Chvostová píla: praktická novinka medzi elektrickým náradím - ZN.SK

Hovorí sa, že za posledných 100 rokov človek vymyslel toľko vynálezov, že už nemá čo vymyslieť. Stále však prichádzajú novinky, dokonca aj v stavebníctve a náradí, tak ako chvostová píla. Na trhu je zopár posledných rokov a na Slovensku je objavovaná až práve v tých posledných troch. Pri počutí názvu „chvostová“ si pod pojmom chvost na Slovensku naozaj predstavujeme všeličo. Pílová lišta však z píly trčí na spôsob chvostíka a tak zrejme získala píla svoj názov.



foto: reciprocatingsawcenter.com

S chvostovkou väčšina Slovákov bežne nepracuje a zrejme ňou nebude pracovať ani potom. Nejde o tak bežné náradie, ako vŕtačka, alebo bežná ručná píla. Najmä preto, že pre svoj výkon a využitie si ju nebude kupovať bežný domáci majster zo sídliska, ale skôr staviteľ domov, murár, profesionál, prípadne veľký nadšenec pre prácu s drevom. Vymysleli ju práve preto, aby pri rezaní dreva ušetrila ruku, čas a v konečnom dôsledku aj viacerými spôsobmi peniaze. Z hľadiska tradičnej murárskej výbavy, či výbavy staviteľov drevodomov, je to stále novinka.

Chvostová píla a jej fiziológia

Výrobcov chvostových píl je na trhu viacero. V našom prípade máme ako univerzálny všestranný príklad pílu Extol Industrial 1600 W (8793600), ktorej cena sa pohybuje okolo 100 EUR, určená je pre akéhokoľvek majstra, primárne však pre svoju výdrž pre profesionálne využitie. Na poťažkanie ide niekoľko kilogramový nástroj, ktorý sa pri prvom držaní zástupcu tohto druhu nástroja zdá byť nemotorný a nepresný. V prednej časti pri píle sa však nachádza násadka, ktorou sa opierate o drevo a s rozbehnutou pílou tak viete vytvárať presné zárezy do dreva, ba dokonca aj vrezávanie otvorov do plochých dosák a OSB dosiek.

Každá chvostová píla má pevnú konštrukciu, rúčku s ovládacími prvkami a dôležitými prepínačmi rýchlosti a predkmitu. Správna chvostová píla musí byť vybavená možnosťou úpravy predkmitu, čo je využiteľné pri rezaní rôznych materiálov, čiže dreva, kovu, plastov, či dokonca keramiky a tehál. Proti dreve sa pritom počíta aj s možnosťou, že s pílou vyrážate do záhrady na rezanie stromov priamo v teréne. Keďže ide o elektrické náradie, žiada si len prívod elektrickej energie. Píla od Extol má 2 metre dlhý kábel s veľmi mäkkého gumeného materiálu, čím kábel nelieta v celej „stvrdnutej“ dĺžke pri manipulácií s pílou.

Každý poriadny výrobca vám spolu s pílou pribalí aj nejaké rezné listy, píly nasaditeľné do hlavy. Jednoducho preto, že to niektorí zákazníci čakajú, alebo si chcú byť istí, ako majú vyzerať všetky ostatné píly, ktoré si do píly kúpia. Zväčša to bude typ „BOSCH“ koncoviek, ktorý je najrozšírenejší a tiež najstabilnejší. Inštalovať píly do upevňovacích hláv tak zaberie asi dve sekundy. Žiadne šrobovanie uvoľňovanie skrutiek, alebo uťahovanie matíc. Hlava sa dá pootočiť a jazýček rezného listu zaklapne na správne miesto. Pri takomto riešení nasadenia, alebo výmeny píliek na chvostovej píle sa dá hovoriť i praktickom riešení. Šetrí čas strávený pri práci, aj nervy.

foto: bobvila.com

Nemá diely a príležitosť na upchávanie nebezpečných miest rezivom, alebo pilinami. Aj keď hlava môže vyvolávať dojem, že nie je celkom stabilná, v skutočnosti je dosť pevná, pôsobí tuho a rezný list nedovolí posúvať do strán. Rezanie je priame, presné a dojem nepresnosti a rozmlátenej hlavy môže vyvolávať len ak pri kmitaní rezného listu.

