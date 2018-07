Rally Paríž Dakar: zaujímavosti a kuriozity extrémnych off-road pretekov - Šport

Rally Paríž Dakar, ako legendárne pretekárske podujatie, v ktorom neraz išlo o život, používa rôzne názvy. Na svojej historickej priamke ako aj v slovenskom znení sa môžeme stretnúť už aj s pomenovaním Rely Dakar. Športoví fanúšikovia ale zostávajú verní jeho pôvodnému názvu, aj napriek tomu, že sa preteky presunuli do inej časti sveta.

História slávnych pretekov a zakladateľ Thierry Sabine

V roku 1976 sa francúzsky automobilový pretekár Thierry Sabine na motocyklových pretekoch z Pobrežia slonoviny do francúzskeho letoviska Nice stratil. Z hruba v polovici niekde pri Čade a Líbyi stratil orientáciu v pohorí Tibesti. Minuli sa mu zásoby benzínu aj vody a túlal sa púšťou. Dal si predsavzatie, že ak sa zachráni a prežije, do Afriky sa vráti už len ako organizátor pretekov, ktoré budú bezpečné, budú mať jasnú organizáciu a nikto sa v nich nebude musieť báť o svoj život. Počas hľadania záchrany na rozpálenej púšti tak mal čas na premyslenie toho, čo si predsavzal.

Celkom prvé preteky odštartovali 16. decembra 1978 v Paríži na Námestí 11. novembra. Trasa ďalej viedla cez Alžírsko, Niger, Mali, Hornú Voltu a Senegal. Hneď do prvej súťaže sa hlásilo takmer 200 pretekárov, čo bolo mimoriadnym prekvapením. Keďže šlo o multidisciplínovú súťaž, hlásili sa pretekári na motorkách, autách aj nákladiakoch.

Pôvodne sa preteky volali l´ Afrique. Súťažiaci sa do nej hlásili aj vďaka propagácii, ktorú si súťaž urobila. Pravdou však bolo, že nikto a možno ani samotný zakladateľ, netušil, ako veľmi náročné preteky to budú. Napriek náročnosti mala len jedinú obeť a aj to len pre nerešpektovanie pravidiel. Skutočné prvé Rally Paríž – Dakar vzniklo v roku 1980, kedy bolo viac ako 200 pretekárov a pretekármi sa nazývajú aj posádky nákladiakov, ktoré boli zväčša v dvojici. Zakladateľ počas druhého ročníka výrazne vylepšil pravidlá, zabezpečil zvýšenú bezpečnosť a najmä vďaka francúzskym sponzorom a partnerom zabezpečil lepšie zásobovanie pre športovcov.

Ťažko spomenúť zásadné medzníky vo vývoji pravidiel. Zaujímavým spestrením bolo v decembri roku 1984 rozšírenie časti pretekov ešte vo Francúzsku v lokalite Cergy Pontoise. Tým sa mali možnosť domáci francúzski diváci priamo pozrieť na terénnu etapu ešte doma bez toho, aby kvôli pretekom museli cestovať do Afriky. V tomto období bolo prihlásených takmer päť stoviek jazdcov.

Ešte 12. januára zakladateľ pretekov Sabine v rozhovore pre nigérijské rádio povedal, že po úspešnom zriadení súťaže má len dva hlavné ciele. Ukázať dcére Afriku a zomrieť v púšti. Zrejme ani len netušil, že svojmu osudu prezradil svoje podmienky. O dva dni jeho vrtuľník v piesočnej búrke spadol na zem a zakladateľ najnáročnejších a najslávnejších motoristických pretekov pri nehode Thierry Sabine zahynul. Vo veku 35 rokov, spolu so zvyškom posádky. Pri nehode zomreli novinárka, pilot, technik aj spevák Daniel Balavoine. Jedna z teórií, ktorá vysvetľuje, prečo vrtuľník v piesočnej búrke predsa len vzlietol je, že niekto z posádky bol uštipnutý hadom. Napovedala o tom lekárnička nájdená na mieste vzletu vrtuľníka. Telá po náraze vrtuľníka ale nedovoľovali úplné preverenie tejto možnosti.

