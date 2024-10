Parochne sudcov a právnikov známe z filmov sú dodnes realitou

Parochne na hlavách mužov a všetci ich majú rovnaké bez rozdielu veku… Už ste to nepochybne videli v starých filmoch, ale aj z novších pohľadov do súdnych siení prevažne z Veľkej Británie. Predstavte si, že vyštudujete za právnika, máte svojich vlasov dosť, určitý imidž a vystupovanie a predsa si musíte na súd vziať na hlavu veľkú sivú parochňu. Len pre tradíciu a unifikáciu súdnej moci, ktorá tak od dávna dáva najavo, že sú si všetci rovní. No farba parochne nie je len tak pre nič za nič. Je zámerne sivá, pripomínajúca starších a skúsenejších. Pre súd v dávnych dobách dôležitý prvok. Odkiaľ sa táto tradícia vzala, čo znamená a kde ešte dodnes vládne napriek tomu, že sme v 21. storočí?

