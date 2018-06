Múzeum Pepka námorníka ako súčasť jeho dedinky na Malte - ZN.SK

Jedna z najznámejších animovaných postavičiek, ktoré ožili v komiksoch, animovaných seriáloch aj vo filme, Pepek námorník, je zároveň najznámejším námorníkom na svete. Pepek námorník má múzeá po celom svete v rámci viacerých iných výstav a múzeí figúrok, komiksov, či rôznych rozprávkových predmetov.

No ak hľadáte múzeum, ktoré by bolo venované len Pepkovi a maximálne jeho partnerke nepartnerke Olivii Oylovej, mali by ste navštíviť dedinku Popeye Village na ostrove Malta. Miesto, kde sa nakrúcala jeho filmová podoba z roku 1980 je zaujímavé z viacerých pohľadov- Niekoľko budov v ňom tvorí akési múzeum, ktoré z pohľadu zberateľa majú mimoriadne veľkú hodnotu.

Popeye Village na Malte

Dedinka Pepka námorníka je zaujímavou atrakciou na ostrove Malta, ktorá priláka najmú rodiny s deťmi. Venovali sme sa jej v samostatnom článku. Prístupný hlavný chodník s niekoľkými odbočkami je priechodný pre kočíky s malými deťmi. Hovoriť o mieste môžeme ako o malom tematickom parku, po ktorom sa pohybuje imitátor Pepka námorníka aj Olivie Oylovej, prípadne ďalších postáv, ktoré môžete poznať z filmovej verzie Pepka námorníka zo štúdia Disney z roku 1980.

Priamo tu sa nakrúcala filmová verzia príbehu o Pepkovi námorníkovi. Miestna zátoka ukrytá v objatí skalnatých útesov je zaplnená drevenou architektúrou pokrivených stavieb s rôznymi sklonmi stien, no je to len dizajn stavieb pre rozprávku. Presne tieto stavby boli v roku 1979 postavené ako filmové kulisy. Nie sú tak elektrifikované všetky, pretože slúžili len na nakrúcanie konkrétnych scén . Všetky tie stavby, ktoré vidíte vo filmovej verzii vidíte aj priamo tu. Rozloženie a poloha izieb je trochu iná, je to už dielo samotných filmárov, ktorým vyvolávajú dojem reálneho rozloženia stavieb. Keď sa však ocitnete v dome číslo 14 a poznáte film, zistíte, že izby majú inú polohu ako to, čo ste videli vo filme.

Múzeum Pepka námorníka

Pepek námorník je imaginárna postava. Animovaná postavička Pepka námorníka súperí už pomaly jedno storočie o srdce Olivie Oylovej s fúzatým sokom Brutom. Príbehov je mnoho, no svetoznámy je účinok špenátu na jeho svaly a výkon, ktorým bráni spravodlivosť. Pepek námorník sa za ten čas objavil v mnohých oblastiach, aj ako reklamná postavička. Poznáme ho ako figúrku, ako puzzle, ako súčasť tričiek, keramiky, dokonca ja takej vyrobenej priamo na Malte. Jedna z miestností je múzeom Pepka námorníka.

Na miestnom klavíri sa nachádza veľký nápis Pepka námorníka v jeho pôvodnom dizajne. Niekoľko skríň tu zachytáva viacero rokov a naozaj cenné kúsky plastových, hlinených, aj sklenených postavičiek Pepka a rôznych ďalších postavičiek, ktoré sa týkajú dejov seriálu, či tematických úprav. Kto miluje Pepka námorníka, v tomto domčeku v dedinke na ostrove Malta nájde naozaj veľa. Strop tvorí za sklom zakonzervované staršie komixové kúsky, ktoré sú z pohľadu zberateľa naozaj cenným kúskom.

Dostupnosť Popeye Village

Popeye Village je atrakciou na ostrove Malta pomerne známou. Každý taxikár vie, kam má ísť. Oveľa lepšie je ale pospájať linky s linkou 101, keďže Popeye Village je zastávkou. Miestna doprava je cenovo dostupná, diaľkovo dostupná a pomerne dobre riešená.