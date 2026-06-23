Ako správne skladovať potraviny v chladničke? Časté chyby

Chladnička patrí medzi najvyužívanejšie spotrebiče v domácnosti. Napriek tomu si mnoho ľudí neuvedomuje, že spôsob ukladania potravín môže ovplyvniť ich čerstvosť, chuť, trvanlivosť aj zdravotnú bezpečnosť. Nestačí všetko po príchode z obchodu jednoducho vložiť na voľnú policu. Niektorým surovinám chladné prostredie neprospieva a iné potrebujú presne určené miesto.
Teplota navyše nemusí byť v celom priestore chladničky rovnaká. Rozdiely medzi jednotlivými policami a priehradkami môžu dosahovať niekoľko stupňov, hoci pri moderných spotrebičoch s cirkuláciou vzduchu bývajú menšie. Správne rozmiestnenie potravín môže obmedziť ich predčasné kazenie a znížiť riziko vzájomnej kontaminácie.
Ktoré potraviny nemusia patriť do chladničky
Typickým príkladom sú nedozreté paradajky. Pri nízkych teplotách sa spomaľuje ich dozrievanie a môžu strácať časť charakteristickej arómy aj príjemnej konzistencie. Vhodnejšie je uchovávať ich pri izbovej teplote, mimo priameho slnečného žiarenia. Veľmi zrelé alebo rozkrojené paradajky však možno uložiť do chladničky a pred konzumáciou ich nechať chvíľu zohriať na izbovú teplotu. Citrusové plody nie je nevyhnutné chladiť, ak ich plánujete spotrebovať v priebehu niekoľkých dní. Pri izbovej teplote si lepšie zachovávajú vôňu, no v chladničke zvyčajne vydržia dlhšie. Nemali by sa však ukladať do úplne uzavretého a vlhkého obalu, ktorý môže podporiť vznik plesní.
Banány je najlepšie ponechať pri izbovej teplote, kým nedozrejú. V chladničke ich šupka rýchlo tmavne, hoci dužina môže zostať ešte určitý čas v poriadku. Uloženie zrelých banánov do chladu preto môže spomaliť ich ďalšie mäknutie, tmavá šupka však nemusí znamenať, že je ovocie pokazené. Pri bylinkách závisí vhodný spôsob skladovania od konkrétneho druhu. Petržlenová vňať, koriander, pažítka alebo kôpor zvyčajne vydržia dlhšie v chladničke, ak sú správne zabalené alebo umiestnené vo vhodnej nádobe. Bazalka je na chlad citlivejšia a často sa lepšie uchová pri izbovej teplote so stonkami ponorenými vo vode. Bylinky by nemali zostať voľne položené, pretože rýchlo vädnú a môžu prijímať pachy ostatných potravín.
Pozor na cibuľu, cesnak a zemiaky
Do chladničky spravidla nepatria ani celé, neporušené cibule, cesnak a zemiaky. Vyhovuje im suché, tmavé a dobre vetrané miesto. Zemiaky by sa nemali skladovať pri cibuli, pretože plyny a vlhkosť uvoľňované týmito surovinami môžu urýchliť ich znehodnocovanie. V chlade sa navyše časť škrobu v zemiakoch premieňa na jednoduchšie cukry, čo môže zmeniť ich chuť a pri prudkom vyprážaní alebo pečení podporiť tvorbu akrylamidu. Rozkrojenú cibuľu a ošúpaný cesnak však treba uchovávať v uzatvorenej nádobe v chladničke.
Chladnička nie je ideálnym miestom ani na dlhodobé skladovanie pečiva. Chlieb v nej síce môže pomalšie plesnivieť, no zároveň rýchlejšie starne, vysychá a tvrdne. Ak ho nestihnete včas spotrebovať, praktickejšie je rozdeliť ho na porcie, zamraziť a neskôr rozmraziť alebo zohriať.
Kam ukladať mäso, mliečne výrobky a hotové jedlá
Presné rozloženie teplôt závisí od typu chladničky, preto sa oplatí poznať návod konkrétneho spotrebiča. V tradičných modeloch býva najchladnejšia spodná časť nad zásuvkami, zatiaľ čo pri spotrebičoch s ventilátorom sa môže chlad rozdeľovať rovnomernejšie. Surové mäso, hydinu a ryby je bezpečné ukladať na najnižšiu policu v uzavretej nádobe alebo v neporušenom obale. Dôležitý nie je iba chlad, ale najmä ochrana ostatných potravín pred prípadným odkvapkávaním tekutín. Surové živočíšne produkty preto nemajú byť uložené nad hotovými jedlami, ovocím, zeleninou ani potravinami určenými na priamu konzumáciu.
