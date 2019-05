Recenzia hry A Plague Tale: Innocence: skvelý zážitok a zarobené na fóbiu

Ak o počítačovej hre hovoríme, že je úchvatná, napínavá a má úžasnú grafiku, asi by sa takýto popis hodil na viacero hier a herných noviniek. V prípade hry A Plague Tale: Innocence by sme pritom vôbec neklamali. Herná novinka, ktorá prichádza do predaja 14. mája 2019, vychádza z historických udalostí morovej epidémie, čo poskytlo francúzskym vývojárom unikátne obdobie aj udalosti. Potkany a všadeprítomná smrť sú jedna vec. Druhá to, ako hra vo výsledku vyzerá a čo ponúka.

Zaujímavá a povedomá hrateľnosť

Hlavnými hrdinami sú dve deti. Sestra Amicia hrá dôležitú úlohu ochrankyne brata Huga. Ako hráči si užijete s postavou staršieho dievčaťa, kým, aj chlapec má svoju úlohu pri plnení misií, otváraní dverí a podobne. No nie vždy prechádzate svetom obaja. Niekde si môžete pomáhať navzájom, inokedy je priebeh hry len na nej. Hráč musí pracovať s okolím. Práve tam vonku, mimo hlavnú postavu, sa miesia hromady potkanov, ktoré prahnú za čímkoľvek jedlým. Útočia na ľudí a práve túto vlastnosť musíte prijať ako fakt. Ak počítate so svetlom a ohňom ako miestom, ktorého sa boja ako čert kríža, tma je jeho opakom. Je cestou pohryznutiu, či úplnému zožratiu hlodavcami. Aká potupná smrť. Na šťastie, stále sú to hlodavce, ktoré viete nalákať na potravu, alebo odplašiť ohňom… či dokonca nasmerovať priamo na vytipovanú obeť, ak viete ako. Svet okolo vás vám dá príležitosť. Kiež by len ten oheň bol všadeprítomný… ale nie je. Potkany kraľujú noci.

V úvode, keď spoznávate pri prvom hraní všetky pravidlá herného sveta, stredovekého Francúzska a vrahov, ktorí prišli zneškodniť miestneho šľachtica, Amicinho a Hugovho otca, sa hráč oboznamuje s hrou. Únikom pred nepriateľom, rôznymi prvkami skrývania a odlákania pozornosti. Kameň hodený niekde do panvice možno bude po čase otrepaný, ale stále účinný pomocník. Ľudia v tomto svete nemusia byť vždy priateľskí a najmä tí s mečom a brnením budú mať svoj názor na to, či máte zostať na žive, alebo nie. Neraz si tak budete musieť svoj život vybojovať aj v súbojoch s „bossom“. Vždy je to nejaký ten týpek lepšie vyzbrojený, od ktorého sa nedá len tak uniknúť a treba vynaložiť viac úsilia na zneškodnenie. Aj tu si nájde krehké dievča Amicia svoje spôsoby.

S ovládanou postavou prechádzate svetom, otvárate dvere, posúvate a premiestňujete predmety. Zbierate jednoduché zbrane, vrháte ich, či strieľate, využívate silu ohňa, aj jeho svetlo. Kamkoľvek sa pozriete, tam hrozí uhryznutie potkanmi, alebo nechcená pozornosť križiackych rytierov a neželaných ľudí. Hra je zážitkom od prvého momentu. Sem tam sa objavuje nejaké video, ktoré dodáva hre filmový nádych. Skrátka ste súčasťou príbehu a vytvárate ho. Opakovane sa máte možnosť presvedčiť, že vývojári chceli hráčov potešiť. Osloviť našu kreativitu, alebo aj potrápiť. Vytvárať si priechod si vyžaduje premýšľať. Potkany občas môžu blokovať cestu k potrebnému miestu, či priechodu. Neraz to chce premiestniť ich pozornosť a na to slúži niečo, čo máte priamo pred očami, alebo to musíte vyrobiť. Áno, niekedy vám to nenapadne hneď, ale aj o tom sú dobré hry. Nie?

