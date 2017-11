Veľká Británia: súhrn zaujímavostí, faktov a zaujímavé miesta - ZN.SK

Veľká Británia je v mnohom veľká a zaujímavá. Hoci vnímame Anglicko a celé Britské ostrovy ako upršané a nezaujímavé, opak je pravdou. Britské ostrovy sú zaujímavejšie ako by sa zdalo a majú čo ponúknuť aj slovenskému návštevníkovi. Zistili to už mnohí návštevníci, ktorí zavítali do Londýna a nahliadli aj do iných končín ostrovov. Ak hovoríme o Veľkej Británii, jej oficiálny názov je Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, tvorí ho mimo Anglicka teda aj Škótsko, Wales a Severné Írsko. Samostatná krajina Írsko je súčasťou Britských ostrovov ale nie je súčasťou Veľkej Británie.

foto: Londýn, mesto plné ľudí, v centre výrazne stúpol počet prisťahovalcov

Zopár faktov na začiatok

Britské ostrovy od Európy oddeľuje Lamanský prieplav, spája ich však s Európou cestný tunel pod Lamanšom, ktorý sem tam preplávajú nadšenci, naposledy aj slovenská plavkyňa. Z geologického hľadiska môžu byť zaujímavé Škótska vysočina a Stredošškótka nížina, alebo Camrbridgské pohorie. Najvyšším vrchom krajiny je Ben Nevis vysoký len 1343 m.n.m. Veľká Británia je konštitučná monarchia, v krajine vládne parlament a snemovňa lordov, avšak reprezentatívnou hlavou a schvaľovateľom zákonov je kráľovná, v súčasnosti stále ešte kráľovná Alžbeta II. V krajine prevláda anglikánska cirkev, ktorej hlavou je Kráľovná Alžbeta samotná. Tou najznámejšou riekou je Temža, v minulosti vhodná na vplávanie morských lodí priamo do Londýna, preto aj v minulosti bol Londýn úspešným mestom.

Najznámejšie jazero ostrovov je Loch Ness v severnom írsku, opradené legendami o Nessie. V jeho okolí staršie hrady, respektíve po celých ostrovoch nájdete množstvo hradov a sídiel dodnes fungujúcej šľachty. Britské ostrovy sú známe charakteristickými kamennými stavbami, síce so slabými izolačnými schopnosťami, no pevnou konštrukciou. Sú to pritom aj panské sídla a zámky, ako aj bežné obydlia bežných ľudí, hospodárske budovy. Skôr na vidieku.

Pre Veľkú Britániu je typické a zaujímavé

Vo Veľkej Británii veľmi nehľadajme kulinárske ojedinelosti, ani zásadné jedlá. V súčasnosti sú v Británií obľúbené bežné jedlá, typické sú anglické raňajky, párok, fazuľka, slanina. Súčasťou kultúry je čaj a pitie čaju ako také. Mládež obľubuje čipsy s octom a pomerne výrazne trpia obezitou a nezdravým štýlom.Rozmach zažívajú aj hispsterské kaviarne a rôzne etnické prevádzky, prímesy nových kultúr do gastronómie, hoci popularitu si drží aj fastfood rôzneho druhu.

Symbolmi Anglicka sú hlavne Londýn a jeho symboly, ako Tower Bridge, London Eye, vyhliadkové veľké ruské koleso pri Temži a v blízkosti miestneho akvária. Zvon v Big Ben vo zvonici pri Westminsterskej katedrále dal hovorový názov ďalšiemu symbolu Londýna. Za televízne symboly Anglicka vnímame Mr. Beana, Jamesa Bonda, z hudobnej oblasti Oasis, The Beatles z Liverpoolu, ktorí preslávili nie len Liverpool ale aj Londýn, napríklad už prechod pri Abbey Road.

