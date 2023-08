Recenzia: Princ Harry a jeho úprimná spoveď v knihe náhradník

Princ Harry, ktorého život bol odmala pretriasaný bulvárom, už nedokázal mlčať, a tak sa ho rozhodol prezentovať cez svoju knihu s názvom Náhradník a odkryť tak mnohé zo svojho súkromia. Kniha tvorí jeho úprimnú spoveď o rôznych okamihoch jeho života, no najmä o troch „výsekoch“, ktoré považuje za najdôležitejšie: obdobie, keď zomrela jeho mama Diana, obdobie strávenom vo vojsku a o obdobie, keď do jeho života vstúpila Meghan.

Náhradník

Harry, náhradník svojho brata – dediča, nám v knihe prezentuje, aké je to celý život žiť v tomto „titule“, žiť v tieni, v pozadí, ako „ten druhý“. Nie vždy to niesol ľahko, a z knihy je asi cítiť, že nikdy to úplne neprijal. No, keď zomrela jeho mamička (ako ju v knihe celý čas oslovuje), Harryho svet sa zlomil už nenávratne. O tom, aké rany si po maminej smrti so sebou niesol, ale i aké okamihy mu spôsobovali radosť, nám rozpovedá vo svojom úprimnom rozprávaní na rozsiahlych 472 stranách.

Život v kráľovskej rodine verzus život „obyčajného smrteľníka“

Väčšina čitateľov po knihe iste dychtivo siaha s tým, že sa v nej chcú dozvedieť čo najviac horúcich pikošiek, a to nielen o Harrym, ale aj o celej kráľovskej rodine. No pre mnohých s týmito očakávaniami možno bude kniha sklamaním. Harry síce „vynáša“ isté okolnosti, no väčšina vecí je asi verejnosti známa. Poodkryje aj zopár vecí, pri ktorých si čitateľ pomyslí, že možno mali ostať skryté alebo k nim nemusel zaujať svoj niekedy pomerne subjektívny postoj, ale ak už mal byť otvorený, nemohol ich obísť a ani sa zriecť svojho postoja. Ťažko povedať, aký názor si o nadobudnutých informáciách verejnosť urobí. Pravdepodobne sa rozdelí do táborov tých, ktorí ho ľutujú a chápu, tých, ktorí ho berú ako nepochopeného, alebo tých, ktorí si budú myslieť, že on sám sa vložil do role obete. Alebo takých, ktorých si úplne získa. U niekoho sa po prečítaní sympatie prehĺbia, u niekoho poklesnú. Každopádne, kniha ponúka čitateľovi také podrobnosti, vďaka ktorým si vie dotvoriť kontext, ktorý je v pozadí za Harryho správaním, ktoré bolo (nielen) médiami tak často prepierané.

Na knihe je zaujímavé to, že hoci nám Harry odkrýva zákutia z kráľovskej rodiny, zveruje sa nám aj s problémami, s ktorými sa boríme my všetci. Kniha spomína niekoľko zlomových bodov, ktoré sa môžu objaviť v živote každého človeka, no predovšetkým kladie veľký dôraz práve na tému duševného zdravia.

Harryho život

„Až tu sme sa konečne dostali k veci.

Usiloval som sa mu vysvetliť svoj pohľad. Nebol som v najlepšom rozpoložení. Bojoval som s nervozitou, mal som čo robiť, aby som nepodľahol emóciám a popritom zostal stručný a konkrétny. Okrem toho som si predsavzal, že nedopustím, aby toto stretnutie prerástlo do ďalšej hádky. Rýchlo som pochopil, že to nezávisí odo mňa. Ocko a Willy hrali svoje úlohy, boli pripravení bojovať. Zakaždým, keď som sa ozval, pokúsil sa im vysvetliť situáciu, prerušili ma. Buď jeden, alebo obaja naraz. Najmä Willy nebol ochotný počúvať. Po chvíli sa strhla slovná prestrelka, opakovali sme, čo sme hovorili mesiace, ba roky. Tak sme sa rozčúlili, až nás ocko gestom prerušil. Stačilo!

Postavil sa medzi nás a díval sa do našich červených tvárí. Prosím, chlapci – nerobte mi z posledných rokov života peklo.

Hlas mal zastretý, krehký. A ak mám byť úprimný, zostarnutý.

Spomenul som si na starkého.

Čosi sa vo mne pohlo. Pozrel som na Willyho, naozaj som sa naňho pozrel, možno prvý raz po rokoch. Všímal som si všetko: jeho povedomý zachmúrený výraz ako pri každom našom rozhovore, znepokojujúcu plešinu, ktorá sa mu rozširovala rýchlejšie než mne, chýrnu, no vekom čoraz menšiu podobnosť s mamičkou. V niektorých smeroch bol mojím zrkadlom, v iných zase opakom. Môj milovaný brat, môj úhlavný nepriateľ, ako to, že sme dospeli až sem?

Vyčerpalo ma to. Túžil som ísť domov. Akým zložitým pojmom sa stalo slovo domov! Ktovie, možno vždy bolo zložité. Ukázal som na záhrady, na mesto črtajúce sa medzi nimi, na národ, a povedal: Willy, toto mal byť náš domov. Mali sme tu žiť do konca života.

Odišiel si, Harold.

Hej, ale vieš prečo.“

Kniha Náhradník

Kniha Náhradník nás víta veľmi zaujímavým úvodom, keď sa Harry má stretnúť s princom Williamom a ich otcom a pozhovárať sa o Harryho odchode z kráľovskej rodiny. Pochmúrna atmosféra starej gotickej ruiny v záhrade vo Frogmore, sivá obloha, holé stromy, indigovo modré jazero a jeho ligot v jemnom opare dotvárajú pre čitateľa veľmi lákavú knižnú atmosféru. Harry nás v knihe víta naozaj pútavým a sympatickým rozprávačským štýlom. V knihe nám Harry opisuje svoj život, ktorý sa zo dňa na deň po smrti matky premenil z bezstarostného malého chlapca na osamelého chalana, ktorý bol na všetky svoje pochmúrne emócie sám a bolo ich tak veľa, že ich často nedokázal uniesť.

Mamičku spomína v knihe často a s jej smrťou sa nikdy nevyrovnal. Harry nám približuje aj čas svojich štúdií, keď často hneval alebo vyvádzal, opisuje nám, ako sa po škole nevie nájsť a rozhodnúť sa, ktorým smerom sa má vybrať. Následne nám detailnejšie opisuje, ako v 21 rokoch nastupuje do britskej armády a absolvuje dve bojové misie. Táto časť je pomerne rozsiahla a nie každého môže osloviť alebo nie každý môže pochopiť všetky súvislosti, ktoré súvisia s pôsobením v armáde. Harry sa nevyhýba ani priznaniu sa k svojej posttraumatickej stresovej poruche a panickým záchvatom. Vynechať sa nedal ani čas strávený na farme v Austrálii či chvíle v jeho milovanej Afrike. Napokon nám Harry v knihe odhaľuje svoj vzťah s Chelsy a napokon stretnutie a rozvíjanie vzťahu s Meghan. A to so všetkými krásnymi, no i naozaj ťaživými vonkajšími okamihmi, keď sa stali korisťou médií, čo vyústilo do úteku do inej krajiny.

Informácie o knihe Náhradník:

Autor: Princ Harry

Jazyk: slovenský

Väzba: tvrdá

Počet strán: 472

Formát: 145 x 227 mm

ISBN: 9788055188874

Rok vydania: 2023

Kúpite na: bux.sk, martinus.sk