Predkmit má svoju logiku

Predkmit a rýchlosť rezania sú dve vlastnosti, ktoré sa dajú upravovať rôznymi spôsobmi. Predkmit je vlastnosť rezania s miernou elipsou, v konečnom dôsledku tvoriaci kmitanie píly, čo je využiteľné pri rýchlom rezaní dreva s vyššou rýchlosťou. Kovy sa režú bez predkmitu, rovnako ako keramika, čo by mohlo viesť k poškodeniu materiálu, alebo píly. Kým predkmit sa dá meniť pred spustením píly, rýchlosť môžete regulovať kedykoľvek počas práce. Dá sa to pomerne ľahko. Chvostové píly regulátor rýchlosti majú bežne dostupný v takej vzdialenosti, aby sa dala meniť aj bez vypínanie rozbehnutej píly. Nakoniec sú to predsa len skúsenosti ľudí, ktoré vám napovedia, aké materiály sa vám režú lepšie s ktorým nastavením.

Priestor využitia

Chvostová píla by možno nemala taký úspech, keby sa jej nepodarilo zvládnuť za pár sekúnd to, čo inak trvalo oveľa dlhšie. Uplatnenie má už nejaký čas v USA, kde sú drevodomy a z nášho pohľadu domy „z papiera“ bežné. Aj keď posledné vyčíňanie hurikánov prinútilo úrady premýšľať nad motiváciou ľudí riešiť lepšie stavebné materiály, stále to bude drevo a priestor na uplatnenie chvostových píl. Tie počuť na stavbách za oceánom pomerne často. Poradia si s rezaním drevených hranolov, dosiek, či akéhokoľvek dreveného materiálu.

Dĺžka rezacích pílok môže byť rôzna a tak ich využijete aj pri veľkých hranoloch bez potreby nosiť iné druhy píl. Nakoniec, je to predsa len vec vkusu a potreby, akú pílu si vyberiete. Na Slovensku sa uplatňujú skôr v profesionálnej sfére.

foto: bunnings.com.au

Na stavbách pri rezaní tehál z mäkkého, ale aj tvrdého páleného materiálu, sa využíva všeličo. Najčastejšie klasické ručné rezanie pomocou ručných píl. Pri vhodnom rezacom liste (nasadenej pílke) zvláda chvostová píla aj takéto zázraky, ktoré dokážu nadchnúť na Youtube.

Video:

Chvostová píla si dokáže poradiť aj s extrémnymi materiálmi ako sú tvrdé tehly s oceľou. Záleží len na vhodnom rezacom plátku – rezacom liste vloženom v hlave.

Extra tvrdé betónové tvárnice

Mimo stavbu a záhradu si poradí s rezaním železa, ocele, rôznych tvrdých materiálov, prípadne hliníkových materiálov. Istejšia je pri pomalšej rýchlosti, presnejšia pri správnom používaní prednej násadky s ktorou sa o materiál opierate. V základe chvostovú pílu vymysleli, aby šetrila ruku a pohyb dopredu a dozadu, dopredu a dozadu…. stratí sa tak tradičný zvuk, ktorý k rezaniu patrí, nahradí ho elektrický motor, no rezanie netrvá minúty, ale sekundy. Tým sa dá hovoriť o časovej úspore, aj úspore sily, či peňazí. Zvládne sa tak viac práce.

Za samostatnú časť využitia možno považovať demolácie a prerábky. Pri prestavbe interiéru sa dá využiť tvar lišty, ktorým je možné prerezávať tehly, alebo aspoň maltu medzi tehlami. Pri sadrokartónových stenách je rezanie ešte jednoduchšie a rýchlejšie.

Zopár tipov na využitie:

Vyrezávanie otvoroch do širokých dosiek vrezávaním pílky s kolmo opretou násadkou.

Rezanie porfixov, prípadne tvarovanie hrubých porfixov

Vyrezávanie oblých tvarov z dreva pomocou tenších druhov píliek (úzke lišty), čím môže plniť funkciu priamočiarej píly – ideálne pri veľkých a hrubých drevených materiáloch.

Tip na manipuláciu:

Chvostová píla sa dvíha nie len za zadnú rúčku, ale je ju nutné dvíhať oboma rukami. Je to preto, že pri dvíhaní za rúčku na jednom konci sa neraz môže pílka na opačnom konci oprieť o materiál, stôl, alebo len o iné náradie, ktoré môžu zuby pílky poškodiť.

Pri rezaní majte rezaný materiál pevne uchytený. Zverák, alebo pevné držanie. Chvostová píla v sebe skrýva silu niekoľkých ľudských rúk, pripravenú okamžite konať. Rezať neuchytený materiál znamená pustiť na neho reznú silu vo veľkej rýchlosti, materiál nadskočí a píla ho môže poškodiť, alebo vás zraniť.

