Salamandra škvrnitá má 26x viac DNA ako človek a ďalšie zaujímavosti

Salamandra škvrnitá je neobyčajný živočíšny druh. U nás je zákonom chránená ako ohrozený druh, kým v Českej republike je kriticky ohrozeným druhom. Stredne veľký druh obojživelného plazu z čeľade salamadridae je z tohto druhu najrozšírenejším. Iné sú ešte vzácnejšie a na Slovensku sa takmer vôbec nevyskytujú.

Vzhľad salamandry

Salamandru si nemožno pomýliť s iným druhom. Jej až magické čierne sfarbenie s výraznými žltými škvrnami majú funkciu odrádzania. Jeho pokožka obsahuje jedové žľazy s látkou salamandrín, ktorý nie je pre človeka škodný. Avšak aj to len za predpokladu, že by k styku s jedom došlo na pokožke dlane, kde je koža tvrdšia. Pri styku s ľudskými sliznicami, alebo otvorenou ranou však môžete očakávať problémy. So sliznicami očí dokonca vážny zápal.

Životný priestor a potrava

Ak v prírode nájdete listnatý les, zmiešaný les a lokalitu blízko vody, kde sa drží vysoká vlhkosť, nachádzate tu pukliny v skalách a dostatok hmyzu, pravdepodobne sa tu bude vyskytovať aj salamandra. Takýchto chránených lokalít, ktoré nie sú pod ťažkým vplyvom ľudskej činnosti je však aj na Slovensku málo. Jeho domovinou sú aj trávnaté plochy v blízkosti riek a potokov.

Živí sa hmyzom, dážďovkami, kobylkami a ďalšími bezstavovcami. V prírode predstavuje druh, ktorý je prínosný a neškodí. Keďže ide o nočného živočícha, je skôr vzácne salamandru nájsť počas dňa v aktívnom pohybe. Na jeseň sa skrýva pod zem pred zimou. Nie je vôbec neobvyklý prípad, kedy sa salamandra ukryje do jaskyne a prežíva aj bez denného svetla.

Zaujímavosti o salamandre škvrnitej

Salamandra je zaujímavejšia, než sa zdá. Najmä na Slovensku sa so salamandrou spájajú významné slávnosti v Banskej Štiavnici, kde však nejde ani tak o zviera samotné, ako podobnosť. Baníci s lampášmi, ktorí prechádzali počas noci ulicami banského mesta totiž vytvárali efekt pohybujúcej sa salamandry. Od tohto sa odvíja aj pomenovanie salamandrove dni, čo sú oslavy a sprievod baníkov, spojené so symbolikou obojživelníka, no hlavne sú spojené s kultúrou v rôznych jej podobách.

Dožije sa od 20 do 40 rokov, čo je neuveriteľný vek vzhľadom na veľkosť

Je to neuveriteľné, ale salamandra dokáže privádzať mladé dvoma rôznymi spôsobmi. V strednej Európe prevažuje spôsob, kedy samica nakladie niekoľko desiatok vajíčok. V menej vhodných podmienkach pri nedostatku živín pravdepodobne takto ovplyvnené telo ako aj snaha vychovať čo najodolnejšie mláďatá, Matka Príroda umožnila salamandrám privádzať aj priamo živé mláďatá bez vajec. Narodené larvy sa pohybujú vo vode, kde sa živia drobnými živočíchmi, hmyzom, larvami iných živočíchov, ba dokonca sa môžu požierať navzájom.

Príbuzným je axolotl, tiež známy aj ako ambystoma mexicanum, a to aj napriek tomu, že žije v Mexiku, prípadne v zajatí. Blízkym napriek tomu, že nie sú z rovnakej čeľade a vývojovo sa oddelili a osamostatnili ešte v dobe superkontinentu Pangea.

Salamandra má 26x početnejšie DNA než človek. Možno aj tu tkvie tajomstvo jej odolnosti a dlhovekosti.