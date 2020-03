TOP 9 druhov potravín, ktoré dodajú energiu a pozornosť

Pestrá strava je základom toho, že nášmu telu nemusí chýbať nič zásadné. Ak sa však predsa len stane, nedostatok určitej látky sa prejavuje konkrétnym pocitom, zdravotnými ťažkosťami, alebo výsledkami diagnostiky. Sú potraviny, vďaka ktorým sa môžeme cítiť dobre, alebo také, ktoré pôsobia ťažko. Ak netrpíme potravinovou intoleranciou, alebo alergiou, vo všeobecnosti môžeme niekoľko potravín považovať za ideálne, ak potrebujeme získať energiu. Napríklad nás čaká dôležitá porada, premáha nás spánok. Prípadne ide o potraviny, ktoré majú pre náš organizmus význam pri vyššom fyzickom výkone. Ktoré to sú?

Ovocie

Hovoriť o zdravých potravinách a vyhnúť sa ovociu, to je nemožné. Ovocie bolo základnou potravinou pre ľudoopov, je ňou pre množstvo živočíchov dodnes. Príroda to vymyslela tak, aby ovocie lákalo na svoju chuť a overenú prospešnosť. Práve vďaka dobrému tráveniu potom živočíchy roznášajú semienka a stromy, či rastliny majú o prežitie a šírenie postarané.

Jablká – úžasné a stále nedocenené jablká sú najdravším ovocím, aké si môžeme priať. Údajne je zdravšia len bobuľa acai z Južnej Ameriky. Jablká obsahujú množstvo vitamínov, dodávajú energiu, podporujú peristaltiku čriev.

Banán je ideálny zdroj karbohydrátov, draslík a vitamínu B6. To, že je banán mierne rádioaktívny je tiež zaujímavá a kuriózna zaujímavosť. No na to, aby sme získali minimálnu dávku žiarenia, museli by sme zjesť desať veľkých banánov za sebou a to ľudské telo nezvládne pre ich objem a stráviteľnosť. Majú tiež schopnosť upravovať hladinu cukru v krvi. Pre tento účel vyberajte jasne žlté banány. Tie so škvrnitou šupkou do hneda už prejavujú zvýšený cukor.

Avokádo – o prospešnosti avokáda môžeme čítať množstvo overených faktov a aj množstvo vymyslených bludov. Ak by sme mali veriť všetkým informáciám, tak ide o zázrak prírody, ktorý si priam vyžaduje nosenie na nosidlách a najvyššiu ochranu. Je však určite zdrojom nenasýteného tuku znižujúceho cholesterol. Je dodávateľom energie a obsahuje lecitín, ktorý sa podieľa na stavbe nervovej sústavy a teda pôsobí aj na mozog. Menej sa hovorí o tom, koľko drevín je nutné vyťažiť, aby bolo možné pokryť dopyt po avokáde. Rozsiahle plochy lesov ustupujú plantážnikom v snahe získať pôdu na pestovanie avokáda.

Čučoriedka – v niektorých časopisoch a medzi odborníkmi na výživu spadá do kategórie superpotravín, čo prakticky znamená, že malé množstvo bobúľ obsahuje veľké množstvo zdraviu prospešných látok. Je až záhadou, prečo oveľa zdravšie jablko až tak často superpotravinou nenazývajú. Čučoriedky sú plné antioxidantov a vitamínov, sú pre mnohých ako droga. Čerstvé pôsobia upokojujúco, tešia konzumenta a dlho ponechávajú telo svieže a pozornosť upriamenú. Pestovanie čučoriedok si želá mierne kyslú pôdu, takže ak chcete mať zdroj tejto plodiny doma, chce to vedieť, ako na to.

Goji – inak tiež nazývané ako kustovnica čínska, je krík s malými červenými plodmi. Ide o predĺžené bobuľky, ktoré sa môžu objaviť na jeseň, ale aj v zime. U nás je bežné ako sušené, hoci nie je odporúčané veľké pojedanie. Skôr vo veľmi malom množstve. Obsahuje antioxidanty, esenciálne mastné kyseliny a rôzne aminokyseliny, ktoré dokážu naštartovať telo. Ideálne s kombináciu ďalšieho ovocia.

