Skratka MILF z filmov pre dospelých je z komédie Prci Prci Prcičky

Slovník filmov pre dospelých už dve desaťročia pozná pojem MILF. Pod takýmto “názvom” je vo filmovom priemysle pre dospelých známa kategória starších atraktívnych žien. Najmä ak ide o kontrast s mladším chtivým mužom. Tých, ktoré môžu tvoriť fantáziu mladým mužom v posteli. Zaujímavosťou však je, že samotný pôvod tohto slova, ktoré samo o sebe nič neznamená, je v tom, čo na Slovensku a v Čechách poznáme vďaka českému dabingu a filmu Prci prci prcičky (American Pie, 1999) ako MCBP. Skratka, ktorá sa stáva pre mladšiu generáciu televíznych divákov neznámou. Pre divákov narodených v 80-tych a 90-tych rokoch je legendárnou komédiou pre mladých.

Čo znamená MILF / MCBP z filmu Prci Prci Prcičky

MILF je skratkou pre „mother I’d like to f**k“ a MCBP je českým prekladom ako „máma, co bych p*chal“. V slušnom preklade je to „mama, s ktorou by som sa chcel vyspať“. V scénke známej komédie sa týmto heslom hecujú mladíci pred fotografiou atraktívnej mamy organizátora párty. Stiffler, postava sebavedomého a skúseného študenta na strednej, ktorá organizuje dôležitú filmovú párty, má vo filme dom po niekoľký-krát pre seba. Jeho mama zatiaľ v tichosti holduje poháriku na inom poschodí domu a synovi necháva slobodu. Jej filmové meno je Jeanine Stifler a reálne meno herečky znie Jennifer Coolidge, ktorá patrí medzi stále obsadzované herečky.



Jej fotografia pri schodisku však provokuje fantáziu a slovné spojenie „Stifflerová máma“ sa v českom dabingu filmu objavuje opakovane v onej súvislosti túžby. Diváci vedia, že hoci zjavom vzbudzovala u študentov fantáziu, úspech u nej mal len Paul Finch, člen partie, ktorá uzavrie kľúčovú dohodu o strate panenstva pred maturitným večierkom.



Nezabudnuteľná komédia Prci Prci Prcičky o mladých študentoch, ich dohode, ktorú vyprovokuje slizký Shermann – Šerminátor, sexrobot vyslaný do minulosti, aby zmenil budúcnosť… mala niekoľko pokračovaní v ktorých sa meno Stiffler, alebo niektoré konkrétne postavy, objavia ešte niekoľko-krát. Pojem atraktívnej matky, ktorá „vzbudzuje záujem“ sa udomácnil na celom svete v rôznych podobách. V originálnej angličtine je to práve pojem MILF.

