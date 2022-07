V Miloslavove vyrastie projekt bývania Central park s vybavenosťou

Trh s realitami zažíva v poslednom čase skutočný boom. Zo všetkých smerov sa na Slovákov sypú údaje o cenách nehnuteľností, nových možnostiach a úskaliach, na ktoré si treba dať pri kúpe alebo prenájme pozor. Rozhodovanie však, aj napriek dostupnosti informácií, nie je vôbec jednoduché a kupujúci často tápu v tme, pričom hľadajú svetlo na konci tunela v podobe toho správneho a vytúženého bývania.

Satelity vyhrávajú nad mestom

Čoraz častejšie si Slováci vyberajú pre svoj súkromný život satelity pri väčších mestách, do ktorých dochádzajú kvôli práci. Najvýraznejšie to môžeme vidieť v obciach susediacich s Bratislavou, ktoré rastú každým dňom. Stávajú sa z nich tak lokality s plnou občianskou vybavenosťou a možnosťou plnohodnotného voľnočasového vyžitia, ktoré po náročnom dni určite každý ocení. Túto skutočnosť potvrdzuje aj Štatistický úrad, podľa ktorého sú bratislavské okresy jedinými na Slovensku, kde počet obyvateľov rastie.

Medzi obľúbené a vyhľadávané lokality bez pochyby patrí aj obec Miloslavov. Lokalita ponúka život so samostatným fungovaním bez potreby dochádzania do širšieho okolia. Dobre je známa pre všetkých, ktorí hľadajú bývanie a rozmýšľajú nad usadením sa v príjemnom prostredí, ďaleko od ruchu mesta a nezhasínajúcich lámp. Nie je žiadnym tajomstvom, že sa ľudia pri výbere nového života rozhodujú na základe dvoch hlavných kritérií, ktorými sú cena a doprava.

Keďže ide o satelitnú obec, cena nehnuteľností je stále neporovnateľne nižšia ako v Bratislave a vďaka novým existujúcim obchvatom je cesta z bodu A do bodu B rýchlejšia, ako z niektorých bratislavských mestských štvrtí. Nie je preto žiadnym prekvapením, že obec stále rastie a developerské projekty pribúdajú.

Rýchla dostupnosť do mesta či relax na terase

Jedným z nich je práve projekt Central park, ktorý ponúka bývanie v priamom centre Miloslavova v blízkosti škôlky, základnej školy, pošty či obchodného centra. Len 8 kilometrov vzdialené hlavné mesto máte doslova na dosah, či už vlakovým a autobusovým spojením alebo perfektnou dostupnosťou autom po diaľnici D4R7. Polyfunkčný bytový dom však neponúka len moderné bývanie.

V projekte je priestor aj na podnikanie a rozvíjanie vlastného biznisu, vďaka čomu môže zostať rodina vždy pokope. Avšak ten správny pocit z bývania mimo mesta odhalia až samotné byty s vlastným parkovacím miestom a pivničnou kobkou, ktoré žiaľ už v meste nie sú samozrejmosťou. Čerešničkou na torte je priestranná terasa, ktorá dodá maximálny zážitok z bývania, po akom túži nejeden z nás.

Bývanie bez výčitiek a kompromisov

Bývanie v meste či v satelitnej obci má svoje výhody, ale aj nevýhody. Každý má svoje preferencie či podmienky, ktorých sa nechce za žiadnu cenu vzdať. Urobiť kompromis je veľakrát náročné, o to viac, ak ide o rozhodnutie akým je otázka bývania, ktoré je na celý život. Central park je však rozhodnutím, po ktorom nebudete mať žiadne výčitky. Potvrdzuje to už len samotná obec a jej obyvatelia, ktorí nový život s dotykom mesta milujú. Plnia si svoje sny o bývaní, ktoré vám potajme budú vaši blízki závidieť, no s úsmevom na perách sa k vám budú vracať na návštevu.