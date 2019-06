Tajná britská lietadlová loď z ľadu a celulózy, projekt Habakkuk - ZN.SK

Kým na Slovensku poznáme pod podobným názvom zábavný park, projekt Habakkuk počas II. svetovej vojne patril medzi najambicióznejšie aj najkurióznejšie vôbec. V prvom rade II. svetová vojna prinútila viacero mocností investovať šialené peniaze do výskumu. Napredovanie technologického výskumu vojna nepredstaviteľne zrýchlila a tak sa dostávali k slovu aj na prvý pohľad bezvýznamné nápady. Jedným z tých, ktorý vyzeral šialene, no pri posudzovaní sa naň nepozeralo ako na celkom zatratiteľný, bol nápad postaviť veľkú lietadlovú loď, ktorá by nemala klasický oceľový pancierový plášť, ale ľad.

Britské námorníctvo a nedostatok ocele

Ku koncu roka 1942 mala britská admiralita za úlohu prísť na spôsob, ako riešiť nedostatok ocele. II. svetová vojna bola v plnom prúde, nemecké ponorky ničili britské námorníctvo a Británia potrebovala posilniť svoju flotilu. Nedostatok materiálu, alebo jeho dostupnosť prinútilo odborníkov siahať aj do menej preskúmaných oblastí. Keď však konštruktér Goeffrey Pyke prišiel s nápadom využiť pikerit, musel vysvetliť admiralite, ale aj niektorým svojim kolegom opakovane, čo vlastne pikerit je.

Dovtedy ine veľmi známy materiál sa skladá z necelej pätiny z pilín, papiera a celulózy, no až zo štyroch pätín z ľadu. Niečo, čo na prvé počutie ani nemôže niekto myslieť vážne však docieli materiál, ktorý je síce ľadom, no neroztápa sa. Pykeovi sa tento materiál zapáčil na toľko, že prišiel s návrhom postaviť z blokov ľadu a pikeritu veľkú lietadlovú loď, ktorá by splnila niekoľko úloh. Tou prvou je, že by dokázala uniesť potrebnú letku, mala by pristávaciu/vzletovú dráhu a zároveň by slúžila aj posádke. V návrhoch sa počítalo s plavidlom dlhým viac ako 600 metrov, širokým 92 metrov a s výškou 61 metrov. Počítalo sa s výtlakom 1,8 miliónov ton. Nasadenie lode by pritom bolo určené len pre chladné Atlantické vody.

foto: Illustrated London News/Public Domain, https://derstandard.at

Zelená pre projekt Habakkuk

Keď v roku 1943 dal Winston Churchill tomuto návrhu zelenú, začalo sa s výskumom a konštrukciou prorotypu. Ten sa vytváral v Kanmade a jej zmenšený model mal pomerne dobré výsledky napriek tomu, že na jazere, kde ho spustili na vodu, panovalo slnečné počasie. Pustil sa preto do výroby ostrej verzie lode. Dá sa však povedať, že celý projekt stroskotal už pri počiatkoch plánovania. Zistilo sa totiž, že využitie celulózy ako prímesy do ľadu by mohlo ochromiť dodávku papiera do celej Veľkej Británie. Projekt si totiž vyžadoval ešte zvýšenie produkcie, čo by tvorilo zásadné zaťaženie a presmerovanie akejkoľvek produkcie do jediného projektu.

Zároveň chladiace zariadenia a ich široká prevádzka by nakoniec nemohli pokryť potreby výstavby. Najmä by ich nemali z čoho vyrobiť, ak všetok kovový materiál putoval pre účely náhradných dielov pre kráľovské námorníctvo. Chladiarenské trubice tak ani nezačali vyrábať a projekt sa odsunul ako schválený, no v tom čase nerealizovateľný. Ak sa však k pre a proti pripočítala aj predpokladaná rýchlosť 6 uzlov, s takto pomalým kolosom by nakoniec boli ľahkou korisťou pre dobr eplánované manévre a opakované útoky. Projekt nakoniec nikdy nezrealizovali, no otvoril zaujímavú myšlienku využitia ľadu, s akou by sme ani nepočítali.