Infarkt sa netýka len starších, dostať ho môžu aj mladí. Ako mu predísť?

Vznik srdcového infarktu sa týka každého tretieho dospelého a to bez ohľadu na vek. Je preto dôležité poznať varovné signály ktoré nám telo dáva, aby sme mohli takéto ohrozenie života prežiť. Najväčšou príčinou kardiovaskulárnych ochorení je ischemická choroba srdca, tá na Slovensku tvorí viac ako 54% úmrtí. Prečítajte si, koho sa môže týkať.

Za infarktom hľadajte upchatie ciev

Príčinou vzniku infarktu je upchatie ciev, čiže trombóza. Koronárne cievy sa upchajú alebo zúžia a krv, ktorá vteká do srdcového svalu, sa výrazne obmedzí alebo dokonca až zastaví. Príznaky infarktu u žien a u mužov sa zvyknú podstatne líšiť. Existuje veľa rôznych srdcových ochorení, ktoré môžu infarkt v našom organizme rozbehnúť. Infarkt vzniká najčastejšie z dlhodobého ukladania tuku do stien koronárnych ciev. Je to proces, ktorý sa nazýva ateroskleróza a jej vznik je zapríčinený vysokým cholesterolom v krvnom obehu a nezdravým spôsobom životosprávy.

Pokiaľ je prívod kyslíka a krvi porušený na pár minút, bunky srdcového svalu začnú postupne odumierať. Dôležité je potom obnovenie krvného obehu a to aj s väčším odstupom, nakoľko sa nedokrvená časť poškodenej svaloviny môže zotaviť aj po dlhšom čase. K faktorom, ktoré najviac podporujú srdcové ochorenia a následný infarkt, patrí tiež fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, obezita, vysoká zrážanlivosť krvi a stres.

Kľúčom k prevencii je zdravšia životospráva

Srdce a cievy potrebujú stravu, ktorá ich udrží funkčné a dlhodobo zdravé. Organizmus preto ocení hlavne stravu zloženú zo zeleniny, rýb a nízkotučných jedál, ktoré srdce chránia pred kardiovaskulárnymi ochoreniami. Taktiež ovocie obsahuje množstvo vitamínov a živín potrebných pre správny krvný obeh a kardiovaskulárny systém.

Už naši starí rodičia nám vraveli že dve jablká denne nahradia lekára. Je to vďaka vláknine nazývanej pektín, ktorá zabraňuje vstrebávaniu cholesterolu v tele. Ďalšou výhodou je, že jablká regulujú hladinu cukru v našej krvi. Pre srdce je dôležitý tiež horčík. Najviac tohto minerálu obsahuje brokolica, ktorá okrem iného obsahuje antioxidačný vitamín C a pre krv nevyhnutné železo.

Prioritou v jedálničku by mali byť aj ovsené vločky, ktoré majú tiež veľmi významné účinky na náš organizmus. Obsahujú omega-3 mastné kyseliny, draslík a tiež vlákninu. Takéto zloženie pomáha naším cievam a znižuje hladinu zlého cholesterolu.

Na ktoré príznaky infarktu si dať pozor

Najbežnejší a charakteristický prvý príznak srdcového infarktu je náhla bolesť v hrudníku, ktorá môže vystreľovať až do krku, ramien a chrbta. Väčšinou je sprevádzaná úzkosťou, silným búšením srdca a pocitom nedostatku vzduchu či potením.

Niektorí ľudia pociťujú ako prvé príznaky nevoľnosť, poruchy trávenia, pálenie záhy alebo bolesť žalúdka. Ženy hlásia tento typ príznakov častejšie ako muži. Nie je pravidlom, aby bolesť, ktorá naznačuje srdcový infarkt, začala na hrudníku. Preto je niekedy ťažké rozoznať či ide o srdcový infarkt alebo ochorenie, ktoré ho následne sprevádza. Ako ďalší príznak, na ktorý by sme si mali dať pozor a nezanedbávať ho, je hlasité chrápanie. Môže to byť príznak spánkového apnoe, čo znamená že v priebehu noci prestanete niekoľkokrát dýchať . Tento stav predstavuje pre srdce obrovský stres.

Príznak, ktorý netreba tiež podceniť, je opuch nôh, vrátane chodidiel a členkov. Tento stav nastáva, ak srdce nedokáže rýchlo pumpovať krv a tá sa vracia do žíl.

Prvá pomoc, ak pociťujete príznaky infarktu

Základom liečby pri vyššie uvedených príznakoch je okamžité privolanie prvej pomoci. Najdôležitejšie je totiž rozpustiť prípadnú krvnú zrazeninu a obnoviť riadny krvný obeh. Človeka s infarktom treba usadiť do polohy v polosede a zachovať pokoj.

Následne je nevyhnutné uvoľniť odev okolo krku a pásu, aby bolo zabezpečené čo najlepšie dýchanie a čo najväčšie uvoľnenie fyzickej záťaže. Ak ste vo vnútri, otvorte okno, aby ste zabezpečili prísun čerstvého vzduchu, v miestnosti môže byť vydýchaný. Po poskytnutí prvej pomoci lekári stanovia najvhodnejšiu liečbu podľa symptómov, ktoré vás sprevádzajú. Prežiť srdcový infarkt znamená rozpoznať včas varovné signály.

Dlhodobá liečba je stanovená pomocou krvných testov a EKG vyšetrením. Počas neho sa skúma elektrická činnosť srdca a na hrudník a končatiny sa pripevnia špeciálne elektródy. Po infarkte tiež treba absolvovať odborné koronografické vyšetrenie. Do budúcnosti potom treba v rámci prevencie dodržovať pravidelný pohyb a obmedziť nezdravé jedlá.

Zdroj obrázku: Image Point Fr / Shutterstock.com