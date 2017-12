Recenzia: fotopasca Wachman Wosports L93, drobný a spoľahlivý špicel

Fotopasce sú unikátne zariadenia, ktoré pomáhajú ochranárom, poľovníkom, ale dokážu nám postrážiť aj opustené chaty, či záhrady pred susedmi. Fotopasca Wachman Wosports L93 je predstaviteľom fotopascí, ktoré majú menšie rozmery, nízku cenu a oplývajú spoľahlivosťou, ktorú od takéhoto zariadenia potrebujete. Spoľahlivo zaznamená suseda vo vašej záhrade, divú zver vo vašom poľovnom revíri a tým samozrejme prinesie pomerne hodnotné informácie o tom, čo sa deje vonku bez toho, aby ste na danom mieste museli byť osobne. WachmanWosports L93 zaujme v prvom rade cenou, ktorá sa v dvojcifernej sume napriek výbave zdá lacná. Je to však len dôsledok vývoja a súčasnej dostupnosti fotopascí.

Balenie fotopasce Wachman Wosports L93

Škatuľka balenia tejto fotopasce vám okrem hlavného tela zariadenia ponúkne aj polohovací držiak s možnosťou uchytenia presne v takom sklone, aký je pre vás ideálny. Iný sklon budete samozrejme používať pri zavesení fotopasce na strom a iný pri nastoknutí na kolík niekde pri zemi. Takto postavená fotopasca bude bližšie k drobným cicavcom a menším zvieratám, ktoré sa ocitnú v blízkosti zariadenia. Samozrejme, aj toto umiestnenie záleží od vašej potreby a cieľa, aký od fotopasce očakávate. Súčasťou balenia je aj popruh na upevnenie a niekoľko montážnych dielikov.

Kamera má pevné telo, plastové vyhotovenie s pevnými materiálmi. Určite prednosťou a dôležitou vlastnosťou je odolnosť voči počasiu. Kamera má slúžiť na záznam v divočine, preto jej nevadí búrka, krupobitie, sneženie, ani silný vietor. V takom prípade záleží len na podklade, na ktorý sa spoliehate pri uchytení, alebo záleží na samotné uchytenie.

Jednoduché ovládanie

Jeden z najčastejších nedostatkov fotopascí bolo nezrozumiteľné ovládanie, alebo slabá istota toho, že máte na karte zaznamenávané presne to, čo potrebujete. Nespornou výhodou modelu Wachman Wosports L93 je následne fakt, že všetko ovládanie je zrozumiteľné, jasné a dá sa naučiť v priebehu pár minút. Najmä základné nastavenia je jednoduché pochopiť aj vďaka malému displeju. Ten zobrazuje aj živý obraz a máte tak istotu, že je v závere presne to miesto, ktoré snímate. Dá sa upravovať možnosť výberu videa, alebo fotografií. Prepínač je ľahko dostupný a ovládateľný.

Technické informácie:

V prípade použitia FOTO režimu zariadenie vytvára fotografie s rozmermi 2592×1944

10 sekundové záznamy vytvára s rozlíšením 1280×720 vo formáte MJPEG, prehrávateľné na azda akomkoľvek multimediálnom zariadením, televízore, prehrávači, či mobile.

Fotopasca sa dá pripojiť cez USB s notebookom, či tabletom priamo v teréne

Priamo v teréne je možné prehrávať zaznamenané video

Každá vložená karta zobrazí odhadovaný počet záznamov vo videu a odhadovaný počet možných fotografií

To, čo je pre fotopascu a jej funkčnosť nevyhnutné, je energia, ktorú čerpá z 8 klasických AA batérií. Zaujímavosťou je, že fotopasca si poradí aj s prípadmi výpadkov niektorých batérií a stále je pripravená fungovať za každú cenu. Týka sa to aj prípadov, kedy vložíte len 6 batérií, pretože viac jednoducho nemáte. Fotopasca vás nenechá v štichu a preto si to zaslúži oceniť pomyselným plusom a bodíkom k dobru. Napájanie batériami je pritom riešené formou vlastného zásobníka na batérie, ktorý sa po naplnení batériami vkladá do tela prístroja. Nie priamo do prístroja. Zásobník je praktické riešenie, keďže nie je nutné vypínať z polohy celú kameru. Na batériách je dobré, že každá lepšia je schopná dnes vydržať aj mrazy. Lítiové sú však určite vhodnejšie, ak chcete mať záruku, že zariadenie prežije s dobrým napájaním aj tuhšie noci.

