Briti chcú po brexite modré pasy, vyrábať ich však budú Poliaci

Tomu sa povie irónia, aj paradox zároveň. Británia, ktorá usilovala o brexit a teda vystúpenie z Európskej únie, je do konca tohto roka v prechodnom období, počas ktorého sa postupne budú zavádzať zmeny. Veľké nadšenie zástancov brexitu sa spájajú aj s návratom “slobody”, čiže obdobia pred Európskou úniou. Jedným z najdôležitejších symbolov “oslobodenia” bude čoskoro návrat k pôvodným pasom, ktoré Briti a obyvatelia severného Írska používali od roku 1921 až do roku 1988. Líšili sa nie len výskytom znakov európskeho spoločenstva, ale najmä farbou. Pôvodne totiž mali modré pasy so zlatým písmom a po vstupe do EÚ ich nahradili štandardizovanou zaužívanou farbou zvyšných krajín. Takmer tri desaťročia používali tmavočervené pasy, aké má väčšina krajín EÚ aj naďalej. Novinkou tak bude návrat k ich hrdej modrej farbe.

foto: “starý” pas, zatiaľ stále aktuálny

Poľský paradox

Krajina, ktorá zavádza brexit a ako jeden z jeho dôvodov je obmedzenie prisťahovalectva, sa zobudila trochu neskoro. Starosta Londýna je moslim, ministerka vnútra Indka, funkcie mnohých úradov zastávajú ľudia z Afriky, z arabských krajín, na školách vyučujú ľudia rôznej pleti. Britské ostrovy prilákali množstvo slovenských Rómov, obyvateľov rôznych britských afrických kolónií, a cestný podchod pod Lamanchským prielivom bol roky obliehaný migrantami, ktorých cieľom bola Británia a s Francúzskom sa odmietali zmieriť. Teraz Británia cíti, že je toho veľa a nastáva brexit. Lenže podľa medializovaných informácií nemá Británia výrobňu kvalitných pasov a pomocnú ruku im ponúklo Poľsko. Dodávateľ najznámejšej pracovnej sily v Británii.

Poliaci v Británií sú zdrojom ochotnej a lacnej pracovnej sily niekoľko desaťročí. V Británií žije veľmi silná komunita Poliakov, ktorá bola po mnohé roky prvým oporným bodom aj pre mnohé slovenské au-pair, či ľudí, prichádzajúcich za sezónnou prácou, alebo prácou v hoteloch. Poliaci sú tu mnohokrát udomácnení, nie vždy rozoznateľní od pôvodných Britov na prvý pohľad. Aj proti nim boli namierené niektoré brexitové nálady, karikatúry a priamo v Británii či Poľsku koluje mnoho vtipov, ktoré narážajú na ich prítomnosť na britských ostrovoch. Po mnohé roky boli totiž oni známi ako tí, ochotní robiť všetko to, čo sa domácim nechce. Teraz majú byť Poliaci krajinou, ktorá bude Británii tlačiť a šiť kvalitné vyhotovenie britských pasov. Budú to teda Poliaci, pred ktorými (taktiež pred nimi) sa zatvárajú dvere Británie. Tá plánuje po novom udeľovať pracovné víza len kvalifikovaným ľuďom. Je na čase, aby sa naučili leštiť sklo, umývať riad a možno tiež vychovávať svoje decká konečne sami a poriadne.

Informácie uviedlo mnoho médií, taktiež: https://edition.cnn.com/2020/02/22/uk/brexit-blue-passports-gbr-scli-intl/index.html