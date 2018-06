Knižná novinka Zastavený čas: „Čo by si robil, ak by si zastavil čas?“

Čo by ste spravili ako prvé, ak by zastal čas a s ním všetko navôkol, okrem Vás? Jedinečná príležitosť, aká samozrejme ešte nenastala, nemá jasný scenár. Každý by sa zachoval inak. Vylúpil banku, vysmial sa do tváre tým, ktorí ním pohŕdali, dokončil projekt, ktorý by zabral množstvo času, ktorý by ste ukrojili z času stráveného s rodinou. Každý si vieme urobiť vlastnú predstavu.

Netradičné dobrodružstvo, v ktorom nikto nemešká

Knižná novinka Zastavený čas, ktorá vychádza ako elektronická kniha v knižnej edícii Animo, prináša pohľad tridsiatnika Richarda, ktorému sa nečakane podarí zastaviť čas. Nemá ani poňatia, ako sa to stalo. Z počiatku nerozumie, že môže ísť o príležitosť niečo dokázať. Fascinovaný svetom, v ktorom je jediný v pohybe je len on sám sa musí popasovať aj s faktom, že čas zastal práve keď sa túlal na odľahlom mieste na Kysuciach, ktoré je známe svojimi záhadnými kamennými guľami. Ďaleko od banky, či ľudí, ktorým by sa on sám rád vysmial do ksichtu.

Odhodlaný zistiť, prečo zastal čas a využiť to maximálne ako len bude možné, sa vydáva na šialenú cestu až do hlavného mesta. Spoznáva svet z pohľadu, z akého ho dosiaľ nikto nevidel. Utrápený fyzikou, ktorá v zastavenom čase mení vlastnosti a javy sveta okolo neho, si trúfa zmeniť svet okolo seba. Pochopí, že nežije len tak obyčajný život a aj jeho problémy a problémy ľudí okolo neho nakoniec môžu mať zaujímavé riešenia.

Kniha písaná v MHD a pri čakaní v radoch

Zápchy v mestách, čakanie na posúvanie MHD, alebo len čakanie v radoch mnohí z nás riešime pokukovaním okolo seba. Všetci tí s pripojením na internet si môžu pozrieť novinky a komunikovať s priateľmi. Tomáš Najt, autor Zastaveného čas písal. Na smartfóne so slovenskou klávesnicou, ktorý dnes patrí medzi “šunky”, postupne písal príbeh mladíka, ktorý má zásadný problém. Zastavil čas. Neexistuje návod, ako sa zachovať a ako dať plynutie času opäť do poriadku. Hlavná postava si preto musí poradiť sama a dúfať pritom, že to celé má svoj dôvod aj konečné riešenie.

Na mobile vznikali jednotlivé príbehy tvoriace jeden celý rukopis. Hlavná postava v ňom predstavuje osobu, ktorej pohľad sprevádza čitateľa takmer celou knihou. Prehovára sám k sebe, pretože nie je toho, kto by mu odpovedal. V knihe preto nie je veľa dialógov. Vyhýba sa šialenstvu zo samoty. Sám pritom nedokáže odhadnúť, či táto samota trvá pár dní, alebo pár rokov. Možno práve to bolo dôvodom, prečo knihu odmietlo toľko vydavateľstiev. Netradičný koncept a autorova prvotina, ktorá je písaná na netradičnom nástroji, prinášajú na Slovensku stále menej predajný fantastický žáner. Nebyť zastaveného času, nejde ani tak o sci-fi, ako skôr o dobrodružný román na spôsob Roadmovie, ktorý nezostáva na jednom mieste. Je neustále v pohybe. Navštevuje známe aj neznáme miesta. Tam kde to ide, zanecháva za sebou odkazy, alebo priamo činy. Pripravte sa preto na netradičnú cestu za pomstou, o ktorej ste nikdy nepočuli, pretože sa odohrala za menej ako stotinu sekundy.

Autor Zastaveného času pochádza z Kysúc. Pred rokmi sa odsťahoval do zahraničia. Rovnako, ako mnohí ďalší z rodných Kysúc, hľadajúcich si prácu tam, kde sú príležitosti. Naďalej však zostáva verný Slovensku a Kysuciam. Príbeh preto zasadil na miesto, ktoré stále nepatrí medzi dosť známe a pritom je jedinečné aj v celosvetovom meradle.