V ňom sú charakteristické poschodové červené autobusy, mnohé známe zastávky, Trafalgar Sqaure, Piccadely Circus a ďalšie námestia, kamenná veža. Veľmi veľa zaujímavých prvkov priniesli Škóti. Je to huggies, pánska sukňa kilt, gajdy v hudobnej sfére. Známe sú mestá Bristol, Catenbury a Durham pre ich katedrály. Rosslynská katedrála v Škótsku sa stala populárna medzi zahraničnými turistami napríklad vďaka knihe a filmu Da Vinciho Kód. V Škótsku sa nakrúcalo viacero filmov, najmä na zachovaných hradoch. Významné sú mestá Oxford a Cambridge ako univerzitné mestá. Mesto Stratford upon Avon je rodiskom Williama Shakespeara, v ktorom mu je venovaná aj expozícia.

Turisti majú mimoriadne radi pešie prechádzky Londýnom, keďže mnoho zaujímavostí sa dá stihnúť počas dňa, prípadne bicyklom. Obľúbeným miestom zastávok je Buckinghamský palác, sídlo kráľovskej rodiny. Obkolesené zástupmi divákov, ktorí sú zvedaví na výmenu stráži, ceremónia známa aj z iných krajín, no miestna stráž je predsa len svojimi vysokými huňatými čiapkami jedinečná a charakteristická. Obľúbené sú aj miesta, ktoré sú spojené s nakrúcaním filmu Harry Potter. Známy je nultý poludník a Greenwich.

Veľká Británia a jej pamiatky UNESCO

Pri zhodnocovaní zaujímavých a významných pamiatok sa dá pri ich výbere spoľahnúť na zoznam UNESCO, keďže ten zhodnocuje to najvýznamnejšie a najhodnotnejšie. V prípade Veľkej Británie môžeme hovoriť o megalitickej stavbe Stonehenge, ktorá láka davy turistov, hoci široko ďaleko v lokalite Stonehenge nie je nič zaujímavé.

Bath, kúpeľné mesto založené Rimanmi dodnes zachováva pozostatky architektúry.

foto: Bath, rímske kúpele

Dorset a Devon, pobrežia týchto dvoch oblastí sú významné pre paleontológov. Vykopali sa tu dinosaury, zvyšky pravekých rastlín a rôznych živočíchov.

Edinburg – hlavné mesto Škótska, zaujme múzeami, hradmi, starým centrom a rôznymi zaujímavými miestami.

Hadriánov val je mimoriadne zaujímavou stavbou z čias Rímskej nadlády nad ostrovmi. Z dôvodu ochrany pred nájazdmi Piktov Rimania vystavali Hadriánov val a nesôr ďalší val, ktorý tvoril najsevernejšiu hranicu Rímskej ríše a oddeľoval ju od divochov rituálne natieraných tváre a telá na modro.

foto: Hadriánov val, dodnes jasne rozpoznateľné múry na mnohých miestach

Obrova cesta – zaujímavá prírodná pamiatka je tvorená súvislým pásom bazaltových stĺpov, čo je dielo sopečnej činnosti.

foto: Obrova cesta, stĺpovité bazaltové bloky tvoria dlhý pás, ktorý vchádza až do mora.

Tower of London – najznámejšia stavba Londýna z historických stavieb mesta. Upravené okolie, ľahká dostupnosť a mimoriadne žiadané miesto pre možnosť pozrieť si korunovačné klenoty. Zabezpečenie mohutnej stavby nie je súčasné, ale pôvodné, keďže šlo o väznicu.

St. Kilda – v Škótsku nachádzajúce sa súostrovie, dnes vyľudnené, chránené. Kamenné stavby a zaujímavá architektúra pomaly v minulosti vymierajúcej lokality, dnes s kultúrnym významom.

Westminsterské opátstvo – chrám významný pre britské kráľovské rody a politiku. Dochádza tu ku korunováciám už niekoľko storočí.

foto: Westminsterské opátstvo a zvon Big Ben ukrytý vo zvonici

Hendersonov ostrov – zaujímavosť, územie nachádzajúce sa v Pacifiku, ale Britské územie, ktoré je zaujímavé svojim unikátnym ekosystémom neovplyvneným činnosťou človeka.

