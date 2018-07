Hudobný nástroj Ukulele a zaujímavosti: vedeli ste, že nepochádza z Havaja?

Ukulele vnímame ako netradičný, prípadne až komický hudobný nástroj. No je to skôr vnímanie nás, Slovákov, tohto menej známeho hudobného nástroja, keďže sme sa s ním mnohé roky stretávali len v rámci rôznych vtipných vyobrazení a hudobných šou. Aj dookola omieľané talentové šou sem tam prinesú vystúpenie s ukulele, ktoré nie vždy môžeme brať vážne.

Pritom ide o nástroj, ktorý nie je určený vždy len na zábavné podujatia a hudbu zábavnú, ale aj celkom vážnu. Ukulele je podobne, ako klasická gitara, akustickým, alebo elektroakustickým hudobným nástrojom, čiže nástrojom zapojiteľným priamo do elektronickej aparatúry. Líšia sa medzi sebou určením, ladením, veľkosťou, ale samozrejme, ako vždy, aj vyhotovením.

Akustické ukulele a elektroakustické ukulele Pri rozhodovaní, či chcete prvé, alebo druhé spomínané ukulele, vždy zaváži to, kde ho chcete použiť. Ak vám ide o domáce hranie, kedy hráte pre seba, alebo zopár poslucháčov, jednoznačne stačí akustické. Ako náhle chcete vystupovať na veľkých koncertoch, nuž potom aj takýto článok je vám zbytočný a viete sami, že je jasnou voľbou elektroakustický variant. Mimo to, elektrické ukulele je jasnou voľbou aj vtedy, ak nahrávate v štúdiu.

Zaujímavosti o ukulele

Hudobný nástroj sa vyrába najčastejšie z lacnejšej preglejky, dostatočne tenkej, aby mohla vytvárať vhodné zvukové vlny. Kombinuje sa aj s plastom. Drahšie a kvalitnejšie využívajú celistvé drevo, ideálne mahagónové alebo agátové.

Tvarovo pripomína hrušku, čiže klasickú gitaru. So štyrmi strunami a iným ladením si ale vyžaduje cvik aj pre ostrieľaného hráča na gitare.

Ukulele nevymysleli na Havaji, hoci práve na Havaji je veľmi populárne a Havajské ostrovy majú tento strunový hudobný nástroj za svoj symbol. Pôvodom je z Portugalska, no v 19. storočí sa pomaly ukulele udomácnilo práve na Havajských ostrovoch. Mohli za to prisťahovalci z Azorských ostrovov, Kapverd a Madeiry

Má štyri struny, ktoré sú dnes najčastejšie nylonové, no veľa krát sa aj dnes stretávame s napnutými zvieracími črevami, alebo splietanými strunami z viacerých strún.

Prvá písomná zmienka slova ukulele pochádza až z roku 1907 a bola zaznamenaná pri katalógovom zápise Metropolitného múzea pri súpise zbierky Crosbyho Browna. Tá obsahovala mnoho hudobných nástrojov a z Havaja mala celkovo dva exempláry.

V polovici minulého storočia sa začalo ukulele používať v kanadskom školstve ako lacný prostriedok výučby a interpretácie hudby. Desiatky tisíc detí sa postupne s týmto nástrojom stretávali do takej miery, že bol celkom prirodzeným hudobným nástrojom, postupne nevnímaný ako cudzí.

Gitare sa hovorí „skákajúca blcha“, hoci toto pomenovanie patrí skôr ruke, ktorá na nástroj hrá. Je to pre jej skákavý pohyb pri brnkaní na nástroj.

Rozlišujeme štyri základné druhy

Výrobcovia na trh dodávajú štyri hlavné varianty, ktoré sú tiež nazvané ako Soprano, Concert, Tenor, a Baritone.

Sopránové sú najmenšie, dlhé len pol metra. Pre zvuk ukulele sú typické. Keďže ide o najmenší nástroj, počítajte s tým, že pražce má o niečo hustejšie, takže človek s veľkými hrubými prstami bude mať zásadný problém. Pri predstave najznámejšieho hráča na nástroji to pôsobí dosť zábavne. Israel Kamakawiwo´ole totiž nemal prsty vôbec drobné a chudé. Sopránové sú ideálne pre ženy, deti a začínajúcich hráčov.

Koncertné, hoci nemusí ísť vyslovene o koncerty, sú trochu väčšie. Až niekde okolo 56-60 centimetrov dlhé. Koncertné sa vyznačujú plnšími tónmi a aj pražce sú o niečo viac od seba, čo ponúka priestor aj pre hráčov ako spomínaný Israel.

Tenorové sú s ešte výraznejším zvukom, v ktorom už nebadať “prímes” plechoviny. Tenorové ukulele bývajú aj drahšie. Ich dĺžka je okolo 66 centimetrov a sú určené pre hráčov, ktorí to myslia vážne s hrou na ňom aj osvojením si hry na štyroch strunách.

Barytónové prinášajú oproti ostatným typom hlboký zvuk s mierne iným ladením. Rozdielna je už aj dĺžka hudobného nástroja. Dlhý je totiž viac ako 70 centimetrov a tak je jednoznačne zo všetkých typov najbližší klasickej gitare.

Israel Kamakawiwo´ole a Somewhewre over the Rainbow



Israel Kamakawiwo´ole (1959 – 1997) je aj v našich končinách najznámejším Havajčanom a hráčom na ukulele zároveň. Jeho podanie známej a legendárnej skladby Somewhere over the Rainbow je hrané v našich rádiách aj dnes. Skladba je však pôvodne známa v podaní od Judy Garland zo slávneho muzikálu Čarodejník z krajiny Oz (1938).