Pre nočné nahrávanie je ideálne mať plnú zásobu batérií. Nezaškodí ich priebežne kontrolovať. V noci totiž kamera funguje s funkciou nočného infra-prísvitu. Slabá batéria napríklad video vôbec nemusí prisvietiť a tak sa vám nahrá len tmavý obraz so zvukom a časom. Oceníte to hlavne v prípadoch zlodejov a ich rozhovorov, prípadne pri zvukových prejavov zvierat. No takých prípadov je menej. Takže s batériami vyrazte s dostatočnou zásobou, nech sa neukracujete z úlovkov. Kamera však nie je žiaden žrút energie. Batérie sú tu spomínané zámerne opakovane len preto, že pre napájanie sú dôležité, aj keď samotná kamera sa správa pomerne úsporne a je tak na spotrebu batérií menej náročná.

60° zorné pole zvládne záznam oblasti pred kamerou a senzor pohybu, ktorý aktivuje nahrávanie je udávaný na 20 metrov. Do je dostatočná vzdialenosť, umožňujúca rozoznávať aj na samotnom zázname zachytenú zver, prípadne konkrétnu postavu, ktorá sa objavila v „chránenej“ zóne.

Nahrávanie

Kamera nahráva fotografie a videá na SD kartu, čo je bežne dostupný formát do fotoaparátov. Karty podporuje azda všetky kapacitné, bežne dostupné, až do 32 GB. Záleží potom už len od nastavení, či sa vám vďaka rušnejšej premávke pred kamerou rýchlejšie zaplní snímkami alebo videami, prípadne si nastavíte záznamy tak, aby sa s miestom šetrili a mali ste aspoň predstavu o rušnosti miesta pred kamerou. Pre prípady, kedy neprichádzate na odľahlé miesto po celú kameru, ale len po záznam je fajn zobraziť si notebook a kartu vyprázdniť doň, prípadne prichádzať s kartou na výmenu.

Ovládanie je orientované na užívateľa, ktorý nemusí byť odborník na IT. Vo väčšine prípadov tomu tak naozaj nemusí byť, takže čím jednoduchšie nastavenia a ovládanie s dobrými výsledkami, tým nakoniec aj náročný používateľ uzná, že takáto kamera celkom postačí. V nastaveniach sú len dva parametre, z ktorých sa dá vyberať a samozrejme prepínať na ďalšie voľby. Tlačidlá sú však veľmi malé, takže s hrubými rukavicami nenastavíte v podstate nič. Chce to prsty, ideálne nie veľmi hrubé.

Čas a dátum má zmysel. Kamera sa orientuje podľa času, jej svetelnosť sa orientuje podľa podmienok vonku, no stále má časový údaj svoj zmysel. Koniec koncov, je to hlavne údaj pre vás, pretože záznam o čase je kamere na nič. Vám je hlavne na porovnávanie hodín, či záznam, ak naozaj kameru používate na kontrolu záhrady, či ovocného sadu. Časový údaj na zázname je dôvodom, prečo čas nastavovať správne.

Odmlka v nahrávaní má svoje opodstatnenie. Pokiaľ sa pred fotopascou odohráva bitka dvoch jeleňov, párenie medveďov, alebo s plnou vážnosťou akýkoľvek prírodný jav v pohybe, kamera by mohla záznamom zaplniť kartu. Nastaviteľná je však pauza medzi záznamami, ktorá je štandardne dlhá 5 sekúnd a dá sa predĺžiť na 30 sekúnd. Je to najmä pre prípady, kedy máte menšiu kartu a chcete mať len prehľad o populácií zvierat, pričom nehrá dôležitosť záznam podrobného správania a dôvodu ich zdržania.

Kamera nahráva 10 sekundové sekvencie. Nejde nastaviť na dlhšie. Pre čo najviac záznamov to má zmysel. A ako dôkazový materiál o výskyte niektorých druhov to celkom postačí. Následne potom má logiku premýšľať nad rozostupom videonahrávok. Či nastaviť 5 sekúnd pauzu, počas ktorých môže zviera uniknúť a nebude sa tak zbytočne nahrávať ďalší záznam, alebo nastaviť ešte viac.

Fotopasca dokáže aktivovať detektor pohybu a nahrávanie aj pri malých zvieratách a vtákoch. Zachytiť tak viete aj vtáctvo nalákané na zob a hlodavce na zemi. Kamera sa príliš nepletie rozlietaným lístím v pozadí, alebo pohybujúcimi sa konármi, ak nie sú príliš zreteľné a blízke. Citlivosť snímača sa nastaviť nedá, no nenahráva každý padnutý list, čo je jej výhodou.

