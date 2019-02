Užitočná kyselina mravčia a jej všestranné využitie - ZN.SK

Počuli ste už o kyseline mravčej? Kyselina mravčia je dráždivá chemikália a dôležitým medziproduktom v prírodných biochemických dejoch. Vyskytuje sa v jedoch žihadiel včiel a mravcov. V prírode sa okrem včiel a mravcov vyskytuje v žihadlách a uhryznutiach mnohých iných druhov hmyzu. Ľudia používajú kyselinu mravčiu ako potravinovú konzervačnú látku, pretože ide o antibakteriálnu látku. Používa sa tiež na ošetrovanie škodcov, na výrobu potravinárskych a kozmetických prísad a na podporu rôznych priemyselných procesov.

Aj naše telá vyrábajú určité množstvo kyseliny mravčej z metanolu, ktorý pohlcujeme alebo inhalujeme. Metanol vyrobený v tele je vyrobený z aspartámu. Telo následne premieňa aspartám na kyselinu asparágovú, fenylalanín a metanol. Metanol sa potom premení na kyselinu mravčiu. Výskumníci tvrdia, že kyselina mravčia v našom tele je zvyčajne príliš zriedená na to, aby bola nebezpečná.

Chemická štruktúra a vlastnosti

Kyselina mravčia je najjednoduchším členom rodiny karboxylových kyselín. Je tiež známa ako kyselina metánová. Molekulárny vzorec chemickej látky je HCOOH. Kyselina mravčia sa môže synteticky vyrábať v laboratóriách. V prírode obvykle existuje vo forme bezfarebnej kvapaliny. Má silný zápach, ktorý je často označovaný ako “ostrý”.

V telách mravcov

Kyselina mravčia získala svoje meno z “formica”, latinského názvu mravec. Anglický prírodovedec John Ray bol prvou osobou, ktorá izolovala kyselinu od mravcov. V roku 1671 destiloval drvené telá mŕtvych mravcov na extrakciu kyseliny, ktorá bola nakoniec označená ako kyselina mravčia. Aby sa mravce ochránili, zvyknú štipnúť alebo chytia svoju obeť čeľusťami. Niektoré druhy mravcov obeť následne zlikvidujú. Niektoré druhy mravcov namiesto bodnutia, uvoľňujú z konca brucha jed. Tento jed obsahuje kyselinu mravčiu.

Kyselina mravčia aj v žihľave

Jed v mnohých bodavých žihľavách obsahuje taktiež kyselinu mravčiu, hoci vedci zistili, že sú v nich prítomné aj iné chemikálie. Tie pravdepodobne prispievajú k bolestivému pichaniu. Dodatočné chemikálie zahŕňajú acetylcholín, serotonín a histamín. Histamín je látka, ktorá sa uvoľňuje do krvného obehu zo žírnych buniek počas alergickej reakcie. Spôsobuje zápaly, opuchy a začervenanie.

Užitočná látka s všestranným využitím

Keďže kyselina mravčia je antibakteriálnym činidlom, často sa pridáva do krmiva hospodárskych zvierat na zabránenie rastu baktérií. Občas sa používa ako konzervačný prostriedok v ľudských potravinách. Kyselina mravčia sa používa aj na vytvorenie umelých aróm pre jedlá a nápoje a umelé vône pre parfumy. Okrem toho sa kyselina používa pri čistení kože, pri spracovaní textílií a papiera a pri premene latexu z gumového dreva na gumu. Niektorí vtáci umiestňujú živých mravcov medzi svoje perie. Toto správanie je známe ako anting. Podľa teórie kyselina mravčia zabíja roztoče, ktoré útočia na kožu vtáka. Ľudia používajú kyselinu mravčiu na podobný účel. Prípravky z kyseliny sa používajú na zabíjanie roztočov, ktoré napadajú včely.

V kozmetike liečivé a masážne krémy s kyselinou mravčou pomáhajú na rôzne pohybové ochorenia, bolestivé miesta a kĺby. Nepoužíva sa do otvorených rán a na sliznice.

Produkcia kyseliny mravčej z metanolu

Metanol sa vytvára z bežných metabolických procesov. V našom tele je metanol konvertovaný na formaldehyd, ktorý je klasifikovaný ako pravdepodobný ľudský karcinogén (rakovinový pôvod). Formaldehyd sa však rýchlo transformuje na kyselinu mravčiu a nezhromažďuje sa do tela. Kyselina mravčia potom opustí telo v moči alebo sa zmení na oxid uhličitý a vodu.Vedci tvrdia, že produkcia kyseliny mravčej z metanolu u človeka sa stáva problémom len vtedy, ak je v tele prítomné veľké množstvo metanolu, ako by to bolo pri otravách metanolom. V takejto situácii sa môže vytvoriť dostatočné množstvo kyseliny na acidózu. Príznaky acidózy zahŕňajú problémy s videním, slepotu, stratu pamäti, zmätenosť, záchvaty, kómu, nízky tlak a zastavenie srdca.

Prítomná aj vo vesmíre

Vedci si myslia, že kyselina mravčia mohla zohrávať úlohu pri vzniku života na Zemi. Kyselina sa prvýkrát našla v medzihviezdnom priestore v roku 1970 a v meteoritoch, ktoré dosiahli Zem z vesmíru. Je zaujímavé, že jednoduchá kyselina mravčia bola, je a bude dôležitá v našom živote.