Ovsené vločky

Jedna z najdôležitejších potravín, ak máme menovať tie zdraviu prospešné, sú ovsené vločky. Cenovo nenáročné, na prípravu rovnako tak nenáročné a skladujeme ich s dlhou trvanlivosťou. Majú nízky glykemický index a tak zasýtia pokojne v niektorých prípadoch aj do večera. Obsahujú pomaly uvoľňujúce sacharidy, čiže sú ideálne na raňajky. Sú bohaté na draslík, čo opäť pomáha telu vydržať a udržať pozornosť. Chuťovo sedia s ovocím. Ako kaša je dobre napitá mliekom ľahko stráviteľná.

Vajíčka

Vajíčka, syry, orechy, mäso, ryby, ale aj čokoláda a žuvačky obsahujú fenylalanín, ktorý je prospešný pre pamäť, nervovú sústavu a odolnosť voči stresu. Izolovaný fenylalanín môže byť súčasťou liečiv proti depresiám a rôznych psychickým poruchám a bolestiam. V prípade vajíčok, ktoré si radi doprajeme na raňajky, získavame pomocníka, ktorý pomôže udržiavať pozornosť a pohotové reakcie. Tie sú v spojení s potrebou energie vo svaloch určite potrebné.

Kofeín

Hovorí sa o ňom ako o škodlivom a návykovom. Lenže kofeín nás nedokáže len naštartovať, motivovať a potešiť. Dokáže byť aj zdravotne prínosný, najmä ak sa dokázalo zníženie pravdepodobnosti Alzheimerovej choroby a posilňuje nie len mentálny, ale aj fyzický výkon. Nemožno sa čudovať, že má takú dôležitosť v energetických nápojoch. Káva po dobrom obede dokáže zmierniť účinky chute po posteli a odpočinku, najmä ak vás čaká druhá polovica práce. Namiesto kávy však kofeín obsahuje aj zelený čaj, ktorý je pre zdravie určite o štipku prospešnejší.

Horká čokoláda

Horkú čokoládu a jej energetický význam poznali už za II. svetovej vojny vojaci americkej armády. Tí, ktorí ju fasovali, sa stali slávnymi medzi deťmi a miestnymi vo francúzskych dedinkách, aj na ďalších miestach oslobodzovaných americkými divíziami. Antioxidanty sú to, čo robí horkú čokoládu jedinečnou. Môže za to vysoký podiel kakaa, ktoré za iných okolností nekonzumujeme. Aspoň bežne sa k nemu dostávame v čokoláde. Pre vysoký prirodzený obsah antioxidantov môže pôsobiť na krvný obeh človeka a mať priaznivý účinok na stav žíl. Nuž zdravá obehová sústava potom lepšie rozvádza kyslík do svalov a mozgu. Čiže zdravá obehová sústava v podstate ovplyvní zdravie zvyšku tela.

Strukoviny

Niektorí ich radi nemajú, iní sa ich nevedia nabažiť. Fazuľa, cícer, šošovica či hrach obsahujú množstvo horčíka, vlákniny a bielkovín. Šošovica obsahuje bielkoviny podporujúce svaly, ideálne ak je zmäknutá a naklíčená. Mnoho tých najlepších vlastností šošovice zničíme varení, preto má význam naklíčenie. Prínosný je cícer, tak obľúbený a jedený v Turecku na spôsob orechov. Je zdrojom horčíka pôsobiaceho na mozog, pozornosť aj na krvnú obehovú sústavu.

Jogurt

Mliečna kultúra pôsobiaca na črevnú mikroflóru, vápnik, ale aj bielkoviny sú zdraviu prospešné na viacerých miestach tela súčasne. Lenže jogurty, nie smotanové pochúťky v jogurtových téglikoch, ale vyslovene jogurty s jogurtovou kultúrou, majú schopnosť pôsobiť aj na mozog a nervovú sústavu. Nakoniec, ak mliečne kultúry priaznivo pôsobia v črevách, od nich sa odvíja celkový zdravotný stav človeka.

Orechy a semienka

O orechoch sa hovorí ako o zdraviu mimoriadne prospešných, no postačí len hrsť. Predávkovanie nimi hrozí u tých, ktorí nepoznajú mieru pri kešu, pistáciách, alebo arašidoch. Pri solených orechoch hrozí presolenie organizmu. Telo však i tak spotrebuje len obmedzené množstvo a ostatok vylúči. Orechy a semienka obsahujú vlákninu, bielkoviny, aj sacharidy. Priveľa orechov spôsobí žalúdočné problémy. Pre organizmus citlivý na niektoré z druhov potom môžu nastať aj alergické reakcie. Množstvo môže vyvolať alergie, ktoré sa doteraz prejavovali len slabo bez výrazných prejavov.

