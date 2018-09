Potápačka pri potápaní znehybnila žraloka tigrieho. Toto sami neskúšajte

Inštruktorka potápania Leigh Cobbová pod morskou hladinou v Tigrej zátoke na Bahamách predviedla znehybnenie žraloka pomocou triku, dotyku na miesto, kam by sa bežne človek nechcel ani len pozrieť. Šlo o pohyb a dotyk miesta nad žraločou papuľou, ktorý už v minulosti vyskúšala a docielila rovnaký efekt. Pri správnom dotyku totiž nastáva jav známy aj ako tonická imobilita. Niekoľko metrov dlhú žraločiu samicu Emmu už pozná a tak neočakávala, že by na ňu mohla zaútočiť. Správne načasovaný dotyk samicu znehybnil a na niekoľko sekúnd celkom paralyzoval.

Práve preto si s ňou mohla dovoliť na krátko robiť čo chcela. Napríklad ju otočiť a odhaliť ku kamere jej svetlý spodok tela.

Vedeli ste? Žralok je starší ako dinosaury a to nie je všetko

Žralok patrí medzi drsnokožce, čo nie je ani ryba (tuniak, makrela) a ani cicavec (delfín, veľryba). Jeho zaujímavosťou je, že má nesmierne chrupavkovité pevné telo, hoci v ňom nemá vápnité tvrdé kosti. To najtvrdšie na jeho tele sú ostré zuby. Faktom tiež je, že žralok nemôže spať a tak sa dostáva v noci len do akéhosi menšieho spánku, hoci zostáva neustále v pohybe. Jediný žralok, ktorého nájdete stáť na mieste, bude len mŕtvy žralok. Žralok bez pohybu sa totiž veľmi rýchlo dusí. Nepochybne aj preto pri ňom jav známy ako tonická imobilita, ktorému by prislúchal istotne aj lepší slovenský názov, netrvá príliš dlho.

Tonická imobilita

V prípade žralokov nejde o stav podobný hypnóze, ale o jav známy pri niektorých druhov plazov, hmyzu a menších zvierat. Takzvaná tonická imobilita je stav paralýzy, ktorý znehybní zviera a môže tak pôsobiť dojmom, že je mŕtve. Využívajú ho práve na prekvapenie, alebo odlákanie predátorov, prípadne ich zneistenie a získanie nepozornosti, kedy môže zviera ľahšie uniknúť, ak predátor nie je v strehu. Zaujímavosťou pri žralokoch však je, že sú to zväčša oni, koho nazývame predátorov. Všetky dravé druhy žralokov pritom nemajú v mori prakticky prirodzeného nepriateľa, pred ktorého zubami by sa mali skrývať.

Poznámka: viacero médií nesprávne uvádzajú potápača ako muža alebo mu dokonca dávajú meno Christian Torres. Christian Torres je však autorom videa. Vlastníkom práv je Caters.tv