Vianočný darček pre histaminika? Víno, samozrejme to bezhistamínové

Vianoce už klopú na dvere a paradoxom je, že práve v tomto období hojnosti si mnoho ľudí zo zdravotných dôvodov nemôže dopriať všetko. Len si skúste predstaviť štedrú večeru bez vianočných cukroviniek, kvalitného syra, voňavého chrumkavého chlebíka či pohára kvalitného vína. Človek s histamínovou intoleranciou by musel tieto potraviny odmietnuť. Jedine, že by ste ho prekvapili bezhistamínovým vínom.

Histamínová intolerancia ako prekážka

Histamín plní v ľudskom tele hneď niekoľko dôležitých funkcií, napríklad aktiváciu nervového systému či podnietenie tvorby žalúdočnej kyseliny. Pre histaminikov je však kľúčový enzým DAO – enzým diamínoxidáza. Ten sa nachádza v tenkom čreve a zabezpečuje rozkladanie histamínu, ktorý je súčasťou mnohých základných potravín. Histamínová intolerancia (HIT) je však práve charakterizovaná nedostatočným rozkladom histamínu nahromadeného v ľudskom organizme. Histamínová intolerancia tak dokáže ľuďom raz dva zoškrtať nie len jedálny, ale aj nápojový lístok. Na čiernej listine sú aj alkoholické nápoje, vrátane vína. Aspoň tak tomu bolo doteraz, kým sa to dvaja šikovní slovenskí chalani nerozhodli zmeniť.

Bezhistamínové víno

Bezhistamínové víno nielenže vyzerá ako víno, ale sa tak aj správa. „Naše vína sme spočiatku testovali priamo na kamarátovi, alergikovi na histamín. Dostal za úlohu vypiť všetky vzorky. S úsmevom od ucha k uchu nás informoval, že mu ani raz nebolo zle,“ spomína so smiechom na prvé pokusy Lukáš, ktorý s kolegom Tomášom dali vína degustovať aj uznávaným someliérom z najlepších bratislavských reštaurácií. Pozitívnymi reakciami odborníkov tak vyvrátili aj fámy, že by bezhistamínové víno chutilo inak, než to „tradičné“. „To je nezmysel. Nie je to ako pri mlieku bez laktózy, kedy máte pocit, že pijete iba zafarbenú vodu. Víno bez histamínu je normálne kvalitné víno“, dodáva Lukáš Fabo, spolumajiteľ tvojevino.sk. Nie je žiadnym tajomstvom, že kvôli špecifickým výrobným procesom sa vína bez histamínu považujú za najkvalitnejšie a vysoko čisté vína, ktoré dokonca spadajú do kategórie BIO.

Napriek tomu, že víno síce nemusí byť tým, čo pacientovi chýba najviac, pohár dobrého vína dokáže každému padnúť vhod nie len po ťažkom dni v práci, ale aj v časoch radosti, akými sú práve blížiace sa Vianoce. Nielenže tak dobrým vínom ulahodíte pri večeri každému histaminikovi, no zároveň sa vďaka nízkej, resp. nulovej hladine siričitanov pri jeho popíjaní vôbec nemusíte obávať následného bolehlavu.

O spoločnosti Dobrá firma

Spoločnosť Dobrá firma, s.r.o. vznikla ako spojenie dvoch kamarátov a kolegov zo sveta slovenskej reklamy a marketingu za účelom “páchania dobra”. Pre krajší život histaminikov dovážajú na Slovensko od roku 2016 nízkohistamínové a bezhistamínové vína a šťavy. Okrem toho sa úspešne aktivizujú v histaminickej komunite, podporujú vydávanie kníh a receptárov, organizujú stretnutia histaminikov, prednášky a besedy. Robia tak histaminikom ich neľahký údeľ príjemnejší.