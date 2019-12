Dvojčatá sa pomaly stávajú bežnejšie, ich pomer v USA stále rastie

Aj keď sa možno na prvý pohľad zdá, že stretnúť, alebo mať v rodine dvojčatá sa stále javí ako rarita, pravdou je, že sú čoraz častejšie. Podľa americkej odbornej štúdie publikovanej na theatlantic.com sa vďaka štatistickému výskumu vykonávanému od roku 1915 podarilo zaznamenať stúpajúcu tendenciu v pomere výskytu identických dvojčat medzi novorodencami. V počiatkoch meraní až do osemdesiatych rokoch vychádza pomer narodených dvojčiat na 2 percentá, čo znamená, že každý 50-ty pôrod priniesol dvojitú radosť.

Avšak po roku 1995 začal pomer stúpať na 2,5 percenta. Od roku 2001 už vzrástol na 3 percentá. Od roku 2010 na 3,3 percentá. Teraz sa tak dá hovoriť, že každý 30 pôrod prináša dvojčatá.

Príčiny možno hľadať v kariére aj pokroku

Štúdia tiež trefne poznamenáva, že príčinou je čoraz vyšší vek rodičiek, ktoré uprednostňujú kariéru. Pri starších rodičkách je vyššia pravdepodobnosť dvojičiek, no svoju úlohu na tom má aj modernizácia. Snaha bezdetných párov otehotnieť pomocou umelého oplodnenia matkiných vajíčok otcovými spermiami v prostredí, ktoré je priaznivejšie a istejšie pre priebeh totiž neraz počíta s vložením dvoch embryí. Dôvodom je snaha o zaistenie aspoň jedného plodu, ktorý sa uchytí a dorastie do jednotlivých štádií. Avšak stále je dostatok prípadov, kedy sa uchytia obe embryá, prípadne aj to jediné odolné sa dokáže ešte rozdeliť.

Dvojčatá nie sú ničím vzácnym ani na Slovensku

Údaje o rastúcom počte dvojičiek nie sú nijako alarmujúce. Konkrétne čísla sa týkajú USA, kým podobné môžu byť aj u nás. Máme podobné trendy, zvyšujúci sa vek rodičiek a nutnosť venovať sa kariére. Túto nutnosť niektorí odsudzujú, no mať dieťa je aj o zodpovednosti a život matky s dieťaťom nie je príliš priaznivý. Pozerá sa na ňu na pracovisku inak, neraz s akýmsi opovrhnutím a menšími očakávaniami, čo nie je správne. Na vine nárastu dvojičiek môžu byť určite čiastočne aj moderné liečivá, medikamenty, ako aj schopnosti udržania pri živote aj slabšie detičky, aké v minulosti nebolo možné udržať a zachrániť. Možná liečba a sledovanie dvojičiek v tele matky dnes umožňuje oveľa lepšie možnosti starostlivosti a prípravy na ich možný sťažený pôrod, než v minulosti. Aj preto nachádzajú dvojičky, či trojičky, ako rizikové a často veľmi malé plody, lepšiu vidinu na záchranu a život, než v minulosti.

Zdroj: https://www.theatlantic.com