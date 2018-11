Na most zakázali vstup peších, skupinka ľudí sa obliekla za autobus

V ruskom meste Vladivostok v roku 2012 postavili most s názvom “Zlatý”. Vyriešil čiastočne zápchy a skrátil vzdialenosť medzi dvoma časťami mesta. Keď ho však v roku 2015 uzavreli pre chodcov a pustili na neho len vozidlá, nastal problém. Viacero chodcov to risklo s pokutou od polície, alebo si muselo trasu obchádzať.

Žltý autobus ako „oblek“

Pred viac ako týždňom sa na moste objavili recesisti. Odvážna skupinka ľudí, ktorí sa postavili do malého žltého autobusu vytvoreného z lepenky. Vytvorili tak “oblek” ako vozidlo, v ktorom by svojim spôsobom existovala šanca naplnenia podmienky vozidla na moste. Žltý autobus síce vozidlom bol, no nie motorovým vyčnievajúce nohy ľudí, ktorí karosériu z dreva či papiera držali, upútali políciu a tí “vozidlo” zastavili. Nezvyčajný úkaz, ktorým sa pokúšali miestni obísť nariadenie, sa podarilo zaznamenať na kameru náhodnej vodičke.