Útok odkiaľkoľvek, alebo nie…

Dobre, možno by v reálnom svete krvilačných hlodavcov vyzerala ich prítomnosť inak. Hra nepočíta so zatúlaným jediným kusom, ak sa niekde pred vami odohráva vlnenie potkanej hromady… stáda? Hordy? Alebo povedzme klbka prašivých premnožených potkanov? Dáva herné podmienky a nebudeme teda pozerať na to, ako by to bolo v reálnom svete. V tom reálnom sa stačilo nadýchať a človek bol nakazený morom. Potkan mohol kedykoľvek skočiť zo strechy… Ak sa už ocitáte v hre v úlohe hráča a prechádzate svetom, určitým spôsobom sa naučíte chápať a vnímať tento svet, jeho pravidlá a postupy. Zo začiatku ale budete cítiť strach. Pred potkanmi, ktorý sa môžu objaviť kdekoľvek. Ale aj pred protivníkmi, ktorí vás majú za nepriateľa, či inými postavami, ktoré majú úlohu vás zastaviť, alebo chcú niečo viac.

Ak už ste deti, dediči miestneho šľachtica, ktorého zabili, budete mať cenu. S tým sa viaže aj fakt, že bežní ľudia nechcú problémy a tak vôbec nemusia byť priateľskí. Amicia je ale vzorná sestra a svojho brata chráni, ako je v jej silách. Veľa krát musia brať nohy na plecia a malému Hugovi tak drží pevne ruku. Bežia rovnako rýchlo a malý má čo robiť, aby to celé ubehol. Herné postavy sú postavené tak, aby sa v takých momentoch držali spolu. Ak postavu pridržíte o múry, alebo sa skrývate, spoločne reagujú aj na toto okolie. Krčia sa spoločne. Pri prechádzaní svetom sa občas ozve nejaký ten šepot a poznámka postáv. Aj také detaily dotvárajú pocit, že ste súčasťou príbehu.

Prvky, detaily a ovládanie

Hráčovi pomáhajú indikátory na obrazovke. Nález vhodného predmetu na zdvihnutie, možnosti lezenia, aktivovania. Na nepriateľoch vidíte mieru ich pozornosti a teda aj rizika odhalenia. Svet okolo vás vám ponúka nečakané zbrane a možnosti na presúvanie, odhaľovanie, aktivovanie a chce to len premýšľať a rozhodnúť sa pre jednu, alebo druhú cestu. Inokedy jedinú, a inokedy zas viacero iných. Predmety sa dajú zvesiť, stiahnuť, zostreliť, presúvať. Niekedy je dôležité sledovať okolie, aj priestor nad sebou.

Výbava hráča je veľmi strohá, no postupne si viete pripraviť lepšie nástroje a pomôcky. Systém craftovania a pohľad pripomína Tomb Raider. Z časti som vo výhode, keďže si nemusím zvykať na žiadne extra komplikované nastavenia, komplikovanie nejakých síl, schopností a vylepšovaní. Craftovanie je jednoduché a jasné. Comgad, ktorý hru distribuuje v ČR a SR, zabezpečil kompletný český preklad celej hry. No pochopiteľná by bola v rámci interakcie, úloh a iných nastavení tak či tak.

Pochopiteľné sú aj ciele v hre. Prekvapivé sú zbrane a nasadenie, ktoré do plnení jednotlivých úloh nasadzuje dievča v puberte. Pochopiteľne, že vaša postava púta pozornosť. Najčastejšie tú neželanú. Musí sa teda vedieť brániť. Ideálne však v čase, keď je nepozorovaná a vo výhode. Sila zbraní môže nerovnosť vyrovnať, lenže nie vždy je správna a účinná zbraň po ruke.

Grafika a zvuk

V hre je mnoho videí, ktoré dopĺňajú príbeh. Na rozdiel od mnohých iných hier, videá s titulkami v tomto prípade majú takmer identickú grafiku ako je tá, v ktorej sa pohybujete. Nejde o skok medzi kvalitou, takže aj postava herná plynule vychádza z postavy, ktorá sa pred chvíľkou mohla zhovárať so svojou mamou, alebo s bratom.

Na silnejšom stroji si určite hráči prídu na svoje, pre kresbu ohňa, svetla, odleskov, jednotlivých predmetov a okolia stredovekých hradieb, miest, vidieka a tiež tých nenažraných potvor, ktoré prenášajú mor. Je úchvatné sledovať prechádzanie postavy medzi budovami s mesiacom na nočnej oblohe. Premenlivosť a zmeny svetla pri tieňoch vytvára dojem, akoby ste boli priamo tam. Pri slabšom hardware to samozrejme nie je tak krásne a hladké, ale zážitkom hra zostáva.

