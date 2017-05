Ariana Grande – život speváčky, tvorba, fakty aj zaujímavosti - ZN.SK

Ariana Grande je meno mladej umelkyne, ktoré nepatrí ešte medzi veľmi známe. Žiaľ, na Slovensku ju preslávil najmä koncert v Manchestri, na ktorom sa odohral teroristický útok a zomreli dve desiatky ľudí, kým ďalší boli zranení. Ariana sa tak dostala do povedomia práve nechcenou reklamou, ak nie prespievaním v známej hudobnej televíznej šou. Kto to je a čím sa stala vo svete slávnou?

Biografia: O živote

Ariana Grande – Butera je celému svetu známa pod umeleckým menom Ariana Grande. Táto mladučká americká speváčka, herečka a modelka sa narodila 26. Júna 1993 v Boca Raton na Floride. Je dcérou šéfky spoločnosti Hose – McCann Communications a EdwardaButeru, šéfa grafickej firmy. Ariana má talianskych predkov a jedného nevlastného brata, ktorý je od nej o desať rokov starší.

Ariana Grande, zdroj foto: Facebook.com

Svoju prvú hereckú úlohu dostala v detskom divadle Fort Lauderdale Children’s Theatre. Taktiež si zahrala v muzikáloch Kráska a zviera a Čarodejník z krajiny Oz. Už ako osemročná vystupovala na výletnej lodi v sprievode orchestra. Vyštudovala Pine Crest School a North Broward Preparatory School. V roku 2008 si zahrala v broadwayskom muzikáli 13 vedľajšiu úlohu roztlieskavačky Charlotte. Za túto rolu získala aj ocenenie National Youth Theatre Association Award.

Ariana Grande, jej tvorba a úspechy

V roku 2009 sa zúčastnila na kastingu do seriálu Victorious (V ako Viktoria) spolu so svojou kamarátkou z muzikálu 13, ElizabethGillies. Ariana získala úlohu Cat Valentine, spolužiačky hlavnej postavy Tori Vegy ( hrala ju Victoria Justice) a Elizabeth získala úlohu Jade West. Seriál začali nakrúcať v októbri 2009 a premiéru mal až 27. Marca 2010, ktorú si pozrelo 5,7 milióna divákov. Druhá séria seriálu bola odpremierovaná 2. Apríla 2011 a pozrelo si o pol milióna viac divákov ako prvú sériu.

Po prvej sérii seriálu sa začala venovať hudbe a v auguste 2010 začala pracovať na svojom prvom albume. Jej prvá pesnička Give It Up sa objavila na soundtrack albume Victorious Music from the Hit TV Show presne rok po tom, ako sa začala venovať hudbe. Druhý soundtrack album Victorious 2.0 vyšiel na začiatku júna 2012 a tretí soundtrack Victorious 3.0 vyšiel 6. Novembra 2012. Seriál zrušili po tretej sérii.

Svoj prvý album Yours Truly vydala 30. Augusta 2013. Hneď v septembri sa vyšplhal až na 1. Miesto v rebríčku BillBoard 200. Prvá pieseň The Way sa umiestnila na 10.mieste v BillBoard. Následne vydala ešte dva single z albumu – Baby I a Right There.

V roku 2013 si zahrala vo filme Swindle ako Amanda Benson. V tom istom roka vyhrala ocenenie American Music Awards v kategórii “Umelec roka”. V januári 2014 začala pracovať na svojom druhom štúdiovom albume. V ten istý mesiac vyhrala cenu People’s Choice Award v kategórii “Najobľúbenejší prelomový umelec”.

V marci 2014 vystúpila v Bielom dome na koncerte s názvom Women In Soul: Performance at the White House.V poradí jej druhý štúdiový album s názvom My Everything vyšiel 25. Augusta 2014. Aj tento album sa dostal na prvé miesto v rebríčku BillBoard 200. Na albume spolupracovala so zvučnými menami, ako napríklad Iggy Azalea, Zedd, The Weeknd. Z albumu vyšlo 5 singlov – Problem, Break Free, Love Me Harder, All My Love a One Last Time. Do apríla 2015 sa len v USA predalo viac ako 600 tisíc albumov.

Súčasný život Ariany Grande

Začiatkom roku 2015 začalo jej turné s názvom The Honeymoon Tour po Amerike, Ázii a Európe. Turné odohrala v 25 mestách, predalo sa viac ako 290 tisíc vstupeniek a tým sa zarobilo viac ako 14 miliónov. Pre veľký úspech bolo pridaných ešte 90 koncertov a turné sa skončilo až v októbri.

Neskôr začala pracovať na svojom treťom štúdiovom albume Dangerous Woman, ktorý však najprv pomenovala Moonlight. Prvú skladbu s názvom Moonlight jej pomohla napísať Victoria Monet. Z albumu vyšiel ako prvý singel Focus, ktorý vyšiel v októbri 2015 a umiestnil sa na siedmom mieste v rebríčku Hot 100. Do začiatku roku 2016 mala na svojom Youtube kanáli k tejto piesni viac ako 400 miliónov vzhliadnutí. 20. mája 2016 vyšiel jej tretí štúdiový album s názvom Dangerous Woman. 21. februára tohto roku sa začalo jej turné Dangerous Woman Tour, ktoré začalo v Severnej Amerike vo Phoenixe. V Severnej Amerike sa zdržala do 15. Apríla a odohrala tu 37 koncertov. Následne sa presunula do Európy, no bohužiaľ tu odohrala iba 8 koncertov zo 14. Dôvodom bolo, že dňa 22. Mája po jej koncerte v Manchestri spáchal v Manchester aréne mladý, iba 22 ročný Brit samovražedný atentát a tým usmrtil seba a 22 ľudí, medzi ktorými boli aj malé deti. Speváčka sa psychicky zrútila a preto zrušila niekoľko koncertov.

Zaujímavosti o Ariane

vďaka jej silnému hlasu ju ľudia nazývajú nástupkyňou Mariah Carey

v seriáli Victorious si musela zafarbiť vlasy na červeno, pretože tam hralo veľa brunetiek

jej producenti z nej vytvorili Lolitku a začala sa provokačne obliekať

je typická tým, že skoro stále nosí hustý vrkoč, ktorý je však iba kvalitný príčesok

vraví sa, že podstúpila plastiku nosa a dala si zväčšiť pery

čoraz viacej ľudí vníma viac jej hviezdne maniere ako hudbu

istý austrálsky reportér bol zo speváčky taký sklamaný, že zverejnil jej požiadavky, napríklad môžete sa jej pýtať iba na dopredu dohodnuté témy alebo ju smiete fotiť iba z ľavej strany

Pripravila Katarína