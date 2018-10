Kniha Ži vo mne a 15 skutočných ľudských príbehov - ZN.SK

Na knižnom trhu sa v posledných dňoch objavila novinka vydavateľstva IKAR z dielne slovenských spisovateľov. Nie to však obyčajná knižka, je to kniha poviedok, ktoré prerozprávali skutočný ľudia, ľudia, ktorí si ľahli na operačný stôl a prijali orgán druhého človeka. Téma transplantácie je témou, o ktorej sa bežne nehovorí. Kniha Ži vo mne približuje osudy ľudí, ich pocity, myšlienky a život s transplantovaným orgánom.

Zdroj foto: autorka článku

15 príbehov 15 ľudských životov

Pätnásť príbehov, kde išlo o život. Pätnásť vážne chorých ľudí, ktorí si s nádejou ľahli na operačný stôl, aby prijali od iného človeka najväčší dar – “náhradný” orgán, ktorý im mal zachrániť život. Pätnásť ciest z bolesti a beznádeje od pätnástich vynikajúcich slovenských autorov a autoriek, to je zbierka poviedol Ži vo mne. Poviedky vznikli na základe skutočných príbehov skutočných ľudí, čo absolvovali transplantácie srdca, obličiek, pečene či pľúc.

Podnetom bola súťaž

Vznik knihy iniciovalo občianske združenie Dar života a podnetom bola súťaž, do ktorej boli zapojení pacienti s transplantovaným orgánom. Obsahom súťaže bolo napísať príbeh, ktorý sami prežili. Poviedky sú preto autentické. Každú vybranú poviedku si pod záštitu vzal jeden slovenský autor a tak následnými stretnutiami s pacientami a vyrozprávaním ich príbehov vznikla táto krásna a emotívna knižka. Každý z autorov si vybral príbeh jemu najbližší, aby sa do prerozprávania mohol sám vžiť. A to sa aj podarilo…

Krstilo sa srdiečkami

Slávnostne bola uvedená a zároveň pokrstená táto výnimočná knižka v kníhkupectve Martinus v utorok podvečer. OZ Dar života na krste reprezentovala pani Vlasta Pagáčová. Knihu zostavil a autorsky sa na nej podieľal Silvester Lavrík, ktorý zaspomínal na to, ako postupne oslovil spisovateľov, z ktorých takmer všetci podľa jeho slov po troch vetách povedali: ,,Áno, idem do toho.”

Zdroj foto: autorka článku

Ambasádorkou knihy Ži vo mne je herečka Táňa Pauhofová, ktorá do knihy napísala úvod a akcie sa zúčastnila formou videodokrútky: ,,Cítim nesmierny údiv a obdiv k tým, ktorí dokážu cez náročnú situáciu preskákať sami seba.” uvidela v úvode knižky. Krstu sa zúčastnilo až 12 autorov týchto poviedok a vzácnymi hosťami večera boli pacienti po transplantácii, ktorých príbehy autori v knihe spracovali. Nechýbali samozrejme lekári, ktorí formou transplantácií zachraňujú ľudské životy. Významným hosťom bol samozrejme prof. Pavel Traubner, ktorý vyslovil poďakovanie: ,, Chcem poďakovať spisovateľom a všetkým pacientom. Nie všetko je zlé, čo sa o zdravotníctve píše. Ďakujem vám všetkým, že žijete!”

Pri samotnom akte krstu si všetci autori a pacienti vzali do dlane červené papierové srdiečka a následne nimi knižku postupne posypali. Knihu poviedok Ži vo mne nájdete v slovenských kníhkupectvách. Knižka je krásna, dojímava a inšpiratívna. Jednoznačne odporúčam.