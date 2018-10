5 dôvodov, pre ktoré sú vákuové mixovanie a vákuový mixér zaujímavé

Pri všetkých inováciách, ktoré neobchádzajú ani vybavenie kuchyne a spotrebičov využívaných pri varení, sa občas nájde zaujímavosť. Posledný rok sa čoraz viac dostávajú do popredia vákuové mixéry. S vákuom sa pritom nestretávame v domácnosti celkom bežne. S čím počítať, ak hovoríme o vákuovom mixovaní? Dnes je niekoľko výrobcov mixérov, ktoré vyzdvihujú medzi svojimi funkciami vákuové mixovanie ako hlavnú funkciu. Po päťtýždňovom používaní mixéra Tefal Freshboost (v obchodoch označený ako TEFAL BL181D31) zhodnocujeme niekoľko hlavných výhod mixovania a spracovania potravín. Týka sa omáčok, polievok, koktailov z ovocia, zeleniny a podobne.

Čo je vákuové mixovanie?

Mixovanie s použitím vákua, čiže po odsatí vzduchu, znamená mixovať bez prítomnosti vzduchu v prostredí netradičnom, pri bežnom slovenskom varení celkom novom. To znamená fakt, že kyslík neoxiduje s potravinami, neunikajú živiny, arómy a zachováva sa niekoľko vlastností, ktoré dosiaľ nebolo možné dosiahnuť. Ako už bolo načrtnuté, vlastnosti potravín sú trochu iné, než pri klasickom mixovaní. Podľa niektorých používateľov je takéto mixovanie rozpoznateľné ihneď. Áno, menej pozorní používatelia si to všimnú až neskôr, napríklad pri chuti, alebo pozornejšom pohľade. O ktorých dôvodoch hovoríme, pre ktoré možno vákuové mixovanie považovať za zaujímavé?

1. Farba a vôňa

Farba a aj vôňa sú intenzívnejšie. V bežnom mixéri aj trocha vzduchu zmiešaná s potravinami spôsobí oxidáciu a tým postupnú zmenu farby, aj keď mixér vypnete a ponecháte čakajúce na ďalšie spracovanie. Vákuové mixovanie je bez vzduchu, takže farba je sýtejšia a vôňa oveľa silnejšia. Odstáte mixované koktaily nemajú farebné skoky tmavnúce od hora.

2. Trvanlivosť

Potraviny mixované vo vákuu sú trvanlivejšie. Samozrejme, pokiaľ ich nepremiešate na vzduchu a tým stratíte výhody. Potraviny mixované a uzavreté môžu počkať na ďalšie spracovanie s oveľa dlhším zachovaním svojich vlastností. Jednoducho si mixované potraviny dlhšie zachovajú svoje vlastnosti, než sa k nim dostanete pri plánovaní jednotlivých činností v kuchyni. Ak potravinu ponecháte v nádobe mixéra a tá dovoľuje prenášanie nádoby s odsatým vzduchom, skladovanie v chladničke predĺži trvanlivosť.

3. Bublinky a pena

Potraviny, ktoré pri mixovaní tvoria bublinky a penu za ne vďačia vzduchu. Príliš penivé koktaily a potraviny môžu tvoriť problém pri prelievaní, mixovaní a pod. Mixovanie pri vákuu má aj tu jednu nespornú výhodu. Nedochádza k premiešaniu so vzduchom a tak je bubliniek a peny výrazne menej, prípadne žiadna. Nedochádza k treniu.

4. Chuť

Chuť je mierne iná. V závislosti od potravín. Niekde sa mení chuť oxidáciou, inde chuti napomáha zachovanie niektorých prvkov aróm, látok, ktoré unikajú ako prvé. Pri ovocných koktailoch tieto vlastnosti ocenia tí, ktorým ide naozaj o zisk všetkého dobrého z každého plodu.

5. Vitamíny a antioxidanty

Pre každého, čo si vyberá ovocie a zeleninu na zdravé koktaily a má záujem o „zdravé vlastnosti“ týchto potravín, má význam aj piaty bod. Vákuové mixovanie zachováva antioxidanty v ovocí, viac vitamínom, stopových prvkov. Nič sa nestráca do chvíle, než koktail nevlejete priamo do seba, či do inej potraviny. Aj keď vitamíny a antioxidanty nevidíme, sú tam.

Niekoľko postrehov k mixéru Tefal Freshboost BL181D31

Tefal pri tomto modeli mixéra radu BL181D31 samozrejme vyzdvihuje podobne, ako iní výrobcovia, funkciu vákuového mixovania ako prvú vlastnosť. Tiež vo svojom marketingu využívajú zmienku o 3x väčšom množstve antioxidantov a lepších vlastnostiach potravín. Netvrdia to len tak, ba dokonca neporovnávali takzvané “bežné” mixéry, ale porovnali priamo niektorý zo svojich vlastných výrobkov s nevákuovým mixovaním. Porovnanie a získanie lepších výsledkov tak podkladajú reálnym porovnaním na samom sebe. Následne si už aj používateľ môže overiť, že to nie je len marketing, ale realita.

TEFAL BL181D31 má určite jedno zásadné plus. Obsahuje až dve rovnaké nádobky s objemom 600 ml, ktoré sa dajú prenášať. Ale hodí sa aj pre prípad, že sa jedna stratí, alebo sa práve používa na skladovanie a potrebujete pracovať s druhou. Zaujme výkonom 800W a silou nožov, ktoré pohodlne rozsekajú ľadové kocky. Tefal výrobku dáva 10 ročnú záruku na opravu.