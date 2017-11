Vianočné trhy na zámku Schlosshof a prehliadky cisárskych Vianoc

Rakúsky zámok Schlosshof, z ktorého záhrady je výhľad na bratislavské paneláky, je naozaj len neďalekým susedom. Krásne miesto, ktoré patrilo Habsurgovcom a je späté s osobnosťami Európskej histórie ako bol Eugen Savojský, Franz Jozef či Mária Terézia, víta návštevníkov aj zo Slovenska po celý rok. Aj to je dôvod, prečo nie je nič neobvyklé sa tu stretnúť so slovenskými nápismi, cenníkom, sprievodcom a aj výkladom.

Počas jesene až takmer do Vianoc sa však mení dôvod, pre ktorý Slováci cestujú do Schlosshofu. Nie je to už prechádzka miestnymi krásne upravenými záhradami a oddychom v krásnom prostredí. Už je to skôr práve o predvianočných atmosférach. Atmosférach preto, že sú to atmosféry vianočných trhov, gastronomických zážitkov, či len atmosféry priamo tej, ktorá je spojená s históriou.

Vianoce a vianočné trhy na Schlosshofe

Vianoce ovplyvnili súčasné prehliadky v zámku. Keďže sa tieto sviatky slávili aj v Habsurgovskom Rakúsku, súčasní sprievodcovia prevedú návštevníkov práve obdobím osláv Vianoc. Ako to vyzeralo v minulosti u pánov, čo priniesla symbolika troch kráľov, ale uvedú aj niekoľko zaujímavostí, ktoré sa týkajú histórie a Vianoc. Na zámku a jeho nádvorí to v tomto čase dýcha Vianocami. Nechýba vianočný stromček, ten vnútorný, aj vonkajší. Svoju úlohu vianočného stromčeka tu tvorí aj niekoľko veľkých listnatých stromov.





Vianočné trhy, ktoré sa tento rok rozkladajú na troch miestach, aj keď by sme mohli hovoriť, že sú v podstate v celom areáli, prinášajú sortiment prevažne spätý s tradíciami, domácu výrobu, vianočné ozdoby, drevené výrobky, ručne vytvárané výrobky, ale hlavne vianočnú gastronómiu. Veď práve jedlá a nápoje sú pre mnohých to hlavné, prečo mieria na vianočné trhy. Zapôsobiť ale môže aj svetelná výzdoba, ktorá vynikne už po 17-tej hodine, kedy sa obloha už celkom zatiahne do čiernej. Miesto pritom nežije len arómami a punčom či vínom, ktorý si môžu návštevníci dopriať do hrnčekov na zálohu a s tým svojim potom chodiť po celých trhoch a používať ich opakovane.







Doprava na Vianočné trhy priamo z Bratislavy

Z Bratislavskej dočasnej, ale i tak veľmi peknej stanice Nivy, počas všetkých víkendových dní vyráža vždy o 13:30 autobus priamo do Schlosshofu. Späť vyráža o 18:10, pričom ide o viac ako štyri hodiny, počas ktorých sa dá prejsť zámok, prejsť miestnu koniareň s lipicánmi a ďalšími plemenami koní, prejsť trhmi a neriešiť vlastné šoférovanie. Víkendová „Shlosshof“ linka je operovaná prepravnou spoločnosťou Slovak Lines a v cene lístka je už priamo aj vstup na vianočné trhy. Stránky Slovak Lines ponúkajú možnosť priamej rezervácie napríklad dnes 26. novembra až do 17. decembra, kedy je poslednný deň, kedy Vianočné trhy na zámku Schlosshof končia.

Zámok Schlosshof

Schlosshof je zaujímavý z viacerých pohľadov. Najväčšou osobnosťou, ktorej meno sa spája so zámkom bol Eugen Savojský, ktorého hlava sa objavuje aj na hlavných marketingových materiáloch zámku a je aj symbolom, ktorý sa objavuje aj na iných podobizniach. Hoci v minulosti boli zo zámku odvezené cennosti a dobový nábytok, či kachle, silný úder zámku zasadili Ruskí vojaci, ktorých vyčíňanie v interiéroch pripravili reštaurátorom pred pár desaťročiami obrovský kus práce na obnove. Dnes sa môžu návštevníci predsa len pozerať na textilné tapety presne také, aké boli v miestnostiach a j v minulosti, hoci tie terajšie vychádzajú len zo zvyškoch zachovaných na stenách a na nákresoch. Vrátila sa sem aj časť nábytku, ktorá bola presne zdokumentovaná už dokonca v časoch navrhovania miestností a vďaka precíznej dokumentácií a označeniu aj počas odvážania do Viedne, sa mohlo dať obnoviť rozloženie nábytku v niektorých miestnostiach opäť na ich miesta.

Celý areál je upravený a aj v zimných mesiacoch plne pripravený na návštevníkov. Verejné toalety sú vo veľmi dobrom stave, rovnako ako detský prebaľovací pult tvorený celou vyhrievanou miestnosťou s teplou vodou a hračkami na zaujatie pozornosti dieťaťa.

O zámku Schlosshof si môžete prečítať aj na našich stránkach: www.Schlosshof.cestovanie.biz