Vlašský orech – Omega-3 mastné kyseliny sú to, čím sa pýšia napríklad vlašské orechy. Pozor len na tie, ktoré ste si sami nenakúpili a nenalúpali. Čoraz častejšie ochorenia orechov a plesnivé nákazy spôsobia, že sú v predaji aj oriešky z menej kvalitnej úrody. Vlašský orech obsahuje aj polyfenoly a mnoho antioxidantov. To všetko pôsobí na nervovú sústavu, myseľ a pozornosť. Kyselina listová, vitaminy B a E sú látky, ktoré získame z naklíčených semienok obilnín.

Dyňové semienka nepražené, len sušené, majú najvyšší obsah zinku, ktorý pôsobí na myseľ a inteligenciu. Opäť platí, že má ísť o niekoľko semienok, pokojne maximálne pohár neolúpaných sušených semien za deň.

Ľanové semienko obsahuje vysoký podiel kyseliny linolovej pôsobiacej na mozog a pohyb.

Mandle majú vysoký podiel esenciálnych mastných kyselín, ktorých účinok opäť smeruje k mozgu. Mandle dokážu zlepšiť náladu, upokojiť a obrátiť myšlienky na pozitívne ľahšie, než iné druhy potravín.

Quinoa – v modernej dobe je populárna aj quinoa, inak tiež ako mrlík čínsky, ktorá je populárna ako jedna z najzdravších potravín. Quinoa obsahuje esenciálne aminokyseliny, vlákninu, vápnik, horčík, železo, zinok a vitamíny B a E.

Zelenina

Zelenina a jej význam v pestrej strave, o tom azda nemusíme ani veľmi polemizovať. Je ňou napríklad špenát, ktorom sa hovorilo, že je zdrojom vysokého objemu železa a pritom len pri meraní kedysi spravili fatálnu chybu s desatinou čiarkou.

Špenát – To, čím naozaj špenát oplýva, je vysoký obsah antioxidantov, kyseliny listovej a ďalších stopových prvkov. Draslík z neho putuje do nervovej sústavy, kde zlepšuje vlastnosti mozgu a celej sústavy organizmu. Špenát sa stal neoddeliteľnou súčasťou života Pepka námorníka.

Červená paprika a zelená paprika – sú zdrojmi vysokého obsahu vitamínu C, dokonca vyššieho než citrusové plody. Kto miluje pikantné, nachádza v pálivých papričkách nie len vitamíny, ale aj kapsaicín, ktorý môže rovnako tak povzbudiť telo, prebudiť človeka a vzhľadom na aj mnohé iné účinky môže nabudiť chuť, alebo aspoň fyzické odhodlanie na… áno, presne to.

Brokolica a karfiol sú príbuzné, obe obsahujú cholín pôsobiaci na pamäť a koncentráciu. Cholín tiež pomáha pri učení a pamäti. Sú bohaté na vlákninu, v závislosti od pôdy, kde sa pestujú, aj na množstvo vápnika, horčíka, fosforu, železa a ďalších prospešných prvkov z prírodných kovov. Brokolica obsahuje koenzým Q10, známy aj z reklám. V tomto prípade má účinok na udržiavanie energie vo svaloch.

Rajčiny a vodný melón – Rajčiny sú zázrak, ktorý poznáme len vďaka vynaliezavosti Indiánov v strednej Amerike, je bohatým zdrojom prírodného farbiva lykopénu. Lykopén má vysokoantioxidačné účinky, je jedným z provitamínov skupiny vitamínu A. Pôsobí na pokožku v rámci ochrany pred UV žiarením, podporuje imunitný systém, prispieva k znižovaniu cholesterolu v krvi, o má vysoký vplyv na tkanivá buniek a orgánov. Priaznivo môže pôsobiť konzumácia zrelých rajčín, pozor na vyrezanie pozostatku po stonke, často zelenej a drevnatej časti, ktorú však mnoho ľudí neodstraňuje. Obsahuje totiž zdraviu skôr škodlivé látky. Zdroj látky je aj vodný melón, ktorý patrí medzi zeleninu (príbuzný tekvici, patizónu, cukete a podobne.)