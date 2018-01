Turecký seriál Matky a dcéry je z netradičného prostredia - ZN.SK

Turecké telenovely majú svoju popularitu zakorenenú hlboko, hlbšie, než sa to podarilo iným telenovelám. Prekvapivou kvalitou obrazu, scenára aj zvláštnou príbuznosťou modernému svetu sa seriály z moslimského Turecka nezdajú ani tak vzdialené. Hoci si mužská časť domácnosti vydýchla pri skončení seriálov Láska na druhý pokus, alebo Zakázaná láska, ktorá skončila smrťou hlavných mužských postáv po odpálení nášľapnej míny, bolo to len na krátko. Hneď od nového roka sa do vysielania dostali nové seriály, respektíve novinka Matky a dcéry a obnovená už v minulosti vysielaná Feriha.

Divákov však chytil hneď v úvode práve prvý, Matky a dcéry, ktorý prichádza s dosiaľ nepoužitou témou.

Matky a dcéry

Príbeh seriálu je o malom dievčatku, ktoré bolo nútené postarať sa samo o seba a starať sa aj o večne nervóznu a nepríčetnú matku. Pre ňu je dieťa ťarchou, s ktorou sa musela vysporiadať a neprejavuje voči malej Melek žiadne city, či materinské puto. Bitky, útoky a ponižovanie sú na dennom poriadku. Téma týrania detí a rodinných nepokojov je tak výnimočná a dosiaľ nevídaná. Dokonca sa veľmi nelíši ani od problematických osudov v našich končinách.

Melek, ktorú stvárňuje malá talentovaná herečka Beren Gökyildiz, navštevuje základnú školu a divák má tak možnosť nahliadnuť viac aj do prostredia detí a škôl v Turecku. Oblasť pre nás celkom neznáma je však vystriedaná dejom, ktorý má zásadný medník. Tým je bitka malej Melek od jej matky Sule (Gonca Vuslateri) a jej zabalenie do vreca s odpadom. Dobitá a zabalená do vreca na odpad pred domom čaká na objavenie mladou fotografkou Zeynep (Cansu Dere). Tá sa k ich domu dostane, keď chce vrátiť malej Melek denník, ktorý si u nej nechala. Zeynep sa s Melek spozná v škole, kde je zastupujúcou učiteľkou, no objavenie dieťaťa vo vreci na odpad je pre ňu zlomový. Vie o ťažkom a neriešitenom osude dievčatka, ktoré čakalo na záchranu. Dievča sa však vráti domov, kde ešte krátko pobudne, než vypukne plán dohodnutého nového začiatku učiteľky a malej Melek. Tá s ňou uteká do svojho rodiska, kde predstiera, že je jej dcérou a malá Melek predstiera, že Zeynep je jej pravou mamou.

Celkom iná dejová línia nastane pri hľadaní stratenej Melek. Jej skutočná matka akosi pozabudne na to, ako sa k dcére chovala a pocíti, že jej chýba. Odrazu má záujem o dcéru a teší ju náhly záujem o jej osobu. ženie ju však nie materinská láska, ale skôr vypočítavosť. Ozvláštnenie deja a trochu adrenalínu skrátka je potrebné.

Spoločenský problém o ktorom sa nehovorí

V seriály tak hlavný príbehový základ tvorí spoločenský problém, ktorý je priam celosvetový. Trpiace deti pre alkoholizmus a nezáujem zo strany rodičov, alebo neuveriteľné zanedbávanie výchovy. Zdanlivo neriešiteľné problémy sú často brzdené zákonmi a legislatívou, nie len u nás ale aj v Turecku. Často žiaľ chýba pomoc rodiny a blízkych, či len pomoc okolia. Nakoniec je to však rozum samotných rodičov, ak dokážu dopustiť až takýto úbohý stav rodiny.

Tvorcom seriálu sa podarilo vystihnúť detaily trápenia malej Melek. Prvé dva diely boli predstavením jej života, domácich povinností a nevyspytateľnosti okolia. Opakovane sa v jej rukách objavoval veľký kuchynský nôž, ktorý deťom do rúk nepatrí. Bola nútená sa naučiť s ním zaobchádzať. Scéna kúrenia s čajníkom na plynovom sporáku nepochybne zaskočila nejedného rodiča, no nie matku v seriály. Tvorcovia tak udierali dostatočne aj na psychologickú stránku pocitov divákov, čiže prevažne matky s vlastnými skúsenosťami s výchovou a obavami. Samozrejme, niektoré scény sú v seriály príliš, veľmi málo pravdepodobné, aj scéna s vrecom a ponechaní dieťaťa na ulici s následným správaním jeho matky a priateľa, akoby sa nič vážne nestalo.

Cansu Dere

Herečka Cansu Dere sa preslávila hlavnými úlohami v seriáloch Sila a Ezel. Zahrala si vedľajšiu úlohu aj v seriály Veľkolepé storočie, známejší pod menom Sultán. Zaujímavosťou je, že v roku 2000 sa stala tureckou MISS. Nie je pritom jediná súťažiaca a finalistka súťaže MISS. Viacero jej kolegýň sa uplatnilo v zábavnom priemysle a televíznej tvorbe Turecka.

V spolupráci s Magdalénou a Monikou, ďakujeme.