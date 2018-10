Rozhovor s Tomášom Najtom o neobyčajnej knižnej novinke #Budinka

Tomáš Najt sa nepovažuje za spisovateľa profesionála. Napriek tomu vydáva druhú knihu, ktorá sa celkom líši od prvého sci-fi dobrodružného príbehu. #Budinka je oveľa viac temná, upozorňuje na riskantné zoznámenie cez internet, ktoré sa mení na podivnú pascu v rukách šialenej rodiny, ktorej plány nie sú jasné ani jej členom. Miestami drsné, inokedy odľahčené podmienky väzenia, sa hlavní hrdinovia pokúšajú odľahčiť svojim novým priateľstvom. Nás zaujímalo pozadie tejto knihy a jej príbehu.

Čo je posolstvom tejto knihy?

Ak sa na jej príbeh pozerám s odstupom času, určite je posolstvom neosprostieť a nenechať sa vtiahnuť do masovej hystérie, ktorú môžu sociálne siete vyvolať. Pôvodne som chcel v knihe priniesť trochu temna, s vinou na strane internetových zoznamiek. Mal som totiž v čase, keď som knihu písal, v hlave jeden zákerný prípad, ktorý sa na zoznamke odohral, ale ten nechcem rozvádzať.

Ty osobne sa zoznamuješ na zoznamke, alebo používaš Facebook?

Nie. Ja už nie a ani v minulosti som na zoznamky nechodil s cieľom si niekoho nájsť. Len sa občas stretávam s negatívnou stránkou týchto miest. Facebook ale používam, aj keď veľmi málo. Dnes ak používate Facebook skôr menej ako viac, ste podozriví, alebo vám to ľudia neveria. Pravdou je, že ho používam najmä kvôli ľuďom, ktorých mám len tam a inak ich neviem alebo ani nemôžem kontaktovať.

Kniha má na prvej strane takú zvláštnu ilustráciu facebookovského lajku. Asi zámerne nevyzerá tak, ako by mal.

Nuž, ono to nie je lajk. Keď chceš rukou naznačiť strelnú zbraň, čo spravíš?



Čiže zbraň?

Nie je to lajk a zrejme by to ani nemohol byť lajk, nech nevyprovokujem držiteľa nejakej ochrannej známky. Vzdialene sa to podobá na lajk, no reálne ide o nenápadný symbol. Taký, ktorý má hovoriť, že môže ísť o sociálnu sieť, ale v skutočnosti môže byť všetko inak. Na každom čitateľovi je, aby si vysvetlenie symbolu vysvetlil po svojom. Ja si myslím, že to nebude ťažké.

Koho by mal príbeh knihy osloviť?

V prvom rade nech sú to všetci tí, ktorí majú radi trilery. Aj keď ja sám by som nemal knihu jasne špecifikovať a mal by som to nechať na čitateľoch. Trochu temna, trochu vrážd, trochu psychopatov, o niečo viac trápenia sa a zúfalstva. Čo sa myšlienky v knihe týka, určite by mala osloviť niektorých mladých, ktorí by si mohli vstúpiť do svedomia. Mám na mysli tých s veľkým predplateným balíkom, čo si mobil vyberajú podľa megapixelov na foťáku s úžasnou schopnosťou rýchleho prepínania na režim FRONT CAMERA s okamžitým „SHARE“. Práve týmto ľuďom uniká svet, ktorý majú mimo záber ich FRONT CAMERA.

Je vôbec slovenský čitateľ pripravený čítať o vraždách detí?

Ja by som to nenazval vraždami detí. Reálne sa čitateľ s popisovanými vraždami nestretáva. Sú tam, pretože sú súčasťou priblíženia veci. Bol by som radšej, ak by sme hovorili o mladých ľuďoch. Takí sú najlepšie obete na zoznamkách. Hravo uveria čomukoľvek.

Máš už nejakú odozvu od čitateľov? Ako vnímajú fakt, že im útočíš na verného priateľa, na Facebook?

Odozvu mám a niektorí si vôbec nevšimli, že sociálne siete majú v príbehu tak podstatnú úlohu. Alebo mi len nápad neskritizovali. Osobne mi pripadá zaujímavé aj zvláštne zároveň, že hoci som autor a niektoré veci mi pripadajú príliš, čitatelia ma na ne dosiaľ neupozornili. Dokonca ani keď na tému tohto preháňania chcem vyvolať rozhovor. Samozrejme, rátam s tým, a viem vopred, že sa nájde mnoho tých, ktorým sa príbeh nebude páčiť. Pre úpravu, pre postupnosť, zákernosť, pre príliš hnusnú fikciou, alebo pre niečo celkom iné s čím práve teraz ešte ani nepočítam.

Prečo Budinka? Je to celkom dosť zvláštny názov.

Budinka je dedinka, ktorej názov nikde na mape neexistuje. Neskôr som objavil, že nejaká Budínka existuje, ale nie na Slovensku. Pôvodne som používal ešte v pracovnej verzii knižky názov Budina, no také miesto naozaj je. Jej názov mi prišiel na um, keď som sa pohrával so základom pre jej názov: „zaspatá dedina, ktorú je potrebné zobudiť. Celkom prebrať k životu.“

Už tvoja prvá kniha, Zastavený čas, vznikala na mobile. Ako to bolo s Budinkou?

