20. ročník MFF Bratislava 2018: zoznam ocenených aj názory poroty

V nedeľu 2. decembra 2018 sa v kine Lumiére v Bratislave rozdali ocenenia víťazným filmom 20. MFF Bratislava, ktorý dnes 3. decembra ešte vrcholí v kine Záhoran v Malackách. O najkvalitnejšom filme mohli opäť rozhodovať aj festivaloví návštevníci, ich hlasy ešte spočítavame. Víťaza Ceny divákov oznámime v rámci najbližšej tlačovej správe. Veríme, že ste si v našom programe našli podnetné filmy a vo festivalových kinách ste strávili príjemné chvíle.

Ocenenia 20. ročníka MFF Bratislava 2018

SÚŤAŽ HRANÝCH FILMOV

POROTA SÚŤAŽE HRANÝCH FILMOV

Marián Mitaš, Slovensko

Markéta Pášmová, Česká republika

Gena Teodosievska, Macedónsko

Cena za najlepší hraný film

Slepá škvrna / Blindesone / Blind Spot

(r. Tuva Novotny, Nórsko, 2018)

Za výnimočný, no zároveň aj znepokojujúci príbeh, ktorý je po hereckej stránke úplne presný. Začína naivne, je natočený na jeden záber a divák so zatajeným dychom čaká, čo sa stane ďalej. Končí sa znepokojujúcou atmosférou a neistotou. Pre nedostatok emócii tu nie je priestor, avšak tvorcovia filmu nám odopierajú právo na vysvetlenie. Tínedžeri a ich tajný život, ktorý je neskutočne vzdialený do toho nášho, naozaj si máme všimnúť iba to? Toto súčasné vyjadrenie filmovej estetiky vzbudzuje v divákoch základné pocity, pri čom kamera a protagonista sú akoby jedno a tento pocit pretrváva.

Cena pre najlepšieho režiséra

Meryem Benm´Barek za film Sofia

(Francúzsko, Katar, 2018)

Režisérka vytvára jasne definované postavy, ktoré zažívajú situácie, podobné gréckej tragédii. Prostredníctvom nich vykresľuje celkové spoločenské a politické spoločenské dianie. Všetci sú spokojní, okrem toho, ktorý sa zaoberá spravodlivosťou, tým pádom je von z hry. Takýto je aj príbeh marockého filmu, kde každý kalkuje s vlastnou vierou aj s vierou iných, v mene väčšieho dobra, v mene toho, aby získali lepší prehľad o tom, čo sa deje. Sophia je zdanlivo stratená a osamelá. Presne si vyráta, čo má robiť, aby získala dôveru tých, na ktorých sa spolieha. Občas je film vtipný, inokedy smutný. Táto dráma o človeku, kde význam ženského a mužského princípu otvára viaceré témy, ale tiež uzatvára isté dilemy.

Cena za najlepší ženský herecký výkon

Christine Sønderris vo filme

Frézovacia hlava / Cutterhead

(r. Rasmus Kloster Bro, Dánsko, 2017)

Život v Dánsku plynie s neuveriteľnou ľahkosťou. Ak nastane problém, vyrieši sa. V tomto duchu je vytvorená hlavná postava vo filme Cutterhead. Nebojácne sa vydáva do dánskeho podzemia, kde je svedkom razenia nového tunela. Požiar v tuneli ku nej privádza dvoch imigrantov z Chorvátska a Eritrei, ktorí celkom otrasú jej svetom, doslovne aj symboliky. Pokiaľ ide o herecký výkon, môžeme hovoriť o skvele vystavanej postave, ktorá aj v tých najťažších chvíľach ukazuje svoju dôstojnosť a trpezlivosť a nepochybuje o tom, že zvíťazí. Výborná postava a dokonalá herečka, o ktorej ešte budeme počuť

Cena za najlepší mužský herecký výkon

Aset Imangalie v vo filme Šlamúnova hora / Suleiman gora / Suleiman Mountain

(r. Elizaveta Stishova, Rusko, Kirgizsko, 2017)

Za postavu, ktorá na začiatku filmu nie je hlavou postavou, ale skôr negatívnou, sa postupne stáva protagonistom s nenápadným dôvtipom. S neuveriteľnou ľahkosťou mení svoje správanie voči dvom partnerom, synovi a vlastne aj ostatným. Je klamár a zlodej, prešibaný dobrodruh, zvyknutý dosiahnuť svoje pomocou vlastných trikov, čo sa však zmení v záverečnej scéne. Postava, ktorú by si každý skvelý herec rád zahral.

Špeciálne ocenenie

José

(r. Li Cheng, Guatemala, 2018)

Za minimalistický prístup k odlišnej, stále neprijateľnej forme lásky medzi rovnakými pohlaviami, odvážne hľadanie spriaznenej duše, cesta ku normálnemu každodenného životu homosexuálneho páru v malom meste v znevýhodnenej a silne katolíckej Guatemale. Vďaka tomu to všetkému je film nezvyčajný a odvážny.

POROTA FIPRESCI

Bettina Hirsch, Nemecko

Viera Langerová, Slovensko

Michele Sancisi, Taliansko

Cena poroty FIPRESCI

Krištáľová labuť / Khrustal / Crystal Swan

(r. Darya Zhuk, Bielorusko, Nemecko, USA, Rusko, 2018

Vďaka živej kinematografii a energetickým rytmom hudby 90.rokov, ktoré sú v kontraste s pochmúrnym prostredím temnej postkomunistickej éry, porota vybrala bieloruský film Krištáľová labuť. V tomto celovečernom debutovom filme mladej režisérky Darye Zhukovej, sa odráža talent a sľubné profesionálne schopnosti. Krištáľová labuť je fascinujúcou štúdiou postkomunistickej mladosti.

ŠTUDENTSKÁ POROTA

Jakub Kňažko, Gabriela Tuchyňová, Dominika Jarečná zo Slovenska

Cena Študentskej poroty

Rozkvitnuté údolie / Virágvölgy / Blossom Valley

(r. László Csuja, Maďarsko, 2018)

Na 20. ročníku IFFB sme za študentskú porotu rozhodli udeliť cenu filmu Rozkvitnuté údolie.

Film nás zaujal nenúteným spracovaním témy rodičovstva protagonistami, ktorí sú na prvý pohľad neschopní vytvoriť väzby vhodné pre výchovu dieťaťa . Vytvoril tak kontrast so súčastným stavom rodiny a položil otázku, či nie je čas na zmenu. Oceňujeme kasting hercov, vizuálne stvárnenie a využitie láskavého humoru.