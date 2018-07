Youtuber Gogo predstaví školský diár Stay in School (2018/2019) - ZN.SK

Znám slovenský youtuber Gogo, vlastným menom Daniel Sebastián Štrauch, chystá novinku. Študentský diár pre školský rok 2018/2019 v tvrdej väzbe s istiacou gumičkou, aké sú bežné aj iné diáry a zápisníky. Diár veľký 160×110 mm sa v predaji objaví v auguste, no už dnes sa dá predobjednať.

Školský diár má byť viac než len diár

Diár má byť vo vnútri prepracovaný. Ako prezrádza na zadnej strane diára samotný autor Gogo, má ísť o spoločníka, ktorý má byť zároveň pomocníkom lepším ako Google. Tak uvidíme, čím prekvapí. To, čo prezrádza už dnes je, že diár je zároveň na niektorých stranách praktickým pomocníkom do školy. Už samotná obálka je pravítkom s 0 – 15 centimetrovým rozsahom. Z názvu by sa dalo usudzovať, že sa Youtuber snaží bojovať proti záškoláctvu a udržať deti v škole. uvidíme. Občas sa rôznym dielam podarí nemalý zázrak.

Odporúčaná, nie doporučená cena diára, bude 12,90 EUR a v predpredajových akciách ešte lacnejšie. V predpredaji už dnes na Martinus.sk a BUX.SK. Gogo už v minulosti vydal knihu, ktorá priblížila jeho fanúšikom jeho svet, úspechy aj názory. Po ňom na Slovensku zažiaril s knižnou tvorbou už len youtuber, ktorý si hovorí Exploited.O knižnej novinke v podobe študentského diára toho veľa známeho zatiaľ nie je. Je viac ako isté. že sa k tomu vyjadrí aj samotný Gogo a už onedlho oficiálne predstaví túto novinku aj svojim fanúšikom.