Budinku som začal písať skôr, ako som dokončil Zastavený čas. Svojho času som mal obe knihy rozpísané a jednotlivé kapitoly sa mi dokonca miešali, keďže som ich písal v rovnakej aplikácii na tom istom telefóne. A áno. Ak sa pýtaš na to, či Budinka, mimochodom knižka sa pôvodne volala Mrcha, kretén a vynálezca, vznikala na mobile, tak áno. Aj pri druhej knihe dostal zabrať mobil.

Mrcha… Kniha ten podtitul stále uvádza na obálke. Čo znamená?

Mrcha, kretén a vynálezca? To sú mená troch väzniteľov. Hlavní hrdinovia totiž po celý čas netušia, ako sa tí traja volajú a tak im dajú svoje vlastné mená.

Inšpirovalo ťa niečo z reálneho sveta, alebo nebodaj skutočný príbeh?

Celý príbeh je postavený na šialenej rodine, ktorá väzní ľudí. Mučia ich bez toho, aby sa ich čo i len dotkli. Zbavujú sa ich bez pošpinenia vlastných rúk. Je to fikcia, aj keď jednotlivé postavy, ich správanie, situácie, témy rozhovorov, ba dokonca celý dom so zariadením, to všetko je inšpirovaný skutočnými ľuďmi, udalosťami aj miestami. Myslím si, že by v skutočnom svete obeť postupovala inak. Mne však pri písaní a pri troche úvahy vždy vychádzal jeden a ten istý scenár. Ak sa človek na úteku v takejto situácií nedostane k mobilu, a zostáva uväznený v dome, odkiaľ ho nikto nepočuje, a keď získa prístup k.. a to by som už nechcel prezrádzať…

Narážaš na Facebook. Čiže zrejme máš aj nejaké negatívne skúsenosti s Facebookom. Je tak?

Mám ich mnoho. Facebook je len najznámejšou sieťou z mnohých nástrojov, ktoré sa ujali, používajú, alebo majú aspoň hŕstku používateľov, no ani on svojim používateľom veľmi nepomáha. Podvodníci, pedofili a aj mnoho podvodných súťaží, špekulantov a grázlov sa v ňom pohybujú, pričom by nám malo byť určitou pomocou označiť problém a ten by mal byť riešený. Skutočnosť je však taká, že si Facebook podvodné stránky nevšimne ani od roku 2013. Falošné súťaže, falošné profily, nebezpečné príspevky ignoruje rovnako, ako nie je možné napísať mu priamo, ak nájdete bezpečnostnú chybu, ste obeťou podvodu, prípadne potrebujete pomoc. Facebook nám servíruje reklamu na falošné výrobky, rôzne podvodné krémy, ktoré sú v Čechách označené za nebezpečné.

V mnohých prípadoch sú obeťami bežní používatelia Facebooku. Stávajú sa závislými, pretože systém je navrhnutý tak, aby ste ho nevypli, ale surfovali. Neustále sledovali a zobrazovali v skutočnosti čo najviac reklamy. Facebook veľmi nebojuje ani proti falošným súťažiam, ktoré aj keď označí 10 ľudí, stále zostávajú lákať do pasce ďalšie a ďalšie obete. Potom tu máme generáciu ľudí, ktorí si zvyknú lajkovať všetko zaujímavé a spôsobia, hoci nechcene, až takú viralitu, že sa polovica národa poženie pozrieť do Budinky a urobiť si tam selfie, lebo to práve frčí a všetci si svoju selfie hashtagujú, Kto nemá foto z Budinky s hashtagom #budinka, nech nežere. Prepáčte mi, veľmi mi ten súčasný slang nejde.

Pre koho nebude táto kniha?

Myslím si, že chorobní zdieľači a selfiesti budú pokladať veľkú časť tejto knihy za nereálnu. Pri troche premýšľania je ale otázne, či naozaj nereálnu len preto, že by to nešlo, alebo preto, že sa ešte zatiaľ nič také nestalo…

Aj plánuješ nejaké akcie spojené s prezentáciou knihy?

Zopár kníhkupectiev ponúkne nejaké podpísané knižky, možno časom určite niečo. Žiadne okázalé krsty ale naozaj nechystám.

Kde všade si môžu ľudia knižku kúpiť?

Mňa teší, že pomerne rýchlo sa dostala kniha do predajní Panta Rhei, Martinus, Bux.sk, do rôznych menších predajní, Knihyprekazdeho.sk, je tam aj niekoľko českých predajcov, Megaknihy, český Martinus a mnoho iného. Kniha je tak v ponukách predajcov po celom Slovensku aj v Českej republike. Azda v každom kníhkupectve, ktoré má záujemca o knižku po ruke, mu ju predajú, alebo aspoň objednajú.

Je v tvojom mobile rozpísaná nejaká ďalšia kniha?

V mojom mobile mám už od roku 2016 rozpísanú čiernu komédiu o mladých ľuďoch, ktorým nevyjde jeden nie príliš dokonale premyslený žart a zomrie pri tom jeden z nich. Priznám sa, stojím na tom príbehu odkedy som začal písať Zastavený čas. Rozpísaný je aj príbeh z IT prostredia s krimi zápletkou. No obávam sa, že môj mobil už nestíha a vycvičiť nejaký nový autocorrect tak, ako ho mám teraz, je zrejme nemožné. Zatiaľ ani neviem, či vlastnosti autocorrectu možno presťahovať z jedného mobilu na iný.

ďakujeme za rozhovor. Kúpiť si Budinku ju môžete v každom dobrom kníhkupectve vo vašom meste, alebo online na: BUX.SK, alebo na Martinus.sk

Pýtal sa Roman pri osobnom čiastočne predpripravenom rozhovore v Bratislave 4.10.2018