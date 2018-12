Ako vznikla postavička Michelin? 13 zaujímavostí o značke pneumatík

Postavičku Michelin pozná asi každý z nás. Vďaka nemu vzniklo aj prirovnanie „Vyzeráš ako Michelin“. Je to hrdina francúzskej spoločnosti, ktorý vyrába pneumatiky už od roku 1889, ba aj skôr. O tom a o ďalších zaujímavostiach značky Michelin si povieme v nasledujúcich riadkoch.

Ako vznikla postavička Michelin?

Postavička Michelin, ako ju dnes poznáme, v priebehu rokov postupne zmenila svoj imidž. No stále je to ten istý Michelin Man, inak zvaný aj Bibendum. Stal sa akousi historickou ikonou, ktorú poznajú všade na svete. Ako ale vznikla?

Za vznikom postavičky Michelin stoja zakladatelia spoločnosti, bratia André a Eduard Michelin. Raz si totiž všimli hromadu pneumatík, ktorá pripomínala ľudskú postavu. A tak im napadlo nakresliť to na papier a pridať tomu ruky a úsmev.

Michelin Man a jeho prvý plagát

Postavička Michelin sa prvýkrát objavila na plagátoch v roku 1898. Autorom tohto plagátu bol umelec Marius Rossillon. Táto postavička z pneumatík stála pri stole s pohárom v ruke. Ten pohár bol plný črepov a ostrých predmetov.

Na samotnom plagáte stálo „Nunc est Bibendum“, čo v preklade znamená „čas na pitie“. Bol to ich prvý reklamný slogan, nakoľko ním chceli zdôrazniť, že pneumatiky Michelin jednoducho prehĺtajú všetky prekážky.

Zdroj: wikimedia.org/O´Galop

Michelin Man ako najlepšie logo všetkých čias

Vedeli ste, že postavička, ktorá tvorila logo francúzskej značky pneumatík, získala titul najlepšieho loga všetkých čias? V roku 2000 ho za najlepšie logo vyhlásil veľmi obľúbený anglický denník, Financial Times.

Michelin postavičku ste mohli vidieť aj v komixoch

Postavička Michelin Man sa objavila napríklad v známom komixe Asterix a Obelix, Asterix around the world. Bol to súbor komixov z roku 1970 a postavička Michelin sa objavila práve vo francúzskom komixe Astérix chez les Helvètes, ktorý o pár rokov neskôr preložili aj do anglického jazyka.

História značky Michelin na jednom mieste

Ak vás zaujíma, ako sa vyvíjala spoločnosť Michelin, najlepšie je navštíviť múzeum L’Aventure, v ktorom uvidíte, akým smerom sa uberala ich tvorba. Mimo iného zistíte aj to, že tvorili nielen automobilové a motocyklové pneumatiky. A koniec koncov tam nájdete aj ich maskota, ktorý sa po celé tie desaťročia postupne menil.

Zaujímavé prelomy v histórií spoločnosti Michelin

Firmu Michelin založili bratia André a Eduard Michelin, a to v roku 1889.

Už o dva roky neskôr registrovala spoločnosť Michelin svoje prvé patenty na vymeniteľné a opraviteľné pneumatiky.

V roku 1898 vznikla známa postavička Michelin Man, ktorá sa stala maskotom spoločnosti.

Prvý sprievodca Michelin bol publikovaný v roku 1900. O desať rokov neskôr publikovali aj prvú Michelin mapu.

V roku 1946 si nechali patentovať vynález radiálnej pneumatiky pre automobily. Prvé radiálne pneumatiky pre lietadla vytvorili až o 35 rokov neskôr.

V roku 1998 rozhodlo vedenie spoločnosti Michelin o tom, že usporiadajú podujatie, kde sa ich pneumatiky predvedú v reálnych podmienkach. Podujatie nazvali Michelin Challenge Bibendum.

Miesto, kde sa koná podujatie Michelin Challenge Bibendum, sa každoročne mení. Napríklad prvý raz sa konalo vo Francúzsku, v roku 2005 v Japonsku, v roku 2010 v Brazílii a minulý rok, teda v roku 2017, sa konalo v Kanade.

Ako sme už spomínali, v roku 2000 bol Bibendum zvolený za najlepšie logo všetkých čias.

5 rokov predtým, ako bol Michelin Man zvolený za najlepšie logo všetkých čias, sa pneumatiky značky Michelin dostali do vesmíru. Mal ich totiž kozmický raketoplán, ktorý vyslali na obežnú dráhu.

Samozrejme, toto sú len niektoré zaujímavosti, ktoré sme spomenuli. Spoločnosť Michelin toho ale dokázala omnoho viac.