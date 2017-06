Kanadské Toronto má úžasnú atrakciu: EdgeWalk na vrchole CN Tower

EdgeWalk sa dá preložiť pokojne doslovne. Na prvý pohľad by ste niečomu takému neverili a možno by ste zapochybovali o výnimočnosti takejto adrenalínovej zábavky, no niečo iné je priamo stáť na vrchole vysokého vežiaku a kráčať po plošine bez zábradlia. Veža CN Tower je rozhľadňou a reštauráciou vysokou 356m. Je jedným zo symbolov Toronta a atrakcia EdgeWalk je ťahúnom pre tých, čo túžia po strachu a napätí.

EdgeWalk ako adrenalínová zábava

Kovová konštrukcia tvorí koľajnicu, ktorá udržiava spojenie s návštevníkmi pomocou dvoch špeciálnych lán. Každý návštevník tak nie je držaný len jedným, ale hneď dvoma poistkami, pre prípad nečakaných zlyhaní. Takto zaistená skupinka návštevníkov sa môže vydať na cestu okolo mrakodrapu vo výške okolo 356 metrov. Sprievodca návštevníkom umožní aj zvláštny pocit. Ak už vyrazia sem hore, môžu byť požiadaní, aby sa postavili na okraj rímsy a ponechali sa v zaistení lanom. Ruky od seba a do vzduchu. Tento pocit v človeku vyvolá neuveriteľné pocity napätia a strachu. Pod vami sa v tej chvíli ocitne Toronto, bez zábradlia, siete, bez čohokoľvek, čo by vás zachytilo ak by z nejakých dôvodov z ničoho nič zmizli obidve laná, ktorá vás držia. Prechádzka po obvode reštaurácie trvá 20 minút, hoci predtým je dlhšia inštruktáž. Pre zážitky sa ale trpí, najmä ak je potrebné počuť, čo sa smie a čo nie.

Svadba na okraji

Kto túži po naozaj netradičnej svadbe, môže si ju za 6 000 dolárov objednať tu. Cena je za 8 hostí, ktorí budú priamo pri obrade. Napriek vysokej cene je o túto službu záujem a ľudia si chcú užiť neobyčajnú svadbu. Pokiaľ by aj počasie prekazilo návštevu EdgeWalk, získate náhradný termín a svadba sa odohrá vo vnútri. Ale koľko Slovákov sa bude ženiť, či vydávať v Kanade?

Vstup stojí viac ako 200 dolárov a otvorené je denne od 09:00 do 20:00. Súčasťou vstupenky je pamätné video, tlačené fotografie a certifikát absolvovania návštevy CN Tower.