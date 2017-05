Lady Gaga – život speváčky, tvorba, fakty aj zaujímavosti - ZN.SK

Lady Gaga je jednou z najúspešnejších umelkýň súčasnosti. Úspešné sklady, skúsenosti v šoubiznise a nakoniec veľmi dobré známosti napriek nespornému talentu, jej vydláždili cestu na horné priečku hitparád. Viete, ako sa v skutočnosti volá a čo všetko má za sebou, či pred sebou?

zdroj: Facebook.com

Biografia a tvorba Lady Gaga

Lady Gaga vlastným menom Stefani Joanne Angelina Germanotta sa narodila 28. marca 1986 na Manhattane v New Yorku. Celému svetu je nielen známa ako speváčka, textárka ale aj herečka. Na strednej škole hrávala v rozličných divadelných hrách. Študovala na Tisch School of the Arts a neskôr na New York University, ale odtiaľ odišla, pretože sa chcela naplno venovať hudbe. Po tom, čo odišla z rockovej kapely z Lower East Side, odstúpila od zmluvy s vydavateľstvom Def Jam Recordings a začala spolupracovať s vydavateľstvom Sony/ATV Music Publishing. Práve v tejto nahrávacej spoločnosti si ju všimol spevák Akon a pomohol jej s podpisom zmluvy pre Interscope Records a taktiež s jeho vlastným vydavateľstvom Kon Live Distribution.

V roku 2008 vydala svoj prvý štúdiový album TheFame, z neho vyšli dva single Just Dancea Poker Face, ktoré sa ihneď stali veľmi populárne a boli nominované aj na cenu Grammy.

O rok neskôr vydala rozšírenú verziu jej prvého albumu pod názvom The Fame Monster (2009), na ktorom sa nachádzali aj jej ďalšie veľmi úspešné piesne Bad Romance, Telephone a Alejandro.

V máji 2011 vyšiel jej v poradí druhý štúdiový album s názvom Born This Way, ktorý sa držal na prvých priečkach vo viac ako 20 krajinách sveta, najmä v USA, kde sa v prvý týždeň predalo vyše milióna albumov. Z tohto albumu vydala piesne Born This Way, Judas, The Edge of Glory, You and I a Marry The Night. Na začiatku roka 2012 začala Lady Gaga spolupracovať s Terrym Richardsonom na dokumentárnom filme o jej živote s názvom Haus of Gaga a na novom albume Artpop.

V roku 2013 vydala som tretí štúdiový album Artpop, ktorý sa opäť dostal na vrcholy amerických rebríčkov. Z albumu vydala speváčka tri single – Applause, Do What U Wanta G.U.Y. Na jeseň 2014 vyšiel jej jazzový album,na ktorom spolupracovala s Tonym Bennettom. Z tohto albumu vydala dva single – Anything Goes a I Can’t Give You Anything But Love.

Album získal cenu Grammy v kategórii ˶ Best Traditional Pop Vocal Albumʺ. Za svoj herecký výkon v seriáli American Horror Story získala ocenenie Zlatý Glóbus.

Lady Gaga doposiaľ predala 27 miliónov albumov a 146 miliónov singlov a tým sa zapísala medzi najpredávanejších hudobníkov všetkých čias. Medzi jej úspechy patrí napríklad 12 Guinessových svetových rekordov, 3 Brit Awards, 13 MTV Video MusicAwards, 1 Golden Globe Award, 1 American Music Award, 9 World Music Awards, 6 Grammy Awards a taktiež je prvou umelkyňou, ktorá vyhrala Song writers Hall of Fame Contemporary Icon Award. Jej ďalšie ocenenie je Módna ikona za celoživotné dielo Council of Fashion Designers of America (2011). Jej meno sa dosť často spája so sociálnymi aktivitami a dobročinnosťou, vrátane zastávania LGBT práv. Lady Gaga má aj svoju vlastnú neziskovú organizáciu s názvom Born This Way Foundation. Táto nadácia pomáha mládeži a boji proti šikane.

Súčasný život #LadyGaga

15. februára 2016 vystúpila na 58. ročníku Grammy Awards, aby vzdala poctu zosnulému Davidovi Bowiemu. Podľa kritikov bolo jej vystúpenie očarujúce a energetické. Stala sa tak jedinou umelkyňou v histórii, ktorá v jednom mesiaci (nie roku) odohrala vystúpenie hneď na troch významných udalostiach – Super Bowl, Grammy a Oscars. 15. októbra 2016 vyšiel jej piaty štúdiový album Joanne. Prvým singlom sa stala pieseň Perfect Illusion, ktorá vyšla hneď v septembri a bodovala v rebríčkoch na prvých miestach najmä vo Francúzsku.

Lady Gaga na svoj Twitter potvrdila svoje účinkovanie v piatej sérii American Horror Story: Hotel. Vo februári 2017 vystúpila na Super Bowl LI Halftime show, ktorú sledovalo vyše 150 miliónov divákov na rozličných platformách po celom svete a tým sa stala najväčšou hudobnou udalosťou v histórii. Lady Gaga bude hrať s Bradley Cooperom v hudobno-dramatickom remaku z roku 1937 A Star Is Born. Film je distribuovaný Warner Bros. Pictures a Lady Gaga by mala vytvoriť hudbu pre tento projekt. Natáčanie sa začalo v tomto roku a film by mal mať premiéru 28. Septembra 2018.

Pripravila Katarína