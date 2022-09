Zomrela kráľovná Alžbeta II.: zaujímavosti a fakty, čo všetko sa zmení

Britská kráľovná Alžbeta II. zomrela vo štvrtok popoludní vo svojom škótskom sídle Balmoral v kruhu rodiny. Kým verejnosť mohla mať pocit, že pre zhoršujúce zdravie možno očakávať v blízkej dobe aj ďalšie správy o nezlepšovaní jej stavu, predsa len správa o jej úmrtí znamená šok a tiež zásadný historický míľnik. Zhodou náhod v čase, keď zomrela a o jej smrti ešte verejnosť nevedela a vedeli o tom len tí najbližší, sa nad Buckinghamským palácom objavila dúha. Palác však okolo pol ôsmej hodiny večer informáciu odovzdal verejnosti. Spustil sa tak proces viacerých zmien. S mnohými sa počíta od nástupu Alžbety na trón, s inými od narodenia princa Charlesa.



foto: Kráľovná Alžbeta II. počas života

Historické zmeny, ktoré sa udejú po smrti kráľovnej

Hrady, zámky, úradné a vládne budovy spúšťajú vlajky na pol žrde. Rodina ruší všetky podujatia. Mnohé aj nekráľovské podujatia budú z úcty presunuté a oddiali sa mnoho zábavných činností.

Historicky najdlhšie panujúca panovníčka Veľkej Británie prekonala aj kráľovnú Viktóriu o sedem rokov. O vláde Alžbety II. sa bude s odstupom času hovoriť o druhých alžbetínskych čias.

Zámok Balmoral v Škótsku

Na trón nastupuje jej syn Charles, pre nás Karol III. . Vzhľadom na postupnosť mien na britskom tróne je sa mení aj jeho meno. Stal sa ním Charles III. Tak ako je zvykom pre iné krajiny, králi George VI., Elisabeth II. a Charles III. sú pre nás poslovenčení Juraj VI., Alžbeta II., Karol III. .

(Boh ochraňuj kráľa) A nie je to len hymna, kde sa text orientovaný na kráľovnú prihovára k nebesiam. Existuje množstvo modlitieb, kde je uvádzaná kráľovná a aj tie bude potrebné zmeniť.

Kráľovná je na množstve poštových známok. Jej hlava je súčasťou platidiel a ako je tradíciou, aj mnohých symbolov. Toto sa zmení, hoci je pravdepodobné, že z úsporných dôvodov sa napríklad známky či platidlá ponechajú platné súčasne s novými.

Mení sa množstvo vlajok. Tie obsahujú symboly EIIR (Elizabeth II. Regina) a objavujú sa na miliónoch vyobrazení. Sú súčasťou vládnych vstupných brán, priestorov, listín, hlavičkových papierov, polície, úradov a toto označenie je súčasťou viacerých ďalších log.

(Elizabeth II. Regina) a objavujú sa na miliónoch vyobrazení. Sú súčasťou vládnych vstupných brán, priestorov, listín, hlavičkových papierov, polície, úradov a toto označenie je súčasťou viacerých ďalších log. Britské poštové schránky obsahujú tiež EIIR, no nepredpokladá sa, že by ich chcel niekto meniť. Nejedna schránka dnes obsahuje ešte odkaz na Juraja VI. a historické kúsky sa jednoducho nemenia. Rastú na hodnote.

foto: Poštové schránky pre listové zásielky v Británii

Z Kamily, Karolovej manželky sa tak stáva Kamila kráľovná-manželka

z princa Williama je priamy následník trónu.

Aj ďalšie krajiny patriace pod korunu sa menia

Ako panovníčka ďalších krajín na Karibských ostrovoch a Commonwealthu sa objavuje na ďalších známkach a platidlách, na kanadskej 20 dolárovke, na novozélandských minciach a pod.

Kráľovná Alžbeta bola kráľovnou Veľkej Británie, Kanady, Nového Zélandu, čiže krajín, ktoré používali aj vlajky používané pri štátnych návštevách – návštevách kráľovnej. Tie sa budú meniť rovnako tak.

Niektoré karibské štáty majú priamo v ústavách zakotvené, že ich hlavou je Alžbeta II. Budú tak musieť meniť ústavu, k čomu však je potrebné tiež určitý postup, ktorý si môže vyžadovať referendum. Môže ísť o príležitosť pre politické zmeny, ktoré sú dnes nepredvídateľné. Príkladom je Jamajka.

Historický míľnik

Je nepochybné, že smrťou významnej panovníčky sa mení história viac ako len Britských ostrovov. Prežila najzásadnejšie obdobia, krízy, množstvo britských premiérov a čiastočne jej život zachytil seriál Koruna. Objavila sa v množstve filmov cez dvojníčky, v komédiách s Mr. Beanom, Leslie Nielsonom, no ako skutočná Alžbeta II. však len v upútavke s Jamesom Bondom pre letnú olympiádu v Londýne a pre krátky spot s pitím čaju s medvedíkom Paddingtonom. Pri veľkých zmenách, ktoré sa udejú a po ooficiálnej korunovácii Karola III. za kráľa, čo môže prebehnúť v priebehu pár mesiacov, je menej pravdepodobné, je zmena erbov. Erb Karola III. je erbom rodovým. Jediný, kto môže zasiahnuť do jeho podoby je samotný Karol III.

Pred kráľovskými palácmi, najmä Buckinghamským sa od oznámenia smrti schádzajú Briti, aj turisti. So slzami, kvetmi, odkazmi. Svetové pamiatky zhasínajú, alebo naopak osvetľujú iným svetlom. Napríklad Eiffelova veža sa ponorila do tmy. Úmrtie 96 ročnej panovníčky je hlavnou témou svetových médií, ale hlavne médií na Britských ostrovoch. Je nepochybné, že pohreb kráľovnej Alžbety bude mať enormný záujem verejnosti a ostrovy tak môžu očakávať nie len záujem médií a turistov, ale aj ľudí podporujúcich korunu, so záujmom o osobnosť kráľovnej a aspoň prítomnosť na ostrovoch bude pre nich dôležitá. Podobne na tom môže byť korunovácia, ktorá je príležitosťou na významnú historickú chvíľu v dejinách.