Umiestnenie a uchytenie fotopasce

Umiestnenie tejto fotopasce nie je komplikované. V podstate všetko potrebné máte už v balení ako súčasť balíčka, alebo čokoľvek iné si jednoducho vyrobíte priamo v teréne. Uchytenie pomocou popruhu je akýsi štandard, bez ktorého vlastne ani žiadnu dobrú fotopascu nekúpite. Slúžia na obopnutie kmeňa stropu, stĺpu, alebo konára. Pre požadovaný uhol pri rýchlom nasadzovaní použijete kúsok dreva, či konáru na podloženie. Kamera / fotopasca to dovolí.

Alebo použijete priskrutkovateľný držiak, ktorý je aj ľahšie polohovateľný. Opevniť sa kamera dá aj na kôl pri zemi, prípadne na miesto nižšie. Slúži na pripevnenie napríklad o fasádu na horskej chate, či inej budove. Umožňuje pritom nakloniť fotopascu do rôznych uhlov a v tomto uhle kamera naozaj drží. Pri nastavovaní uhlu je možné využívať živý náhľad, takže máte záruku toho, čo bude na výslednom zázname.

Vždy je pre každého lesníka, ktorý zver kontroluje pomocou fotopasce, ale aj pre akéhokoľvek dobrodruha, či aj žurnalistu otázkou, ako veľmi zariadenie púta pozornosť zlodejov. Samozrejme, záruka nikdy neexistuje, že sa nenájde niekto ochotný kameru odopnúť a odniesť si domov. Z bežného hubára je zlodej pomerne rýchlo už len tým, že „niečo našiel“. Je to už len vec dôvery a lokality.

Miesta v mestskom lesoparku pochopiteľne budú viac rizikové, aktivátorom tak budú ľudia, aj venčiaci psi. Skôr majú svoje využitie na odľahlejších miestach a v hustých lesov. Práve lesy sú miestom, kde to prekypuje životom. Ten však uniká pred človekom a odhalí sa len, keď sa necíti ohrozený. Preto sú fotopasce ideálne na pozorovanie života, ktorý by bol inak skrytý. Fotopasce a rovnako tak aj model Wachman Wosports L93 majú farebné odtiene, na ktoré vás ľudské oko len tak neupozorní. Splývajú s bežnými farebnými odtieňmi. Wachman zvolil odtiene maskáčov, zelenej a hnedej.

Kamera postavená na kolíku v zemi pri frekventovanom priechode lesnej zveri je výborná stratégia. Farebná škála tejto kamery sa ale lepšie maskuje na mierne chaotickom mieste. Chaotickom v zmysel viacerých konárov a lístia, prípadne pri spadnutom kmeni. Lesnej zveri však kamera neprekáža. Orientuje sa podľa pachov a už za pár hodín kamera nemá výrazné známky ľudskej prítomnosti.

Správna poloha pre fotopascu

Kamera si poradí s akýmkoľvek svetlom. Prísvit z batérie samozrejme vyrieši tmu. Prílišné šero má dopad na kvalitu snímkov, no ťažko môžeme čakať kvalitu ako za krásneho dňa, keď ani ľudské oko si nemusí v takom niečom jasne poradiť. Hmlisté počasie nie je vhodné na kvalitné záznamy. Kamera zachytí návštevníkov krmelca, či lesného chodníka, ale nebudú to snímky, ktoré budete ukazovať s takým nadšením. Vždy je však dobré premýšľať aj nad polohou slnka, pre prípad, že by hrozilo priame osvetlenie do objektívu.

Kamera sa zapína pri nasnímaní pohybu po jedinej sekunde. Napriek tomu pri rýchlo pohybujúcej sa srnčej zveri môžete pri nevhodnej polohe zaznamenať len chvostík a zadnú končatinu. Ideálne sú polohy smerujúce k chodníkom, ku krmelcom a miestam stretávok zveri. Nezaškodí zver prilákať na konkrétne miesto a tam sa pripraviť s fotopascou.

Celkové hodnotenie fotopasce Wachman Wosports L93

Fotopasca Wachman Wosports L93 je cenovo dostupná a kvalitná fotopasca na trhu, s ktorou môžete pokojne začať, ak nemáte doterajšie skúsenosti s ich používaním. Pre začiatok skúseností je dobrá najmä svojim displejom, s ktorým je ovládanie jasnejšie a môžete si na ňom pozrieť vyhotovený záznam. Nekolabuje pri slabšom napájaní a ľahko si vyberiete, či chcete video, alebo snímky. Nevyberiete si dĺžku záznamu, no po častom používaní používateľ pochopí, že nastavenie na 10 sekúnd má naozaj svoj zmysel. Má výbornú citlivosť a vlastnosti, ktoré dokážu konkurovať aj drahším prístrojom.

Model Wachman Wosports L93 v predaji počas decembra 2017 za 73 EUR