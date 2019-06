V Čadci otvárajú sezónu 2019 na mestskom kúpalisku 15. júna - ZN.SK

V Čadci na severnom Slovensku sa ľudia zo širokého okolia Kysúc, ale aj blízkych českých obcí, už pár rokov tešia z novovybudovaného kúpaliska. To bolo v plánoch a sľuboch politikov dlhé roky predtým. O tom, že jeho vybudovanie a otvorenie potešilo nie len ľudí z mesta, ale vylepšilo ponuku cestovného ruchu regiónu, nemožno pochybovať. Mesto sa postupne vylepšuje v tomto smere a aj služby kúpaliska veríme že budú neustále lepšie a zaujímavejšie. Horúce júnové dni roka 2019 sú ako stvorené pre vodu. Aj preto svoje brány kúpalisko otvára už zajtra, 15. júna 2019.

Sobotné otvorenie a sľúbený program

Otvorenie tohtoročnej sezóny bude mať aj sobotný program. Očakáva sa vyšší záujem, keďže sobota ako voľný deň a vysoké teploty sú predsa len zárukou atraktivity podobných zariadení… aj keď predpoveď počasia hlási zhoršené počasie po tak dlhšej dobe permanentných slnečných dní.

Čadčianske mestské kúpalisko je známe pre externý bazén určený skôr pre zábavu a relax. Susedná budova plavárne je naopak miestom ideálnym práve na aktívne plávanie a to celoročne. Žiaľ opäť zlyhávajú informácie, keďže najžiadanejšia informácia je už dnes cena vstupného. To neuvádzajú žiadne oficiálne stránky. Plaváreň so zmienkami o kúpalisku mlčí, neuvádza v cenníku žiadnu zmienku a ani dátum. Jediným zdrojom je len príspevok primátora o otvorení 15. júna o 10:00.

Manažment v cestovnom ruchu už musí začať pracovať

Verejnosť by mala dostať informácie, ktoré potrebuje a považuje za dôležité. Na oficiálnych stránkach chýba informácia o časovej dostupnosti, pláne, počas ktorého chce byť miesto prístupné. No najmä chýbajú cenové podmienky a podmienky vstupu (vek návštevníkov a vôbec cenová politika pre rôzne kategórie a množstevné zľavy, rodinné vstupy a pod.). Na tie by mala upozorňovať už samotná prevádzka – Plaváreň, ako aj mesto. Odkazy na sledovaných sociálnych kanáloch však chýbajú. Aj prípadne regionálne spravodajstvo, blogy, príspevky jednotlivých ľudí sa tak musia spoliehať na jediný príspevok ako aj na očakávania prijateľného vstupného.

Minuloročné skúsenosti niektorých zákazníkov, ktorí sa nestretávali s proklientským riešením sporov, náhleho rušenia vstupu pre zlé počasie a podobne, azda nebudú na dennom poriadku. Absencia záujmu o zákazníkov bola v niektorých prípadoch naozaj zlým príkladom toho, ako veci nemôžu fungovať. Správny manažment v cestovnom ruchu je odvetvím, ktoré by sa v určitej miere malo objavovať aj na tak malých prevádzkach ako sú kúpaliská. Malé možno veľkosťou, výrazné svojim významom pre región, imidž a rozvoj turizmu.

Primátor 31. mája v inom príspevku na svojej sociálnej sieti informoval verejnosť o zmenách a vylepšeniach. “Pripravujeme sa na našu 3 letnú sezónu. Opäť pár zmien, učíme sa z roka na rok byť lepšími aj vďaka vašim postrehom. Tento rok pribudnú nové bezpečnostné skrinky a čaká nás aj pár exteriérových úprav.” napísal na svojej sociálnej sieti. Držíme palce mestu ako prevádzkovateľovi a plavárni k očakávanej horúcej sezóne 2019.

Plusom nepochybne je zvýhodnenie vstupného pre obyvateľov priamo z Čadce.

Informácie o otvorení zverejnil primátor mesta Milan Gura.

Stránky plavárne a kúpaliska: https://www.facebook.com/kupaliskocadca/

Výška vstupného a doba otvorenia: neznáme