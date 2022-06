Morová epidémia nemusela mať pôvod v Číne, ale v Kyrgyzstane

Čierny mor, alebo Čierna smrť, ktorá sa v stredoveku postarala o smrť značnej časti európskeho obyvateľstva, vstúpila do dejín ako jedna z najznámejších tragických udalostí histórie ľudstva. Priniesla totiž v “špinavom” stredoveku veľkú úmrtnosť, poverčivosť, množstvo zbytočných úkonov, ale tiež mnohé opatrenia, ktoré mali viesť k zníženiu šírenia moru. Vrátane tých, ktoré sa ukázali ako účinné. Miera dezinformácií (informácie založené bez reálnej odbornosti aj reálnej skúsenosti) a neodborných postupov sa vo veľkej miere podpísala pod tragédie v celých rodinách, dedinách aj regiónoch. V tom čase sa hovorilo, že mor prišiel z Číny a tieto predpoklady pretrvávali dodnes.

Baktéria Yersinia pestis a morová epidémia stredoveku

Najnovší výskum však prináša aj inú teóriu. Tá hovorí, že mor mohol pochádzať z oblasti dnešného Kirgizska, alebo tiež Kyrgyzstanu. Pritom to stále mohol byť medzinárodný obchod s Čínou, čo sa postaral o prenos moru. Za všetko môže kmeň baktérie Yersinia pestis, ktorá sa mohla na človeka preniesť zo svišťa. Aj to tvrdí nová štúdia v časopise Nature vychádzajúca z výskumov vedcov zo škótskeho Tubingenu a nemeckého Lipska. Svoju dôležitosť vo výskume má však práve Kyrgyzstan.

Pôvod čiernej smrti v Kyrgyzstane?

Nemeckí a škótski vedci podrobne skúmali ostatky v siedmich hroboch zo 14. storočia nájdených pri jazere Issyk-kul v blízkosti pohoria Ťanšan v bývalej sovietskej republike Kyrgyzstan. Nájdené stopy po baktérii Yersinia pestis naznačujú, čo mohlo byť dôvodom úmrtia nájdených ľudí. Práve Yersinia pestis spôsobuje morové ochorenie, pričom tu objavili jeden z najstarších kmeňov baktérie. Podľa nájdených časových údajov a náhrobkov sa nákaza u týchto ľudí objavila zhruba desaťročie skôr, než mor vstúpil do Európy. Podľa ďalších výskumov sa predpokladá mutácia vírusu, ktorý sa objavoval u svišťov a na človeka sa mohol preniesť kontaktom s týmito živočíchmi, či ich konzumáciou.

To stále nevylučuje Čínu ako pôvodcu, no otvára aj zásadnú možnosť, že východ mohla stredoveká Európa brať ako celok. Prípadne rasu ľudí s ázijskými črtami zúžiť na jediný národ – tisícročia existujúcu čínsku kultúru. Pôvod čiernej smrti v stredovekom Kyrgyzstane by mohol poupraviť vo všeobecnosti prijímané teórie o zavlečení choroby. Jej pôvod sa predpokladal v Číne po sledovaní trasy šírenej nákazy. Prekvitajúci obchod s Čínou mohol naozaj výrazne prispieť k prenosu z východu na západ. Obchodné trasy (prípadne púte), ktoré v stredoveku prepájali svet boli jediným zásadným šíriteľom, keďže turistika akú poznáme dnes, neexistovala. Mor mal na svedomí zhruba tretinu európskeho obyvateľstva a ovplyvnil všetky aspekty života, politiky aj spoločnosti.