo. Môžu za to cenníky medzinárodnej pošty, ku ktorej nemá dosah ani jedna zo slovenských politických strán.