Stredné police sú vhodné pre mliečne výrobky, syry, jogurty, otvorené balenia a uvarené jedlá. Zvyšky pokrmov treba po vychladnutí čo najskôr uložiť do čistých uzatvárateľných nádob. Nemali by zostať dlhý čas pri izbovej teplote ani byť vložené do chladničky v nezakrytom hrnci. Horné police možno využiť na potraviny, ktoré nevyžadujú najnižšiu teplotu, napríklad džemy, dezerty, otvorené nápoje alebo výrobky s dlhšou trvanlivosťou. Vždy však treba rešpektovať pokyny výrobcu uvedené na obale.
Zásuvky v spodnej časti bývajú určené na ovocie a zeleninu. Pomáhajú udržiavať vhodnejšiu vlhkosť a chránia plody pred priamym prúdením studeného vzduchu. Ovocie a zeleninu je vhodné podľa možností oddeliť, pretože niektoré druhy ovocia uvoľňujú etylén, ktorý urýchľuje dozrievanie a starnutie ďalších plodín.
Dvere chladničky nie sú vhodné pre všetko
Priestor vo dverách je vystavený najväčším teplotným výkyvom. Pri každom otvorení sa oteplí rýchlejšie než vnútorné police, preto sa hodí najmä na trvanlivejšie nápoje, kečupy, horčice, omáčky, dresingy alebo maslo. Mlieko a ďalšie rýchlo sa kaziace výrobky je bezpečnejšie ukladať hlbšie do chladničky, kde je teplota stabilnejšia. To isté platí pre vajcia, najmä ak už boli schladené. Hoci výrobcovia často vytvárajú vo dverách osobitný držiak na vajcia, z hľadiska stabilnej teploty je vhodnejšie ponechať ich v pôvodnom obale na vnútornej polici.
Hotové jedlá, syry, údeniny a otvorené výrobky treba uchovávať dobre zakryté. Obmedzí sa tým vysychanie, šírenie pachov aj kontakt medzi surovými a hotovými potravinami. Chladnička by zároveň nemala byť preplnená. Medzi potravinami musí zostať priestor na cirkuláciu studeného vzduchu, aby spotrebič dokázal udržiavať rovnomernú teplotu. Dôležitá je aj pravidelná kontrola dátumov spotreby, odstraňovanie pokazených potravín a čistenie políc či zásuviek. Správne usporiadaná chladnička totiž nešetrí iba potraviny, ale pomáha obmedziť plytvanie aj možné zdravotné riziká.
Premyslený priestor pre každú surovinu
Správne skladovanie však nie je len otázkou návykov. Veľkú úlohu zohráva aj samotný spotrebič, predovšetkým jeho vnútorné usporiadanie, stabilná teplota a dostatok priestoru. S tým vám môže pomôcť voľne stojaca kombinovaná chladnička Gorenje BigVolume NRB620C6X4WFE s energetickou účinnosťou C, ktorá ponúka celkový objem 413 litrov a vďaka tomu poskytuje dostatok miesta aj pre väčší rodinný nákup.
K prehľadnému usporiadaniu prispieva aj systém MultiFlow 360°, ktorý rovnomerne rozvádza vzduch v chladiacom priestore, a technológia AdaptTech, ktorá pomáha obmedzovať teplotné výkyvy pri otváraní dverí. Veľkou výhodou sú špeciálne zóny pre rôzne druhy surovín. Zásuvka CrispZone s možnosťou regulácie vlhkosti je určená pre ovocie a zeleninu, ktorým pomáha dlhšie si zachovať čerstvosť. Praktická je aj konvertibilná zásuvka ZeroZone, ktorú možno využiť ako priestor na mäso, ryby alebo syry, prípadne ju premeniť na ďalšiu zásuvku na ovocie a zeleninu. Vďaka tomu sa vnútorný priestor ľahko prispôsobí tomu, čo práve potrebujete uložiť.
Gorenje dlhodobo prináša riešenia, ktoré uľahčujú každodenné fungovanie domácností a pomáhajú vytvárať priestor pre to, na čom skutočne záleží. Aj preto sa značka v roku 2026 stala oficiálnym sponzorom Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026™.
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