Potkanie oči svietia, čo je ich poznávacie znamenie. Aj keď nie vždy, väčšinou sú rozžiarené. Viac ako oči ich však prezrádzajú zvuky. Miesiaca sa masa hlodavcov jednoducho musí vydávať piskot, ktorý len vystupňuje fóbiu z potkanov. Kto ňou trpí, bude s hrou bojovať aj inak, ako len s ovládačom v ruke (či klávesnicou a myšou). Po zvukovej stránke je aj to občasné mŕtve ticho a šum vetra svojim spôsobom výborná zvuková kulisa.

Výborne hodnotený soundtrack má svoje čísla pozretí na Youtube. Nadchne však aj priamo v hre. Tematicky blízke a hudobne vhodné do zasadenia tejto doby a udalostí, ktoré sa spájajú so smrťou. Francúzski herní vývojári vytvorili A Plague Tale: Innocence na historických základoch, ktoré poznáme aj v našich končinách. Dej sa odohráva v stredovekom Francúzsku, ktorého sa morová epidémia týkala v značnej miere. Trochu nadnesene sa tak dá povedať, že ide o ich národnú záležitosť, pri ktorej si dali záležať na detailoch, pocitoch, sálajúcej atmosfére a zvuku nevynímajúc.

Pre koho je táto morová záležitosť?

Mali sme tu kvantum hier so zombíkmi a rôznymi príšerami. Doteraz sa však nikto nepohral tak zásadne s výraznými historickými udalosťami, ktoré poznačili aj našu históriu. Veď len vďaka moru zdobia naše mestá a námestia morové mariánske stĺpy. Ale to je teraz vedľajšie. Mor ako choroba, ktorá kosila starých, mladých, slabých aj silných, je zaujímavá téma. Vývojári si nemuseli vymýšľať vírus a nákazu, keď dejiny niečo také poznali. O histórii sa však z hry veľa nedozviete. Nejde o náučnú hru, ale o akčnú adventúru. Akcie budete mať viac než dosť. Zábavnosť a pútavosť hry nemá problém.

Kto miluje Laru Croft, hry v štýle The Last of Us, so štipkou Splinter Cell alebo Assassins Creed, objaví nejaké podobnosti tu. Jednoduchá hrateľnosť, pútavý obsah, ktorý si hráča drží. Oblasti, ktoré prechádzate nie sú jednotvárnym opakujúcim sa priestorom. Je sa na čo pozerať. Áno, je tu veľa potkanov, niektoré scénky možno budú vyzerať nereálne, ale je tu ešte iný pohľad. Nereálne je ovládať niekoho zo stredoveku, takže prečo sa pozastavovať na detailoch? Hra má skvelé zasadenie, výbornú grafiku a mnoho detailov. Skvelý zvuk je už samozrejmosťou. Zahráte si ju na PC, alebo bez veľkých investícií do hardware na konzolách PS4 a XBOX One v celej jej kráse tak, ako je stvorená. Ľudia s panickou hrôzou z potkanov si ju asi nezahrajú. Považovať ju za súčasť terapie, ako si na potkanov zvyknúť je trúfalé. Ale skúste to. Do vás sa nezahryznú. Len do vašej hernej postavy.

Hra má šance na prebojovanie sa k vrcholu vašich osobných rebríčkov popularity. Pripomína ozubené kolieska, ktoré do seba zapadajú a krútia sa, možno niekedy trochu očakávateľne, no stále presne. Hra si vás vie udržať, samozrejme ak je aj jej žáner hráčovi blízky. Dá sa na čo pozerať, čo objavovať a hra dokáže aj prekvapovať. To je to, čo od nej chceme a čo aj napĺňa. Už len silnejší stroj… alebo že by konečne konzola?

Asobo Studio

Asobo nepatrí medzi masovo známe vývojárske štúdia. Sú prvým nezávislým vývojárskym tímom z Francúzska, dnes spoločnosťou. Sú autormi hier ako Zoo Tycoon, Disneyland Adventures, Quantum Break, Monopoly Plus, FUEL, The Crew a niekoľko Disneyoviek v hernej podobe. Pri hre a žánri, akým je A Plague Tale: Innocence sa dá hovoriť o trochu odlišnú hru, než väčšina z portfólia. Možno je to to najlepšie, čo zatiaľ z Asoba vyšlo. To by mohlo znamenať lepšiu motiváciu pre vývojárov. Napríklad na pokračovanie. Hra má názov postavený totiž tak, že sa pri nahradení slova „Innocence“ dá uvažovať o inom v rámci iného dielu. Uvidíme podľa úspechu. Hra je vydávaná cez distribútora FOCUS a na území ČR a SR distribuovaná prostredníctvom distribútora COMGAD.