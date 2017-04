Folsomská väznica v Kalifornii: jedna z najslávnejších a Johnny Cash - ZN.SK

Slávne americké väznice – Keď nie San Quentin alebo Alcatraz, určite Folsom Prison, alebo v slovenčine Folsomská väznica. Táto zaujímavá stavba má niekoľko zaujímavostí. Azda najviac ju preslávili samotní väzni, ktorí sa v nej ocitli, medzi inými aj Johnny Cash, najznámejší predstaviteľ country scény USA. V každom prípade však ide o stavbu a zariadenie, ktoré má svoju históriu a je veľmi dobre známe z piesní, filmov aj zo životopisov niektorých osobností.

História väznice Folsom Prison

Stavba väznice začala v roku 1874, ale predlžovala sa pre niekoľko komplikácií pri financovaní a pri dodávkach materiálu. Prvý väzeňský blok dokončili v roku 1878 a až v roku 1880 sa dokončil aj druhý väzeňský blok. Bloky A a B boli vtedy vybavené 328 celami. Prvých väzňov priviezli 26. júla v roku 1880 z väznice San Quentin. Bolo ich 44 a celkom prvý zaregistrovaný bol Chong Hing. Podľa údajov folsomcasharttrail.com bolo do roku 1897 vo Folsome 900 väzňov (evidovaných mien). Pôvodne mali dvere z ťažkého železa, niekoľko otvorov a sledovacie vyklápacie priezory, avšak žiadne kúrenie, izoláciu, a žiadne osvetlenie. olejové lampy používali len stráže v rámci kontroly. Keď inštalovali v roku 1893 elektrinu, bola to prvá americká elektrifikovaná väznica vôbec. Dnešný výzor väznice nie je pôvodný. Kedysi to boli len budovy s celami, strážne veže a oplotenie. Až v roku 1909 sa začalo s konštrukciou múrov zo žulových kvádrov. Stavba obvodových silných múrov skončila v roku 1923. Dovtedy si väznica musela vystačiť s plotom. Medzi rokmi 1895 až 1937 tu bolo obesených 97 väzňov a aj neskôr niektorí prišli o život pri násilnostiach. Strážnici ešte aj v modernej dobe hlásia, že vidia kráčať postavy, ktoré sa strácajú a znova objavujú.

Úteky z väznice

Práve výstavba múru prispela k vybudovaniu železnice, keďže vlakom prinášali materiál. To v roku 1920 využili väzni na útek. Jednoducho naštartovali vlak a prerazili ním bránu. 24 ročný zlodejíček Dwight Abbott utiekol v roku 1923 a na zamaskovanie svojho úteku použil vlastné vlasy. Zo sadry vytvoril odliatok svojej tváre, vytvoril celú figurínu ležiacu v jeho posteli, dokonca pre ňu obetoval svoje vlasy. To, že v posteli leží len dvojník, si stráže všimli až ráno. V rovnakom roku jeho útek inšpiroval aj ďalšieho. Carl Reese sa rozhodol pre únik pod vodou. Vytvoril si dýchacie zariadenie, ale trubica nebola dosť dlhá a utopil sa. Mimoriadne vynaliezavý bol väzeň Glen Stewart Godwin. Tento vrah sa dostal aj na FBI zoznam desiatich najhľadanejších zločincov v decembri 1996, niekoľko rokov po jeho úteku z Folsomskej väznice. Utiekol z nej tak, že si z pašovaných dielov pospájal delo a urobil dieru do múru. Urobil to cez búrku a na druhej strane mu pomohli komplici. Tých neskôr chytili, rovnako neskôr aj jeho v Mexiku. Nakoniec sa mu podarilo ujsť aj z väzenia Guadalajare a odvtedy nie je po ňom ani chýru ani slychu.

Najslávnejší väzni z Folsom Prison

Folsomská väznica mala a má mnoho zaujímavých mien medzi jej obyvateľmi. Práve fakt, že ide o väznicu v Kalifonii ju pre vysokú koncentráciu celebrít predurčuje ako miesto, kde sa niektorá z nich predsa len môže ocitnúť. Dnes vo veku 82 rokov prežíva vo väzení kedysi neúspešný hudobník, neskôr masový vrah, vodca satanistickej sekty Manson Family, Charles Manson. Preslávila ho rituálna vražda tehotnej herečky Sharon Tate, manželky režiséra Romana Polanskeho. Ďalšími boli hudobník a skladateľ Rick James, psychológ a spisovateľ Timothy Leary, herec a producent s nezameniteľným gangsterským ksichtom Danny Trejo, sériový vrah a opakovaný kriminálnik Edmund Kemper. Svojho času si vo väznici posedel Eldridge Cleaver, počas vojny vo Vietname vodca skupiny Čiernych panterov. Nemôžeme vynechať Glena Milborna Sherleyho, ktorého skladbu Ggreystone Chapel Johny Cash vo väznici vtedy zahral. Zaujímavé je aj meno väzňa Edward Bunker. Hoci bol kriminálnikom telom aj dušou, bol taktiež spisovateľom a napísal viacero známych románov. Runaway Train, The Running Man, ale najmä Reservoir Dogs.

Johnny Cach a Folsom Prison

Johnny Cash preslávil väznicu tak, ako nikto nikdy pred ním. Napísal pre ňu skladbu Folsom Prison Blues potom, čo videl film Inside the Walls of Folsom Prison. V roku 1968, 13. januára urobil vo väznici dva koncerty. Zároveň tu nahral album výberový s niekoľkými ďalšími skladbami. Nahrané album At Folsom Prison výrazne oživilo jeho kariéru, vytvorilo v tej dobe mediálny ošiaľ a preslávilo to aj samotnú väznicu do ktorej sa žiadali preložiť ďalší väzni v USA skrátka len preto, že ich idol v nej hral.

Úspech mal Cash aj preto, že mnohých väzňov vo väznici držali od čias, kedy mal on sám mimoriadny úspech. Noc pred jeho živým vystúpením si pripravil skladbu Greystone Chapel, o kaplnke vo väznici, ktorú zložil väzeň Glen Sherley. Autor skladby sedel v prvom rade a ani len netušil, že jeho skladba zaznie od samotného Casha. Keď ho v roku 1971 prepúšťali z väznice, Johnny Cash mu pomohol.