Paríž Dakar v rámci súťažiacich

Prvým a neskôr aj opakovaným víťazom súťaže bol v rámci motoriek Francúz Cyril Neveu. Prvým automobilovým víťazom bol Francois Genestier a prvým víťazom na nákladných autách, ktoré začali až v roku 1980, bol Alžírčan Zohra Ataouat. Francúzi však vo všeobecnosti patria dodnes medzi najúspešnejších jazdcov. Začiatkom deväťdesiatych rokov sa úspešným stal opakovane v rôznych ročníkoch automobilovej časti Fín Ari Vatanen. Najvýraznejší a najúspešnejší Čech je legendárny jazdec na nákladných vozidlách Tatra, Karel Loprais. Dnes je známym českým menom na Dakare Aleš Loprais.

foto: Aleš Loprais, facebook.com

Mnohí si pamätáme ešte poštové známky s vyobrazením nákladných vozidiel tejto značky v úprave pre preteky Paríž Dakar a aj plagáty upravenej Tatry. V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch patrili Československí jazdci na Tatre medzi úspešných a aj v našich končinách podporovaných. Opakovanými víťazstvami sa v miléniových rokoch preslávil aj jazdec na nákladných vozidlách z Ruska, Vladimír Čagin. Najúspešnejším jazdcom je však Stéphane Peterhansel, ktorý v rôznych rokoch zvíťazil dokonca na dvoch rôznych disciplínach. 6x na motorkách a 7x na automobile.

Najúspešnejšími Slovákmi v súťaži sú Jaroslav Katriňák, Ivan Jakeš a Štefan Svitko. Najväčším úspechom bolo v roku 2016 umiestnenie Štefana Svitka na 2. mieste. Úspešné bolo v roku 2015 slušné 4. miesto Štefana Svitka a 2 etapové víťazstvá Ivana Jakeša s konečným 8. miestom. Štefan Svitko po svojom najlepšom úspechu vydal knihu venovanú pretekom, dokumentácii, ale aj jeho jazdeckej kariére.

Foto: Štefan Svitko, facebook.com

Kuriozitou je, že Ivana Jakeša v roku 2017 zasiahol počas jazdy blesk.

Od roku 2009 na inom kontinente

Napriek tomu, že Paríž je vo Francúzsku a Dakar v Senegale, súťaž sa presunula na iný kontinent v roku 2009 pre problémy na africkom kontinente. Nepokoje a vyčíňanie povstalcov v Mauretánii a na saharskej púšti prinútili organizátorov už ročník 2008 zrušiť. Stalo sa tak dokonca pred štartom. Alternatívne miesto konania sa našlo v Južnej Amerike. Rovnako lokáciami pestrej krajiny, v ktorej sa nachádzajú aj rozsiahle roviny a nehostinná púštna krajina.

V roku 2009 sa tak konal prvý ročník, ktorý vyrazil z argentínskeho Buenos Aires do Valparaíso a naspäť. Tým sa dosiahla vzdialenostná náročnosť. Zaujímavosťou bolo, že pribudla aj nová kategória – štvorkolky. Hneď v premiére disciplíny zvíťazil Čech Josef Macháček a následne si prvenstvo opakovane uchmatol domáci Agentínčan Alejandro Patronelli, ktorého neskôr vystriedal Marcos Patronelli a ďalší. Stále sa pritom súťaži hovorí rally. Je to pritom len mierne pomenovanie, keďže so skutočným rally to nemá veľa spoločné. Súťaž je v prvom rade extrémnym off-road vytrvalostným podujatím.

Neobvyklé trasy narušili názov „Paríž – Dakar“

V roku 1992 sa konala v skutku neobvyklá trasa, ktorá prekonala akúkoľvek inú dovtedy a aj potom. Trať prechádzala z Paríža až do Kapského Mesta na úplnom juhu Afriky v Juhoafrickej republike. Pretekári tak prekonali celú Afriku. Neobvyklá bola aj trasa v roku 2003, kedy sa šlo z Marseille do egyptského Sharm El Shejku. V roku 2005 napríklad preteky začínali v Barcelone. Ročník 2018 začínal podobne, ako v roku 2013 v peruánskom meste Lima.

Hazard so životom

Do afrického obdobia sa počíta 45 jazdcov a členov tímu, ktorí prišli o život pre horúčavy, zlyhanie organizmu, prasknuté pneumatiky, nehody, ale údajne aj pre útoky kočovných Tuarégov. V niektorých ročníkoch do cieľa dorazilo menej ako polovica jazdcov. O tom, že preteky sú náročné nie iba pre jazdcov, ale aj pre techniku, svedčí výrazný zástup zásobovania, technikov a nevyhnutnosť technických znalostí jazdcov, aby si boli jazdci schopní opraviť, alebo sa aspoň podieľať na oprave svojho stroja. Azda najväčšou zaujímavosťou je, že jazdci majú na svojich vozidlách uvedenú svoju krvnú skupinu. Pri príchode zdravotnej pomoci tak zdravotníci vedia, ako postupovať.